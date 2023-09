§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 384) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 3 opis składnika Lmi algorytmu otrzymuje brzmienie:

„Lmi - oznacza liczbę studentów otrzymujących stypendium socjalne w i-tej uczelni,";



2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Liczbę studentów, liczbę studentów otrzymujących stypendium socjalne oraz liczbę studentów będących osobami niepełnosprawnymi niezbędne do obliczenia wysokości dotacji na dany rok budżetowy ustala się na podstawie danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POLon, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.".