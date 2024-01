Technik analityk

311103

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.60. Wykonywanie badań analitycznych albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.60. Wykonywanie badań analitycznych