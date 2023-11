§ 1.

1. Wojewódzki plan gospodarki odpadami, zwany dalej „planem", jest sporządzany w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

2. Informacje zawarte w planie przedstawia się w formie opisowej i w formie tabel, wskazując źródła danych.

3. Rozmieszczenie instalacji do przetwarzania odpadów przedstawia się w planie również w formie graficznej na obszarze objętym planem w skali umożliwiającej naniesienie lokalizacji tych instalacji.

4. W formie, o której mowa w ust. 3, przedstawia się rozmieszczenie co najmniej istniejących i planowanych:

1) instalacji do przetwarzania bioodpadów, w tym instalacji do przetwarzania w procesie tlenowym (kompostownie) oraz instalacji do fermentacji;

2) instalacji do recyklingu następujących frakcji z odpadów komunalnych: tworzyw sztucznych, szkła, papieru, metalu, drewna oraz odpadów wielomateriałowych;

3) sortowni odpadów selektywnie zbieranych, w tym tworzyw sztucznych, szkła, papieru, metalu oraz odpadów wielomateriałowych;

4) sortowni niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

5) instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych;

6) instalacji do produkcji paliw alternatywnych;

7) instalacji komunalnych do:

a) mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

b) składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych;

8) składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne i odpady pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych, które nie są instalacjami komunalnymi;

9) składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nieprzyjmujących odpadów komunalnych;

10) składowisk odpadów obojętnych;

11) instalacji do recyklingu zużytych opon;

12) stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

13) zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

14) zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

15) instalacji do regeneracji olejów odpadowych;

16) spalarni przekształcających termicznie odpady medyczne i weterynaryjne;

17) spalarni odpadów niebezpiecznych, w tym spalarni odpadów zawierających PCB;

18) instalacji do unieszkodliwiania PCB (poza spalarniami);

19) instalacji do unieszkodliwiania przeterminowanych środków ochrony roślin;

20) składowisk odpadów przyjmujących odpady zawierające azbest;

21) składowisk odpadów niebezpiecznych.

5. Przedstawiając w formie, o której mowa w ust. 3, rozmieszczenie instalacji, wskazuje się instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.