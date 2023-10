Na podstawie art. 676 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) zarządza się, co następuje:

1) sposób zaliczania służby wojskowej lub pracy do okresów wymaganych do nadania Medalu Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, zwanego dalej „Medalem Siły Zbrojne";

2. Do okresu pracy w Wojsku Polskim wymaganego do nadania Medalu Siły Zbrojne zalicza się, w przypadku pracownika resortu obrony narodowej, w tym także pracownika lub funkcjonariusza w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego, okresy pełnienia czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej, z wyłączeniem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie.

c) świadczenia pracy w Wojsku Polskim jako pracownik resortu obrony narodowej, w tym w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego - przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej oraz po zwolnieniu z tej służby.

b) pełnienia służby w formacjach i w przypadkach, o których mowa w art. 137 ust. 1 lub art. 138 ustawy - przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej, a w przypadku Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego, także po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej,

a) pełnienia czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie - przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej oraz po zwolnieniu z tej służby,

- przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej;

c) świadczenia pracy w Wojsku Polskim jako pracownik resortu obrony narodowej, w tym w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego

1. Do okresu wymaganego do nadania Medalu Siły Zbrojne zalicza się w przypadku:

§ 3.

Do nadania Medalu Siły Zbrojne przedstawia się żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej, w tym także pracowników lub funkcjonariuszy w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego, w tym roku kalendarzowym, w którym do dnia 31 grudnia osiągną wymagany do nadania Medalu Siły Zbrojne okres, o którym mowa w art. 675 ust. 1 ustawy.