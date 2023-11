§ 7.

1. Po upływie terminu na dokonywanie zgłoszeń komisja powołana przez Ministra Sprawiedliwości wyłania ekspertów, o których mowa w art. 22e ust. 4 ustawy.

2. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, którym jest wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym tego Ministra.

3. W skład komisji wchodzi ponadto:

1) dwóch przedstawicieli jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości;

2) dwóch ekspertów posiadających doświadczenie w pracy na rzecz ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, przeciwdziałania przemocy lub pomocy osobom pokrzywdzonym.

4. Członków komisji, o których mowa w ust. 3, wyznacza Minister Sprawiedliwości.

5. Sekretarza komisji powołuje przewodniczący Zespołu spośród pracowników urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości.

6. W ocenie kandydata nie może uczestniczyć członek komisji będący jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym albo pozostający wobec niego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

7. Przed rozpoczęciem oceny kandydatów członkowie komisji składają oświadczenie co do występowania lub niewystępowania w stosunku do nich okoliczności, o których mowa w ust. 6.

8. Jeżeli między kandydatem a członkiem komisji występują okoliczności, o których mowa w ust. 6, członek komisji jest wyłączony od udziału w ocenie tej kandydatury.