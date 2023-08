Art. 1.

W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyty w art. 11 w ust. 2 w pkt 4, w art. 12a w ust. 1, w art. 12b w ust. 1 i 2, w art. 13 w ust. 1 w pkt 3, w art. 26 w ust. 1, w art. 29 w ust. 1a w pkt 2, w ust. 4 i 7, w art. 32 w ust. 1, w ust. 1f we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1, w ust. 1g we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 32a w ust. 2, w art. 32b w ust. 2, w art. 34 w ust. 3b w pkt 2, w ust. 3c w pkt 2, w ust. 3f w pkt 2, w ust. 3i w pkt 2 i w ust. 3k w pkt 1, w art. 36 w ust. 1 w pkt 3 dwukrotnie i w ust. 11 oraz w art. 51 w ust. 1 dwukrotnie, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyraz „paraolimpijski" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazem „paralimpijski";

2) w art. 13 w ust. 2 i 4 wyrazy „Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego" zastępuje się wyrazami „Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego";

3) użyte w art. 13 w ust. 2 i 4, w art. 26 w ust. 1-3, w art. 29 w ust. 7 i w art. 51 w ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy „Polski Komitet Paraolimpijski" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Polski Komitet Paralimpijski";

4) użyty w art. 13 w ust. 2 i 4, w art. 26 w ust. 2 i w art. 32 w ust. 1f w pkt 4, w różnym przypadku, wyraz „paraolimpijska" zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „paralimpijska";

5) w art. 26 w ust. 2 i w art. 51 w ust. 1 wyrazy „Igrzyska Paraolimpijskie" zastępuje się wyrazami „Igrzyska Paralimpijskie";

6) w art. 26 w ust. 2 i w art. 51 w ust. 1 wyrazy „Komitet Paraolimpijski" zastępuje się wyrazami „Komitet Paralimpijski".