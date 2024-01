Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 11 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz. 68)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

Na podstawie art. 31a ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do funkcjonariusza Policji, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, który na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”, wystąpił z pisemną prośbą o przeniesienie do służby w Straży Granicznej, zwaną dalej „prośbą”.

§ 2. 1. Postępowanie, o którym mowa w § 1, zwane dalej „postępowaniem”, rozpoczyna złożenie przez funkcjonariusza prośby do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

2.2) Funkcjonariusz ubiegający się o przeniesienie do służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Wyższej Szkole Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, określonym oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej albo ośrodku Straży Granicznej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej”, składa prośbę za pośrednictwem komendanta jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, której dotyczy prośba, a w przypadku prośby o przeniesienie do służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej - bezpośrednio do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

3. Komendant jednostki organizacyjnej Straży Granicznej innej niż Komenda Główna Straży Granicznej niezwłocznie informuje Komendanta Głównego Straży Granicznej o wniesieniu za jego pośrednictwem prośby funkcjonariusza i jednocześnie przesyła jej kopię.

§ 3. 1. Postępowanie składa się z:

1) ustalenia zasadności przeniesienia funkcjonariusza do służby w Straży Granicznej;

2) podjęcia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych rozstrzygnięcia w sprawie wyrażenia zgody, o której mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, zwanej dalej „zgodą”;

3) przygotowania i podpisania porozumienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, zwanego dalej „porozumieniem”;

4) poinformowania funkcjonariusza o sposobie rozpatrzenia jego prośby;

5) przeniesienia funkcjonariusza do służby w Straży Granicznej, zwanego dalej „przeniesieniem”.

2. Czynności w ramach postępowania prowadzi się według kolejności podanej w ust. 1, przy czym jeżeli wynik określonej czynności skutkuje odmową akceptacji prośby lub niewyrażeniem zgody na przeniesienie, nie przeprowadza się dalszych czynności z wyjątkiem poinformowania funkcjonariusza o sposobie rozpatrzenia jego prośby.

3. W przypadku złożenia przez funkcjonariusza pisemnego lub ustnego oświadczenia o rezygnacji albo braku pisemnej odpowiedzi na skierowane do funkcjonariusza pytanie dotyczące dalszego ubiegania się o przeniesienie do służby w Straży Granicznej postępowanie ulega przerwaniu.

4. Komendant Główny Straży Granicznej albo osoba przez niego upoważniona zawiadamia pisemnie o przerwaniu postępowania odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Szefa Kancelarii Sejmu, Komendanta Służby Ochrony Państwa, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

5. Złożenie przez funkcjonariusza ustnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, dokumentuje się w formie notatki służbowej.

6. Komendant Główny Straży Granicznej odmawia akceptacji prośby, jeżeli prowadzone postępowanie nie znajduje uzasadnienia. Przyczyny odmowy dokumentuje się w formie notatki służbowej.

7. Odmowa akceptacji prośby w przypadku, o którym mowa w ust. 6, może nastąpić:

1) z urzędu;

2)3) na uzasadniony wniosek Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej, właściwego komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo właściwego komendanta ośrodka Straży Granicznej.

§ 4. 1. Prośba zawiera:

1) imię i nazwisko, nazwisko rodowe i numer PESEL funkcjonariusza oraz imiona rodziców;

2) adres korespondencyjny, a w miarę możliwości także numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej;

3) określenie formacji i jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, oraz zajmowane przez niego stanowisko służbowe, o ile informacja ta nie stanowi informacji niejawnej;

4) stopień policyjny, stopień Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub stopień wojskowy – w przypadku posiadania stopni uzyskanych w różnych formacjach określa się stopień najwyższy;

5) wskazanie jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, której dotyczy prośba;

6) określenie motywów złożenia prośby;

7) podpis funkcjonariusza z podaniem imienia i nazwiska.

2. Strażak Państwowej Straży Pożarnej, który rozpoczął służbę w Państwowej Straży Pożarnej przed dniem 1 lipca 2005 r., do prośby dołącza kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

3. Składając prośbę, funkcjonariusz może przedłożyć dokumenty potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.

§ 5.4) Prośbę oraz dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, funkcjonariusz składa osobiście w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych Komendy Głównej Straży Granicznej, Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub ośrodka Straży Granicznej, zwanej dalej „komórką kadrową”, podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej informuje funkcjonariusza o przebiegu postępowania oraz odbiera od niego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o zapoznaniu z zasadami i celem przetwarzania tych danych, informacji o odbiorcach danych, praw, które mu przysługują w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, oraz o podstawie prawnej przetwarzania tych danych.

§ 6. 1. Komendant Główny Straży Granicznej, po otrzymaniu prośby funkcjonariusza albo informacji, o której mowa w § 2 ust. 3, występuje odpowiednio do Komendanta Głównego Policji, Szefa Kancelarii Sejmu, Komendanta Służby Ochrony Państwa, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego o:

1) przekazanie uwierzytelnionego wyciągu z akt osobowych funkcjonariusza;

2) udzielenie informacji, czy wobec funkcjonariusza jest prowadzone postępowanie dyscyplinarne oraz czy funkcjonariusz jest w trakcie odbywania kary dyscyplinarnej;

3) przedstawienie stanowiska w sprawie przeniesienia funkcjonariusza do pełnienia służby w Straży Granicznej.

2. Komendant Główny Straży Granicznej, w celu ustalenia zasadności przeniesienia, przekazuje informacje i stanowisko, o których mowa w ust. 1, a gdy jest to konieczne również prośbę albo kopię prośby:

1) właściwemu komendantowi jednostki organizacyjnej Straży Granicznej innej niż Komenda Główna Straży Granicznej - w przypadku funkcjonariusza ubiegającego się o przeniesienie do służby w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej innej niż Komenda Główna Straży Granicznej;

2) osobie albo zespołowi wyznaczonemu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej - w przypadku funkcjonariusza ubiegającego się o przeniesienie do służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

3. W przypadku otrzymania negatywnego stanowiska, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Komendant Główny Straży Granicznej może odmówić akceptacji prośby bez ustalania zasadności przeniesienia.

4. W przypadku wskazania przez kandydata więcej niż jednej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, o przeniesienie do której się ubiega, Komendant Główny Straży Granicznej określa jednostkę właściwą do dokonania ustalenia zasadności przeniesienia. Ustalenia zasadności przeniesienia dokonuje się w uzgodnieniu z kierownikami wszystkich wskazanych przez kandydata jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

5. Komendant Główny Straży Granicznej może zarządzić prowadzenie w Komendzie Głównej Straży Granicznej postępowania w stosunku do funkcjonariusza ubiegającego się o przeniesienie do jednostki organizacyjnej Straży Granicznej innej niż Komenda Główna Straży Granicznej.

6. Komendant Główny Straży Granicznej może na każdym etapie postępowania zaproponować funkcjonariuszowi przeniesienie do służby w innej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej niż wskazana w prośbie.

7. W przypadku złożenia przez funkcjonariusza pisemnego lub ustnego oświadczenia o niewyrażeniu zgody na propozycję, o której mowa w ust. 6, postępowanie ulega przerwaniu. Przepis § 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Ustalenie zasadności przeniesienia obejmuje przeprowadzenie następujących czynności:

1) analizy motywów złożenia prośby;

2) przeglądu i analizy informacji, o których mowa w § 6 ust. 1;

3) dokonania oceny, czy funkcjonariusz wykazuje szczególne predyspozycje do pełnienia służby w Straży Granicznej, ze wskazaniem stanowiska służbowego, na jakie funkcjonariusz może zostać mianowany po przeniesieniu do służby w Straży Granicznej;

4) sporządzenia pisemnego stanowiska dotyczącego zasadności przeniesienia funkcjonariusza.

2. W ramach ustalania zasadności przeniesienia można:

1) przeprowadzić z funkcjonariuszem rozmowę w celu rozszerzenia informacji dotyczących motywów złożenia przez niego prośby oraz posiadanego doświadczenia zawodowego;

2) przeprowadzić w stosunku do kandydata odpowiednie postępowanie sprawdzające określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030 i 1532) - jeżeli kandydat nie posiada odpowiedniego i ważnego poświadczenia bezpieczeństwa w rozumieniu przepisów wskazanej ustawy;

3) poddać funkcjonariusza testom lub badaniom, jakim na podstawie ustawy poddawani są funkcjonariusze Straży Granicznej w celu ustalenia ich przydatności i predyspozycji do służby w Straży Granicznej, w szczególności związanych z ustaleniem przez komisję lekarską, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia tej służby.

3. Przeprowadzenie czynności, o których mowa w ust. 2, zarządza kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której dokonuje się ustalenia zasadności przeniesienia.

4. Dokonując oceny, czy funkcjonariusz wykazuje szczególne predyspozycje do pełnienia służby w Straży Granicznej, uwzględnia się w szczególności:

1) posiadanie doświadczenia i umiejętności w wykonywaniu czynności:

a) prewencyjnych,

b) analityczno-informacyjnych,

c) operacyjno-rozpoznawczych,

d) dochodzeniowo-śledczych,

e) z zakresu kryminalistyki;

2) posiadanie doświadczenia i umiejętności w wykonywaniu czynności z zakresu kontroli:

a) pirotechnicznej,

b) radiometrycznej,

c) chemicznej;

3) posiadanie doświadczenia i umiejętności w zakresie eksploatacji i naprawy:

a) sprzętu radiowego, telefoniczno-telegraficznego, informatycznego lub telekomunikacyjnego,

b) urządzeń łączności, optoelektronicznych lub utajniających;

4) posiadanie doświadczenia i umiejętności w wykonywaniu zadań Służby Celno-Skarbowej w zakresie, w jakim są upoważnione organy Straży Granicznej;

5) posiadanie doświadczenia i umiejętności w zakresie zarządzania siecią teleinformatyczną, administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi oraz programowania aplikacji użytkowych;

6) ukończenie aplikacji sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, legislacyjnej lub kontrolerskiej;

7) posiadanie uprawnień lotniczych w określonej specjalności, a w szczególności:

a) posiadanie aktualnej licencji:

- pilota zawodowego,

- mechanika lotniczego,

- mechanika pokładowego,

b) posiadanie uprawnień operatora bezzałogowych statków powietrznych;

8) posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub lekarza weterynarii;

9) posiadanie prawa do wykonywania zawodu ratownika medycznego;

10) posiadanie tytułu zawodowego magistra po ukończeniu studiów w zakresie psychologii;

11) posiadanie doświadczenia i umiejętności w prowadzeniu badań psychofizjologicznych;

12) posiadanie tytułu biegłego rewidenta lub spełnianie wymogów uprawniających do sprawowania funkcji głównego księgowego;

13) posiadanie uprawnień budowlanych pozwalających na samodzielne wykonywanie funkcji w zakresie nadzoru budowlanego;

14) posiadanie uprawnień tłumacza przysięgłego;

15) posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego;

16) posiadanie kwalifikacji zawodowych trenera lub instruktora uprawniających do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego o charakterze specjalistycznym;

17) posiadanie doświadczenia i umiejętności przydatnych do służby w komórkach odwodowych, zabezpieczenia działań lub wykonujących warty ochronne na pokładach statków powietrznych;

18) posiadanie aktualnego dyplomu lub świadectwa uprawniającego do zajmowania stanowisk na polskich statkach morskich;

19) posiadanie udokumentowanej praktyki stoczniowej przy nadzorowaniu budów lub remontów jednostek pływających;

20) posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu technika nawigacyjnego;

21) posiadanie aktualnych uprawnień dewiatora;

22) posiadanie umiejętności i doświadczenia w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;

23) posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie eksploatacji i naprawy uzbrojenia;

24) posiadanie kwalifikacji i doświadczenia w zakresie organizacji, eksploatacji i naprawy sprzętu transportowego;

25) posiadanie kwalifikacji i doświadczenia z zakresu zbiorowego żywienia;

26)5) posiadanie stopnia naukowego;

27)5) posiadanie tytułu naukowego;

28)5) posiadanie doświadczenia w nauczaniu.

5. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2 pkt 1, dokumentuje się w formie protokołów.

§ 8. 1. W stanowisku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4, przedstawia się przesłanki i okoliczności przemawiające za albo przeciwko przeniesieniu, a także zawiera się inne informacje istotne w sprawie. W stanowisku zawiera się w szczególności:

1) imię i nazwisko, imię ojca oraz numer PESEL funkcjonariusza;

2) określenie formacji i jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, posiadany przez niego stopień;

3) posiadane przez funkcjonariusza szczególne predyspozycje do pełnienia służby w Straży Granicznej;

4) planowane dla funkcjonariusza stanowisko służbowe w Straży Granicznej oraz proponowany termin przeniesienia;

5) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby albo osób sporządzających stanowisko.

2. Stanowisko dotyczące zasadności przeniesienia funkcjonariusza, wraz z zebranymi w postępowaniu materiałami, niezwłocznie przekazuje się Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

§ 9. 1. Czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1–3 oraz ust. 2 pkt 1, dokonuje osoba albo zespół wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której dokonuje się ustalenia zasadności przeniesienia.

2. Czynności, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 i 3, dokonują komórki organizacyjne realizujące dany rodzaj czynności lub badań wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której dokonuje się ustalenia zasadności przeniesienia.

3. Stanowisko dotyczące zasadności przeniesienia funkcjonariusza, na podstawie wszystkich ustaleń i dokumentów otrzymanych albo wytworzonych podczas ustalania zasadności przeniesienia, sporządza:

1) właściwy komendant jednostki organizacyjnej Straży Granicznej innej niż Komenda Główna Straży Granicznej – w przypadku ustalenia zasadności przeniesienia w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej innej niż Komenda Główna Straży Granicznej;

2) osoba albo zespół wyznaczony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej - w przypadku gdy ustalenia zasadności przeniesienia dokonano w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

§ 10. 1. Komendant Główny Straży Granicznej, po otrzymaniu stanowiska dotyczącego zasadności przeniesienia funkcjonariusza, akceptuje prośbę albo odmawia jej akceptacji.

2. Komendant Główny Straży Granicznej może cofnąć akceptację prośby na każdym etapie postępowania w przypadku uzyskania informacji podważających zasadność przeniesienia.

3. Komendant Główny Straży Granicznej może zarządzić ponowne dokonanie ustalenia zasadności przeniesienia w całości albo w części, albo zwrócić stanowisko w celu jego ponownego sporządzenia z uwzględnieniem wyników określonej czynności, która nie została wcześniej przeprowadzona.

4. Po akceptacji prośby Komendant Główny Straży Granicznej występuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych z wnioskiem o wyrażenie zgody, w którym określa:

1) stopień, imię, nazwisko, imię ojca oraz numer PESEL funkcjonariusza;

2) formację i jednostkę organizacyjną, w której funkcjonariusz pełni służbę;

3) przesłanki uzasadniające przeniesienie.

§ 11. Komendant Główny Straży Granicznej albo osoba przez niego upoważniona zawiadamia pisemnie funkcjonariusza o akceptacji prośby i wyrażeniu zgody na przeniesienie, jednocześnie:

1) informuje o warunkach i terminie przeniesienia, w szczególności miejscu pełnienia służby przewidzianym dla funkcjonariusza i stanowisku służbowym;

2) określa termin do złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 14 ust. 2, oraz poucza o skutkach niezłożenia tego oświadczenia.

§ 12. 1. O odmowie akceptacji prośby, cofnięciu akceptacji prośby lub niewyrażeniu zgody na przeniesienie Komendant Główny Straży Granicznej albo osoba przez niego upoważniona zawiadamia pisemnie funkcjonariusza oraz odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Szefa Kancelarii Sejmu, Komendanta Służby Ochrony Państwa, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

2. Uwierzytelniony wyciąg z akt osobowych funkcjonariusza nieprzeniesionego do służby w Straży Granicznej niezwłocznie zwracany jest do organu, który go przesłał.

§ 13. 1. Po otrzymaniu zgody na przeniesienie Komendant Główny Straży Granicznej uzgadnia, a następnie podpisuje porozumienie.

2. Porozumienie zawiera w szczególności:

1) oznaczenie organów zawierających porozumienie;

2) datę zawarcia porozumienia;

3) podstawę prawną przeniesienia;

4) nazwisko i imię funkcjonariusza, który ma być przeniesiony;

5) datę ustania służby w formacji, w której funkcjonariusz pełni służbę;

6) datę, od której liczy się początek służby funkcjonariusza w Straży Granicznej;

7) uzasadnienie przeniesienia funkcjonariusza do służby w Straży Granicznej;

8) podpisy organów zawierających porozumienie.

3. Uzgodnienia w sprawie porozumienia przeprowadza się w drodze korespondencyjnej.

§ 14. 1. Przeniesienie następuje w drodze rozkazu personalnego o przeniesieniu.

2. Rozkaz personalny o przeniesieniu wydaje się po złożeniu przez kandydata pisemnego oświadczenia wskazującego, że został on zapoznany z warunkami i terminem przeniesienia, przewidywanym dla niego miejscem pełnienia służby i stanowiskiem służbowym oraz że po zapoznaniu się z tymi informacjami podtrzymuje prośbę o przeniesienie do służby w Straży Granicznej na warunkach wskazanych w powiadomieniu, o którym mowa w § 11 pkt 1.

3. Niezłożenie przez funkcjonariusza w określonym terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, traktuje się jako wycofanie przez niego prośby. Przepis § 12 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 15. 1. W rozkazie personalnym o przeniesieniu zamieszcza się rozstrzygnięcie oraz inne informacje istotne dla przeniesienia, a w szczególności:

1) oznaczenie organu wydającego rozkaz;

2) datę wydania rozkazu;

3) podstawę prawną;

4) stopień, imię i nazwisko, imię ojca oraz numer PESEL przenoszonego funkcjonariusza;

5) określenie formacji, z której następuje przeniesienie;

6) datę przeniesienia;

7) określenie jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której przenoszony funkcjonariusz podejmie służbę po przeniesieniu;

8) określenie charakteru służby (przygotowawcza albo stała);

9) określenie stanowiska służbowego;

10) określenie grupy i kategorii uposażenia zasadniczego, wysokości uposażenia zasadniczego ustalonej z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej oraz przyznane dodatki do uposażenia;

11) określenie stopnia służbowego Straży Granicznej;

12) uzasadnienie faktyczne i prawne;

13) pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych;

14) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania rozkazu personalnego.

2. Jeżeli funkcjonariusz jest przenoszony do pełnienia służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej lub posiada stopień policyjny, stopień Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego, odpowiadający stopniowi służbowemu Straży Granicznej w korpusie oficerów, w rozkazie personalnym o przeniesieniu funkcjonariusza zamieszcza się z urzędu rozstrzygnięcie w sprawie mianowania na stopień służbowy Straży Granicznej. W pozostałych przypadkach zamieszcza się informację, że rozstrzygnięcie w sprawie mianowania na stopień służbowy Straży Granicznej podejmie właściwy komendant jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.

3. W przypadku przeniesienia funkcjonariusza do pełnienia służby w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej innej niż Komenda Główna Straży Granicznej, w rozkazie personalnym o przeniesieniu, w miejsce elementów rozkazu wskazanych w ust. 1 pkt 9 i 10, zamieszcza się informację, że określenie stanowiska służbowego, grupy i kategorii uposażenia zasadniczego, wysokości uposażenia zasadniczego ustalonej z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej oraz dodatków do uposażenia nastąpi w drodze odrębnego rozkazu personalnego wydanego przez właściwego komendanta jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.

4. W przypadku przeniesienia funkcjonariusza do pełnienia służby w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej innej niż Komenda Główna Straży Granicznej właściwy komendant jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, po otrzymaniu rozkazu personalnego o przeniesieniu:

1) mianuje przeniesionego funkcjonariusza na stanowisko służbowe;

2) podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie mianowania przeniesionego funkcjonariusza na stopień służbowy obowiązujący w Straży Granicznej, jeżeli posiada on stopień policyjny, stopień Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego, odpowiadający stopniowi służbowemu Straży Granicznej w korpusie chorążych, podoficerów albo szeregowych.

5. Rozkaz personalny o przeniesieniu doręcza się funkcjonariuszowi i przesyła odpowiednio Komendantowi Głównemu Policji, Szefowi Kancelarii Sejmu, Komendantowi Służby Ochrony Państwa, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a jeżeli funkcjonariusz jest przenoszony do służby w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej innej niż Komenda Główna Straży Granicznej – także komendantowi tej jednostki.

6. Uwierzytelniony wyciąg z akt osobowych przeniesionego funkcjonariusza przekazuje się właściwej komórce kadrowej, w celu włączenia do akt osobowych funkcjonariusza Straży Granicznej.

7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozporządzeniu do rozkazu personalnego o przeniesieniu stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące rozkazu personalnego w sprawie zmiany stosunku służbowego.

§ 16. 1. Okresy służby i staż funkcjonariusza w Policji, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnym Biurze Antykorupcyjnym uznaje się za równorzędne z okresami służby i stażem w Straży Granicznej, przyjmując odpowiednio, że jeden dzień służby i stażu w tych formacjach odpowiada jednemu dniowi służby i stażu w Straży Granicznej.

2. Okresy służby w Służbie Celno-Skarbowej uznaje się za równorzędne z okresem służby w Straży Granicznej dla celów związanych z ustaleniem stażu służby, jaki powinien mieć funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym.

§ 17. 1. Określając świadczenia pieniężne o charakterze jednorazowym albo przysługujące za dany okres, uważa się je za zrealizowane, jeżeli w czasie pełnienia służby w dotychczasowych formacjach funkcjonariusz otrzymał świadczenia pieniężne przysługujące z tego samego tytułu. Uposażenie funkcjonariusza z tytułu służby w Straży Granicznej oraz nagrody rocznej ustala się w wysokości różnicy należności za ten sam okres z tytułu tej służby w dotychczasowych jednostkach.

2. W celu ustalenia należności przenoszonego funkcjonariusza dotychczasowa jednostka przekazuje w sposób umożliwiający terminowe ustalenie jego należności pisemną informację o wysokości wypłaconych należności i świadczeń pieniężnych, dokonanych potrąceń z tytułu zaliczek i składek oraz o innych wielkościach mających wpływ na wysokość należności i świadczeń funkcjonariusza, a także o liczbie wykorzystanych przez niego dni urlopu wypoczynkowego, innych urlopów i zwolnień od zajęć służbowych.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do sądowych i administracyjnych tytułów egzekucyjnych.

4. Przełożony, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, rozpatrując roszczenia przenoszonego funkcjonariusza o wypłatę świadczeń niezrealizowanych w dotychczasowych formacjach, ustala prawo do tych świadczeń na warunkach obowiązujących funkcjonariuszy Straży Granicznej.

5. Przepis ust. 4 nie dotyczy świadczeń, które stały się wymagalne przed dniem przeniesienia do służby w Straży Granicznej.

§ 18. 1. Funkcjonariusza, który w dotychczasowych formacjach uzyskał kwalifikacje zawodowe, na których podstawie został mianowany na stopień policyjny, stopień Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego równorzędny ze stopniem służbowym w korpusie podoficerów, chorążych lub oficerów Straży Granicznej, uznaje się za posiadającego kwalifikacje zawodowe równorzędne z kwalifikacjami zawodowymi uzyskiwanymi w Straży Granicznej po zakończeniu odpowiednio szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, szkolenia w zakresie szkoły chorążych oraz przeszkolenia specjalistycznego wymaganego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.

2. Funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który nie uzyskał w dotychczasowych jednostkach kwalifikacji zawodowych określonych w ust. 1, ale posiada wykształcenie oraz staż służby wymagane na przewidywanym dla niego stanowisku służbowym oraz ukończył szkolenie podstawowe i szkolenie specjalistyczne w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, do czasu ukończenia szkoleń wymaganych do uzyskania kwalifikacji zawodowych w Straży Granicznej traktuje się jak funkcjonariusza posiadającego wymagane na przewidywanym stanowisku służbowym kwalifikacje zawodowe.

§ 19. 1. Do postępowań w sprawie przeniesienia funkcjonariusza do służby w Straży Granicznej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia postępowania w sprawie przeniesienia funkcjonariusza Policji, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego do dalszego pełnienia służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej jako komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej prowadzi się dalej jako postępowania w sprawie przeniesienia funkcjonariusza do służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej jako jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, zachowując w mocy dotychczas podjęte w ich toku czynności.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2018 r.6)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1529), które weszło w życie z dniem 1 października 2023 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 445), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 389 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730).