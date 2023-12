§ 1.

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. - Regulamin Sądu Najwyższego (Dz. U. poz. 1489) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 40 w ust. 1:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) Izbie Cywilnej - 45 stanowisk sędziego Sądu Najwyższego;

2) Izbie Karnej - 38 stanowisk sędziego Sądu Najwyższego;",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - 20 stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.";

2) w § 80:

a) w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego;",

b) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. W przypadku zakończenia przez sędziego orzekania w Sądzie Najwyższym albo w przypadku, o którym mowa w art. 35 § 2 ustawy, sprawy przydzielone sędziemu przydziela się pozostałym sędziom na podstawie listy, o której mowa w § 78 ust. 1, lub listy dodatkowej, o której mowa w § 78 ust. 2, przy czym przydziela się naprzemiennie sprawy o najwcześniejszej i najpóźniejszej dacie wpływu z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 22d ustawy.";

3) § 111 otrzymuje brzmienie:

„§ 111. 1. Sąd Najwyższy podejmuje uchwałę w składzie powiększonym na posiedzeniu jawnym, chyba że z ważnych przyczyn sędzia sprawozdawca zarządzi inaczej. Uchwała ogłaszana jest publicznie. W posiedzeniu jawnym może brać udział także organ, który złożył wniosek o podjęcie uchwały.

2. Do podjęcia uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego lub składu połączonych izb wymagana jest obecność co najmniej 1/2 sędziów każdej z izb, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 82 § 5 ustawy. Do podjęcia uchwały składu izby wymagana jest obecność 1/2 sędziów tej izby.".