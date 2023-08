Art. 1.

W ustawie z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej (Dz. U. poz. 1095) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Czynności z zakresu obsługi organizacyjnej ZPHM realizuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.";

2) w art. 6:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład ZPHM wchodzą sekcje realizujące zadania, o których mowa w art. 3 ust. 1.",

b) uchyla się ust. 4;

3) w art. 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego:

1) członkom ZPHM, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu realizowania przez nich zadań oraz uwzględniając okres pozostawania w gotowości do podjęcia się realizacji zadań ZPHM i udziału w nich;

2) ekspertom, o których mowa w art. 12a ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu realizowania przez nich zadań.";

4) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

„Art. 8a. 1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na wniosek członka ZPHM, może wyrazić zgodę na odstąpienie od konieczności zwrotu kosztów, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 4, albo na obniżenie wysokości kwoty zwrotu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na nagłe pogorszenie stanu zdrowia w wyniku choroby lub zdarzeń losowych, skutkujących brakiem możliwości realizacji zadań członka ZPHM.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, członek ZPHM wskazuje okoliczności stanowiące podstawę jego złożenia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, członek ZPHM dołącza opinię Szefa ZPHM zawierającą ustosunkowanie się do okoliczności wskazanych we wniosku.";

5) w art. 9 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w okresie udziału w działaniach ZPHM, w okresie wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu oraz w okresie udziału w szkoleniach i ćwiczeniach obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie od porwania i okupu.";

6) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku zadysponowania ZPHM działaniami realizowanymi przez ZPHM kieruje Szef ZPHM lub wyznaczony przez niego zastępca Szefa ZPHM.";

7) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. 1. Jeżeli jest to uzasadnione charakterem zadania realizowanego przez ZPHM, Szef ZPHM może powołać do bezpośredniego udziału w działaniach ZPHM eksperta, którego wiedza specjalistyczna lub umiejętności są niezbędne do realizacji danego zadania lub dla zapewnienia bezpieczeństwa działań ZPHM.

2. Ekspertowi powołanemu zgodnie z ust. 1 przysługuje wynagrodzenie za każdy dzień udziału w działaniach ZPHM w wysokości nie wyższej niż 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski".

3. Do eksperta powołanego zgodnie z ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 2-4.";

8) w art. 13:

a) uchyla się ust. 5,

b) dodaje się ust. 6-11 w brzmieniu:

„6. Plan organizacji i działania ZPHM określa:

1) strukturę i organizację ZPHM, w tym:

a) liczbę sekcji, o których mowa w art. 6 ust. 3,

b) liczbę członków ZPHM w sekcjach,

c) zakres zadań realizowanych przez sekcje;

2) opis środków będących w dyspozycji ZPHM, w tym wyposażenia zapewniającego samowystarczalność ZPHM, środków transportu oraz wyposażenia w sprzęt medyczny do prowadzenia działań ratunkowych;

3) procedury działania ZPHM;

4) opis zasobów kadrowych i sprzętowych, o których mowa w art. 12 ust. 1.

7. Podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 1, w terminie określonym przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nie krótszym niż 14 dni, mogą zgłosić uwagi dotyczące projektu planu organizacji i działania ZPHM, w zakresie wykorzystania ich zasobów kadrowych i sprzętowych. Nieprzedstawienie stanowiska w terminie uznaje się za uzgodnienie planu organizacji i działania ZPHM.

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dokonuje w terminie 14 dni zmian w projekcie planu organizacji i działania ZPHM albo informuje podmioty, które zgłosiły uwagi, o przyczynach ich nieuwzględnienia.

9. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedkłada Prezesowi Rady Ministrów projekt planu organizacji i działania ZPHM do zatwierdzenia.

10. W przypadku zgłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów uwag do projektu planu, o którym mowa w ust. 9, Szef ZPHM dokonuje w terminie 14 dni zmian w projekcie i przedkłada go Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia.

11. Do projektów zmian planu organizacji i działania ZPHM stosuje się przepisy ust. 2 i 6-10.";

9) w art. 14:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) informację, które podmioty zostały powiadomione o działaniach;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kopię dokumentacji zawierającą dane, o których mowa w ust. 2, wydaje się osobie poszkodowanej lub jej przedstawicielowi ustawowemu, a w przypadku przekazania osoby poszkodowanej do podmiotu leczniczego - temu podmiotowi leczniczemu.".