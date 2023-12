Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2125) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wykaz zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału biologicznego do badań laboratoryjnych oraz wykaz osób uprawnionych do ich wykonywania jest określony w załączniku do rozporządzenia.