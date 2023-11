14) podmiocie uprawnionym - należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do uzyskania informacji z Rejestru na żądanie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4-7 i 8 ustawy;

13) identyfikatorze konta - należy przez to rozumieć niepowtarzalny identyfikator przypisany do konta użytkownika oraz konta instytucjonalnego podczas jego zakładania w systemie teleinformatycznym;

10) uprawnionym użytkowniku profilu KRK - należy przez to rozumieć użytkownika konta, który posiada uprawnienie do składania w imieniu właściciela konta zapytań lub wniosków, odbioru informacji z Rejestru i informacji z rejestru karnego państwa obcego, a także składania oraz odbioru innych pism w postępowaniach toczących się na podstawie zapytań lub wniosków;

8) uprawnionym użytkowniku - należy przez to rozumieć użytkownika konta, który posiada uprawnienie do wykonywania czynności innych niż zarządzanie kontem na koncie własnym lub koncie innego właściciela konta;

7) administratorze konta - należy przez to rozumieć użytkownika konta, który posiada uprawnienie do zarządzania kontem na koncie własnym lub koncie innego właściciela konta;

6) zarządzaniu kontem - należy przez to rozumieć wprowadzanie do systemu teleinformatycznego i zmianę w tym systemie konfigurowalnych danych, w szczególności wskazywanie uprawnień poszczególnych użytkowników kont, adresu poczty elektronicznej do powiadomień oraz aktualizacji danych podmiotu niebędącego osobą fizyczną;

1. Konto użytkownika zakłada się w systemie teleinformatycznym po określeniu nazwy użytkownika, adresu poczty elektronicznej do powiadomień, hasła oraz złożeniu podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego albo uwierzytelnieniu przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.

2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu podmiotu niebędącego osobą fizyczną, chyba że stwierdzenie umocowania jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego Minister Sprawiedliwości ma dostęp drogą elektroniczną; okoliczność tę należy wskazać w treści zgłoszenia.

Z chwilą aktywacji profilu KRK właściciel konta użytkownika uzyskuje uprawnienie do składania z tego konta zapytań lub wniosków, odbioru informacji z Rejestru i informacji z rejestru karnego państwa obcego, a także składania oraz odbioru innych pism w postępowaniach toczących się na podstawie zapytań lub wniosków, w odniesieniu do danych innych podmiotów niż właściciel konta.

§ 14.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi osobowymi zgromadzonymi w Rejestrze a danymi osobowymi zawartymi w zapytaniu lub we wniosku albo stwierdzenia rozbieżności między danymi o podmiocie zbiorowym zgromadzonymi w Rejestrze a danymi zawartymi w zapytaniu lub we wniosku, jeżeli nie budzą one wątpliwości co do tożsamości osoby lub oznaczenia podmiotu, informacja z Rejestru zawiera wykaz tych rozbieżności.