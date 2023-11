Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 13 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2527)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 stycznia 2017 r.



w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2298) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres zadań jednostki centralnej, jednostek regionalnych, Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, zwanego dalej „CDR", i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, zwanych dalej „ODR", w zakresie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, o której mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.2))3), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013", oraz sposób wykonywania tych zadań;

2) tryb opracowywania i zmiany:

a) planu działania, a także jego zakres i sposób jego realizacji,

b) dwuletniego planu operacyjnego, a także jego zakres;

3) szczegółowe warunki, kryteria i tryb wyboru operacji podmiotów współpracujących w ramach krajowej sieci obszarów wiejskich, o której mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/20133), zwanej dalej „KSOW".

§ 2. Do zadań jednostki centralnej należy:

1) ułatwianie podmiotom, o których mowa w § 1 pkt 3, zwanym dalej „partnerami KSOW", tworzenia sieci kontaktów na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz zapewnienie partnerom KSOW dostępu do działań europejskiej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, o której mowa w art. 52 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/20133), zwanej dalej „ESROW";

2) promocja KSOW i informowanie społeczeństwa o KSOW na poziomie krajowym;

3) monitorowanie realizacji planu działania i dwuletnich planów operacyjnych;

4) obsługa organizacyjno-techniczna organu pomocniczego, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanego dalej „grupą roboczą", oraz grup tematycznych, o których mowa w art. 57 ust. 3 pkt 3 tej ustawy, zwanej dalej „ustawą";

5) koordynacja współpracy międzyregionalnej i transnarodowej oraz współpraca z ESROW, w tym reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w Zgromadzeniu Sieci Obszarów Wiejskich, Grupie Sterującej Sieci Obszarów Wiejskich i podgrupach, o których mowa w decyzji wykonawczej Komisji 2014/825/UE z dnia 20 listopada 2014 r. określającej strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania europejskiej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i sieci europejskiego partnerstwa innowacyjnego oraz uchylającej decyzję 2008/168/WE (Dz. Urz. UE L 334 z 21.11.2014, str. 98)4);

6) współpraca z sieciami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej;

7) koordynacja realizacji planu działania i dwuletnich planów operacyjnych.

§ 3. Do zadań jednostki regionalnej należy:

1) ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów w województwie i na obszarach odpowiadających województwu w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) promocja KSOW i informowanie społeczeństwa o KSOW w województwie;

3) współpraca z jednostką centralną i innymi jednostkami regionalnymi w zakresie realizacji planu działania i dwuletnich planów operacyjnych;

4) monitorowanie realizacji planu działania i dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym województwa;

5) obsługa organizacyjno-techniczna organu opiniodawczo-doradczego, o którym mowa w art. 57 ust. 2 ustawy, zwanego dalej „wojewódzką grupą roboczą", i grup tematycznych, o których mowa w art. 57 ust. 4 pkt 3 ustawy;

6) współpraca z jednostkami odpowiadającymi jednostkom regionalnym w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej.

§ 4. Do zadań CDR należy:

1) koordynacja wdrażania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zwanej dalej „SIR", na poziomie krajowym;

2) współpraca z ODR w zakresie realizacji zadań KSOW, o których mowa w art. 54 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/20133), w ramach SIR;

3) współpraca z jednostką centralną w zakresie identyfikacji partnerów KSOW działających w ramach SIR na poziomie krajowym;

4) identyfikacja potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR na poziomie krajowym oraz zgłaszanie ich jednostce centralnej;

5) ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów w ramach SIR na poziomie krajowym i międzynarodowym;

6) utworzenie i prowadzenie baz danych zawierających wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, przykłady rozwiązań w zakresie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz przykłady operacji realizowanych przez grupy operacyjne EPI, o których mowa w art. 56 rozporządzenia nr 1305/20133), zwane dalej „grupami operacyjnymi", w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy, i operacji realizowanych przez partnerów KSOW działających w ramach SIR;

7) gromadzenie, rozpowszechnianie i udostępnianie społeczeństwu informacji na temat sieci EPI, o której mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/20133), zwanej dalej „siecią EPI", w tym odkryć naukowych i nowych technologii mających znaczenie dla innowacji, i wymiana wiedzy w zakresie innowacji z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie wsparcia innowacji w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej;

8) prowadzenie działań promocyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich;

9) realizacja planu działania na poziomie krajowym w zakresie dotyczącym SIR na podstawie dwuletnich planów operacyjnych;

10) podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności partnerów KSOW i podmiotów wymienionych w art. 56 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/20133), działających w ramach SIR, w zakresie zarządzania operacjami realizowanymi odpowiednio w ramach dwuletnich planów operacyjnych i w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy, wykorzystującymi wyniki badań naukowych i prac rozwojowych dotyczące innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz w zakresie sposobów współpracy w ramach tych operacji;

11) monitorowanie realizacji planu działania i dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR;

12) współpraca w szczególności z jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi, organizacjami pozarządowymi i siecią EPI w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

§ 5. Do zadań ODR należy:

1) współpraca z CDR w zakresie realizacji zadań KSOW, o których mowa w art. 54 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/20133), w ramach SIR, w szczególności przy prowadzeniu baz danych, o których mowa w § 4 pkt 6;

2) identyfikacja potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR w województwie oraz zgłaszanie ich CDR;

3) ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów w ramach SIR w województwie;

4) gromadzenie, rozpowszechnianie, przekazywanie do CDR i udostępnianie społeczeństwu wyników badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, a także informacji na temat wdrażania nowych rozwiązań w zakresie tych innowacji w województwie;

5) realizacja planu działania w województwie w zakresie dotyczącym SIR na podstawie dwuletnich planów operacyjnych;

6) podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności partnerów KSOW i podmiotów określonych w art. 56 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/20133), działających w ramach SIR w województwie, w zakresie przygotowania i realizacji operacji odpowiednio w ramach dwuletnich planów operacyjnych i w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy, wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich;

7) współpraca z grupami operacyjnymi EPI;

8) promocja SIR i informowanie społeczeństwa o SIR w województwie we współpracy z jednostkami regionalnymi;

9) monitorowanie realizacji planu działania i dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR w województwie.

§ 6. Jednostka centralna wykonuje swoje zadania przez:

1) aktywizowanie partnerów KSOW na poziomie krajowym;

2)5) prowadzenie na poziomie krajowym strony internetowej KSOW, zwanej dalej „portalem KSOW", oraz administrowanie portalem KSOW na poziomie krajowym i w zakresie dotyczącym województwa, a także stosowanie na poziomie krajowym innych narzędzi internetowych umożliwiających wymianę informacji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich;

3) prowadzenie bazy danych:

a) partnerów KSOW,

b) lokalnych grup działania, o których mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,

c) przykładów projektów realizujących priorytety Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanego dalej „Programem"

- i jej umieszczenie na portalu KSOW;

4) przygotowywanie własnych operacji i ich realizowanie na poziomie krajowym w ramach dwuletnich planów operacyjnych;

5) opracowanie, we współpracy z podmiotami realizującymi dwuletnie plany operacyjne, trzech informacji o realizacji tych planów, obejmujących trzy pierwsze półroczne okresy realizacji każdego z tych planów, i co dwa lata sprawozdania z ich realizacji oraz co roku sprawozdania z realizacji planu działania;

6) udział w działaniach podejmowanych przez ESROW i sieci działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz partnerów tych sieci;

7) opracowanie regulaminów organizacyjnych grupy roboczej i grup tematycznych, o których mowa w art. 57 ust. 3 pkt 3 ustawy, oraz organizowanie posiedzeń tych grup.

§ 7. Jednostka regionalna wykonuje swoje zadania przez:

1) aktywizowanie partnerów KSOW w województwie;

2)6) prowadzenie w zakresie dotyczącym województwa portalu KSOW oraz stosowanie innych narzędzi internetowych umożliwiających wymianę informacji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w województwie;

3) współpracę z jednostką centralną w aktualizowaniu bazy danych partnerów KSOW działających w województwie;

4) przygotowywanie własnych operacji i ich realizowanie w województwie w ramach dwuletnich planów operacyjnych;

5) opracowanie trzech informacji o realizacji dwuletnich planów operacyjnych, obejmujących trzy pierwsze półroczne okresy realizacji każdego z tych planów, i co dwa lata sprawozdania z ich realizacji oraz co roku sprawozdania z realizacji planu działania w zakresie dotyczącym województwa i przekazywanie jednostce centralnej danych zawartych w tych informacjach i sprawozdaniach;

6) wymianę informacji o realizowanych operacjach w ramach dwuletnich planów operacyjnych z innymi jednostkami regionalnymi, jednostką centralną, CDR i ODR;

7) przygotowywanie z innymi jednostkami regionalnymi i jednostką centralną wspólnych operacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych;

8) inicjowanie współpracy międzyregionalnej i współpracy z lokalnymi grupami działania, o których mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;

9) przekazywanie ODR i CDR informacji o innowacjach w województwie i o potrzebie wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich;

10) udział w działaniach podejmowanych przez jednostki odpowiadające jednostkom regionalnym w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej;

11) opracowanie regulaminów organizacyjnych wojewódzkich grup roboczych i grup tematycznych, o których mowa w art. 57 ust. 4 pkt 3 ustawy, oraz organizowanie posiedzeń tych grup.

§ 8. CDR wykonuje swoje zadania przez:

1) prowadzenie działań mających na celu aktywizację partnerów KSOW i podmiotów wymienionych w art. 56 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/20133) do współpracy na rzecz innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich;

2) wymianę informacji i doświadczeń oraz inicjowanie i prowadzenie dyskusji dotyczących innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich z jednostką centralną, jednostkami regionalnymi, ODR oraz partnerami KSOW działającymi w ramach SIR, w tym organizowanie cyklicznych spotkań dla przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 56 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/20133);

3) przygotowywanie i rozpowszechnianie, we współpracy w szczególności z jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi, organizacjami pozarządowymi i siecią EPI, opracowań dotyczących innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, w tym analiz i ekspertyz;

4) przygotowywanie własnych operacji w zakresie dotyczącym SIR i ich realizowanie na poziomie krajowym w ramach dwuletnich planów operacyjnych;

5)7) umieszczanie na stronie podmiotowej CDR informacji dotyczących SIR;

6) wyszukiwanie podmiotów zainteresowanych współpracą w zakresie realizacji operacji mających na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, realizowanych w ramach dwuletnich planów operacyjnych i w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy, gromadzenie przykładów takich operacji, charakteryzujących się wysokim potencjałem innowacyjności, i wymiana informacji w tym zakresie z ODR;

7) udział w spotkaniach organizowanych przez partnerów KSOW działających w ramach SIR i sieć EPI;

8) pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych, w tym w przygotowaniu dokumentów związanych z funkcjonowaniem grup operacyjnych;

9) pomoc w przygotowaniu projektów planów operacyjnych dla grup operacyjnych, planów biznesowych operacji, analiz ich wykonalności oraz wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy;

10) opracowanie, we współpracy z ODR, trzech informacji o realizacji dwuletnich planów operacyjnych, obejmujących trzy pierwsze półroczne okresy realizacji każdego z tych planów, i co dwa lata sprawozdania z ich realizacji oraz co roku sprawozdania z realizacji planu działania w zakresie dotyczącym SIR i przekazywanie jednostce centralnej danych zawartych w tych informacjach i sprawozdaniach.

§ 9. ODR wykonuje swoje zadania przez:

1) wyszukiwanie i aktywizowanie partnerów KSOW do współpracy w zakresie realizacji operacji mających na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich w województwie, realizowanych w ramach dwuletnich planów operacyjnych i w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy;

2) informowanie podmiotów wymienionych w art. 56 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/20133) o możliwości współpracy w ramach operacji, o których mowa w pkt 1, w ramach SIR w województwie;

3) przygotowywanie i rozpowszechnianie, we współpracy w szczególności z jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi i organizacjami pozarządowymi, opracowań dotyczących innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, w tym analiz i ekspertyz;

4) organizację szkoleń dla podmiotów, które mogą utworzyć grupę operacyjną w województwie;

5) gromadzenie przykładów operacji o wysokim potencjale innowacyjności, realizowanych w ramach dwuletnich planów operacyjnych i w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy, i wymiana informacji w tym zakresie z CDR i jednostkami regionalnymi;

6) przygotowywanie własnych operacji w zakresie dotyczącym SIR i ich realizowanie w województwie w ramach dwuletnich planów operacyjnych;

7) umieszczanie na swojej stronie internetowej informacji dotyczących SIR;

8) udział w spotkaniach organizowanych przez CDR i sieć EPI;

9) pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych, w tym w przygotowaniu dokumentów związanych z funkcjonowaniem grup operacyjnych;

10) pomoc w przygotowaniu projektów planów operacyjnych dla grup operacyjnych, planów biznesowych operacji, analiz ich wykonalności oraz wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy;

11) monitorowanie funkcjonowania grup operacyjnych i realizacji operacji przez te grupy, w skład których wchodzą przedstawiciele ODR;

12) opracowanie trzech informacji o realizacji dwuletnich planów operacyjnych, obejmujących trzy pierwsze półroczne okresy realizacji każdego z tych planów, i co dwa lata sprawozdania z ich realizacji oraz co roku sprawozdania z realizacji planu działania w zakresie dotyczącym SIR w województwie i przekazywanie jednostce centralnej danych zawartych w tych informacjach i sprawozdaniach.

§ 10. 1.8) Plan działania jest realizowany do dnia 30 czerwca 2025 r. na podstawie dwuletnich planów operacyjnych.

2. Plan działania zawiera:

1) opis działań, które będą realizowane, w tym działań określonych w art. 54 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1305/20133) i w Programie, ze wskazaniem, które cele KSOW i priorytety Programu są realizowane przez każde z tych działań;

2) wykaz podmiotów, które realizują ten plan;

3) określenie warunków, jakie powinny spełniać operacje realizowane przez instytucję zarządzającą, jednostkę centralną, jednostki regionalne, CDR, ODR, podmioty wdrażające lub agencję płatniczą w ramach dwuletniego planu operacyjnego;

4) wskaźniki monitorowania realizacji działań;

5) zakres i tryb:

a) ewaluacji realizacji działań,

b) sporządzania co pół roku informacji i co dwa lata sprawozdania z realizacji dwuletnich planów operacyjnych oraz co roku sprawozdania z realizacji planu działania.

§ 11. 1. Jednostka centralna przekazuje plan działania jednostkom regionalnym, CDR, ODR, podmiotom wdrażającym i agencji płatniczej, wyznaczając im termin na zgłoszenie propozycji działań do tego planu.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się jednostce regionalnej z uwzględnieniem czasu niezbędnego na zaopiniowanie propozycji tej jednostki przez wojewódzką grupę roboczą.

3. Plan działania, po zaakceptowaniu przez grupę roboczą, jednostka centralna niezwłocznie zamieszcza na portalu KSOW.

§ 12. 1. Plan działania może być zmieniany:

1) z inicjatywy jednostki centralnej, w szczególności gdy grupa robocza rekomendowała wprowadzenie zmiany w tym planie;

2) na wniosek:

a)9) instytucji zarządzającej, w szczególności gdy grupa robocza rekomendowała wprowadzenie zmiany w tym planie - w przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych do pełnienia funkcji jednostki centralnej,

b) jednostki regionalnej, w szczególności gdy wojewódzka grupa robocza rekomendowała wprowadzenie zmiany w tym planie, lub

c) CDR, ODR, podmiotu wdrażającego lub agencji płatniczej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2:

1) składa się do jednostki centralnej;

2) zawiera uzasadnienie propozycji zmiany.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dołącza się rekomendację, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub b, w przypadku jej zgłoszenia.

4. Jednostka regionalna składa wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, po zaopiniowaniu propozycji zmiany przez wojewódzką grupę roboczą.

5. Do zmienionego planu działania przepis § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 13. Dwuletni plan operacyjny zawiera:

1) wskazanie okresu, przez jaki będzie realizowany;

2) opis operacji planowanych do realizacji w ramach działań określonych w planie działania, zawierający w odniesieniu do każdej operacji co najmniej:

a) określenie nazwy operacji i celu jej realizacji,

b) wskazanie nazwy podmiotu, który będzie realizował operację,

c) wskazanie priorytetu Programu, któremu odpowiada operacja,

d) wskazanie celu KSOW, z którym operacja jest zgodna,

e) określenie przedmiotu operacji,

f) określenie grupy docelowej operacji,

g) określenie formy realizacji operacji,

h) określenie harmonogramu realizacji operacji w ujęciu kwartalnym,

i) określenie wskaźników monitorowania realizacji operacji,

j) określenie szacunkowego budżetu operacji;

3) plan finansowy z podziałem na działania określone w planie działania wraz z łączną wartością operacji zaplanowanych do realizacji w ramach tych działań i priorytetów Programu.

§ 14. 1. Propozycje operacji, o których mowa w § 13 pkt 2, są zgłaszane na formularzu opracowanym przez jednostkę centralną i udostępnionym na portalu KSOW.

2. Jednostka centralna informuje podmioty uprawnione do zgłoszenia propozycji operacji, o których mowa w § 13 pkt 2, o udostępnieniu na portalu KSOW formularza, o którym mowa w ust. 1, wyznaczając termin zgłoszenia propozycji tych operacji. Przepis § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3.9) W przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych do pełnienia funkcji jednostki centralnej, jednostka centralna informuje o udostępnieniu na portalu KSOW formularza, o którym mowa w ust. 1, również instytucję zarządzającą, wyznaczając jej termin zgłoszenia operacji instytucji zarządzającej.

4. Jednostki regionalne i CDR zgłaszają również operacje partnerów KSOW, które zostały przez nie wybrane.

5. Do dwuletniego planu operacyjnego przepis § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 15. 1. Dwuletni plan operacyjny może być zmieniany:

1) z inicjatywy jednostki centralnej;

2) na wniosek:

a)9) instytucji zarządzającej - w przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych do pełnienia funkcji jednostki centralnej, lub

b) jednostki regionalnej, CDR, ODR, podmiotu wdrażającego lub agencji płatniczej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2:

1) składa się do jednostki centralnej;

2) zawiera uzasadnienie propozycji zmiany.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dołącza się propozycję zmiany dwuletniego planu operacyjnego sporządzoną na formularzu, o którym mowa w § 14 ust. 1.

4. Jednostka regionalna składa wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, po zaopiniowaniu propozycji zmiany przez wojewódzką grupę roboczą.

5. Do zmienionego dwuletniego planu operacyjnego przepis § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 16. Operacja partnera KSOW jest wybierana, jeżeli oprócz warunków określonych w ustawie spełnia następujące warunki:

1) odpowiada jednemu z priorytetów Programu;

2) będzie realizowana na obszarze i w zakresie objętym konkursem, o którym mowa w art. 57a pkt 2 ustawy, zwanym dalej „konkursem";

3)10) w ramach tego samego konkursu nie został złożony inny wniosek o wybór tej samej operacji;

3a)11) koszty ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym tej operacji nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych - nie są finansowane z udziałem środków publicznych stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, ze środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) niepodlegających zwrotowi lub środków stanowiących środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotów;

4) (uchylony);12)

5)13) co najmniej 85% zaplanowanych kosztów realizacji tej operacji ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym jest kwalifikowalnych w ramach dwuletniego planu operacyjnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 17. 1. Operacje są wybierane według kolejności na liście ocenionych operacji, o której mowa w art. 57e ust. 1 pkt 1 ustawy, zwanej dalej „listą", ustalonej na podstawie uzyskanych punktów, przy zastosowaniu następujących szczegółowych kryteriów wyboru operacji:

1) grupa docelowa operacji została prawidłowo zidentyfikowana, biorąc pod uwagę cel, zakres i przewidywane efekty realizacji operacji - 1 pkt;

2) forma realizacji operacji jest adekwatna do celu operacji, zakresu i przewidywanych efektów realizacji operacji - 1 pkt;

3)14) przewidywane efekty realizacji operacji są zgodne z celem KSOW, priorytetem Programu i działaniem planu działania wskazanymi we wniosku o wybór operacji oraz został opisany przewidywany wpływ jej realizacji na rozwój obszarów wiejskich - 1 pkt;

4) (uchylony);15)

5) co najmniej połowę grupy docelowej operacji stanowią osoby do 35. roku życia mieszkające na obszarach wiejskich - 2 pkt;



6)16) w realizacji operacji będzie brać udział jeden lub więcej dodatkowych partnerów KSOW, z których każdy zadeklarował wykorzystanie wkładu własnego do realizacji operacji - 1 pkt;

6a)17) co najmniej jeden partner KSOW, który bierze udział w realizacji operacji, prowadzi działalność w innej formie prawnej niż inny partner KSOW, w tym dodatkowy partner KSOW, który bierze udział w realizacji tej operacji, w szczególności w formie spółki, stowarzyszenia lub fundacji, lub jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej - 1 pkt;

7) (uchylony);18)

8)19) operacja zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% w stosunku do zaplanowanych kosztów realizacji operacji ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, którego wykorzystanie zostało uzasadnione przez partnera KSOW pod względem zgodności z zakresem operacji, niezbędności do osiągnięcia jej celu oraz racjonalności - 2 pkt;

9)19) opis operacji wskazuje, że jej realizacja dotyczy wyłącznie jednego tematu wybranego spośród tematów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie - 1 pkt;

10)20) partner KSOW - w przypadku wniosku o wybór operacji złożonego do jednostki regionalnej - ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w województwie, w którym złożył ten wniosek - 1 pkt.

2.21) Operacja może zostać wybrana, jeżeli uzyskała 4 punkty za kryteria określone w ust. 1 pkt 1-3 i 9.

3. Kolejność na liście jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

4. W przypadku gdy limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu został wskazany odrębnie na operacje objęte wnioskami składanymi do jednostki centralnej, jednostki regionalnej, ODR i CDR lub na działania określone w planie działania, kolejność na liście jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów, odrębnie w ramach jednostki centralnej, jednostki regionalnej, ODR i CDR lub w ramach działania określonego w planie działania, w zakresie którego został złożony wniosek o wybór operacji.

5. W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności wyboru decyduje otrzymanie punktów za kryterium określone w ust. 1 pkt 8, a gdyby to kryterium było spełnione przez więcej niż jedną operację - wyższy udział wkładu własnego w stosunku do zaplanowanych kosztów realizacji operacji ujętych w jej zestawieniu rzeczowo-finansowym.

6. W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, a nie uzyskały punktów za kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, o kolejności wyboru decyduje wysokość zaplanowanych kosztów realizacji operacji ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, przy czym pierwszeństwo w wyborze ma operacja, której wysokość tych kosztów jest niższa.

7.22) W przypadku spełnienia warunku określonego w § 16 pkt 5 zaplanowanych kosztów realizacji operacji ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, które są niekwalifikowalne, nie uwzględnia się w umowie na realizację operacji.

§ 18. 1.9) Konkurs ogłasza się przez zamieszczenie ogłoszenia o tym konkursie na portalu KSOW, a w przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych do pełnienia funkcji jednostki centralnej - również na stronie internetowej instytucji zarządzającej, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego terminu rozpoczęcia składania w ramach tego konkursu wniosków o wybór operacji.

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej:

1) wskazanie terminu, miejsca, formy i sposobu składania wniosków o wybór operacji;

2)23) wskazanie obszaru lub zakresu objętego konkursem i tematów, których mogą dotyczyć operacje;

3) wskazanie terminu zakończenia realizacji operacji wybranych w ramach konkursu;

4) wskazanie limitu środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu;

5) formularz wniosku o wybór operacji i instrukcję jego wypełnienia;

6) formularz umowy na realizację operacji;

7) regulamin konkursu wskazujący określone w ustawie i rozporządzeniu warunki, kryteria i tryb wyboru operacji partnerów KSOW.

3. Limit, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, może zostać wskazany odrębnie na operacje objęte wnioskami składanymi do jednostki centralnej, jednostki regionalnej, ODR i CDR lub na działania określone w planie działania.

4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się również na stronach internetowych jednostek regionalnych, CDR i ODR nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zamieszczenia na portalu KSOW.

§ 19. 1. Wniosek o wybór operacji oprócz wymagań, o których mowa w art. 57d ust. 4 ustawy, spełnia następujące wymagania:

1) dotyczy operacji, której termin realizacji jest zgodny z terminem realizacji operacji określonym w ogłoszeniu o konkursie;

2) został podpisany przez partnera KSOW;

3) zawiera prawidłowy pod względem rachunkowym budżet operacji.

2. Do wniosku o wybór operacji dołącza się:

1) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

2) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków i kryteriów wyboru operacji, których wykaz zawiera formularz tego wniosku;

3) dokument potwierdzający upoważnienie osoby, która podpisała wniosek, do reprezentowania partnera KSOW ubiegającego się o wybór operacji - w przypadku gdy takie upoważnienie zostało udzielone;

4)24) formularz tego wniosku wypełniony danymi, które są zawarte w składanym wniosku, zapisany na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu - w przypadku złożenia tego wniosku na piśmie utrwalonym w postaci papierowej.

§ 20. Jeżeli wniosek o wybór operacji zawiera błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki, jednostka właściwa do stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji:

1) poprawia te błędy i omyłki, o czym niezwłocznie zawiadamia partnera KSOW;

2) może poprawić te błędy i omyłki, jeżeli partner KSOW o to wystąpił.

§ 21. 1.25) Wniosek o wybór operacji składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej.

2. W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

§ 22. Jednostka właściwa do dokonania wyboru operacji ogłasza listę na swojej stronie internetowej i na portalu KSOW.

§ 23. Konkurs dotyczący operacji planowanych do realizacji w 2017 r. i 2018 r. ogłasza się przez zamieszczenie ogłoszenia o tym konkursie na portalu KSOW, a w przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych albo fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, do pełnienia funkcji jednostki centralnej - również na stronie internetowej instytucji zarządzającej, nie później niż 14 dni przed dniem planowanego terminu rozpoczęcia składania wniosków o wybór operacji w ramach tego konkursu.

§ 24. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia jednostka centralna dokona zmiany planu działania opracowanego na podstawie przepisów dotychczasowych, dostosowując jego zawartość do § 10 ust. 2.

§ 25.8) Ostatni dwuletni plan operacyjny jest realizowany do dnia 30 czerwca 2025 r.

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia26).27)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 30 z 02.02.2018, str. 6, Dz. Urz. UE L 16 z 18.01.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 53 z 22.02.2019, str. 14, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 79 z 08.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 224 z 24.06.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 173 z 30.06.2022, str. 34.

3) Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 stycznia 2023 r. na podstawie art. 154 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1). Ma ono jednak w dalszym ciągu zastosowanie, z zastrzeżeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022 (Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1), do wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 do dnia 31 grudnia 2025 r. Na tych samych warunkach ma ono zastosowanie do wydatków poniesionych przez beneficjentów i pokrytych przez agencję płatniczą w ramach tych programów rozwoju obszarów wiejskich do dnia 31 grudnia 2025 r.

4) Decyzja utraciła moc z dniem 9 października 2022 r. na podstawie art. 11 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/1864 z dnia 5 października 2022 r. określającej strukturę organizacyjną i funkcjonowanie europejskiej sieci WPR oraz uchylającej decyzję wykonawczą 2014/825/UE (Dz. Urz. UE L 259 z 06.10.2022, str. 189).

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2355), które weszło w życie z dniem 21 grudnia 2021 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

9) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

11) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

12) Przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

13) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

14) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

15) Przez § 1 pkt 7 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

17) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

18) Przez § 1 pkt 7 lit. a tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a tiret szóste rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

20) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. a tiret siódme rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

24) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

25) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

26) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 stycznia 2017 r.

27) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1552), które utraciło moc z dniem 18 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 5).