Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 16 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz. 75)

USTAWA

z dnia 2 grudnia 2021 r.

o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wsparcia przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku, zwanych dalej „Igrzyskami”, w tym warunki przygotowania i realizacji:

1) przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia Igrzysk,

2) innych przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenia Igrzysk

- zwanych dalej „przedsięwzięciami”.

2. Ustawa określa również sposób finansowania lub dofinansowania niektórych kosztów organizacji Igrzysk oraz przygotowania i realizacji przedsięwzięć.

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub drogową spółkę specjalnego przeznaczenia.

Art. 2. 1. Przedsięwzięcia mogą być przygotowywane i realizowane przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego,

2) organ administracji rządowej reprezentujący Skarb Państwa,

3) spółkę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679),

4) państwową osobę prawną,

5) spółkę, o której mowa w art. 9

- zwane dalej „podmiotami realizującymi przedsięwzięcia”.

2. Przedsięwzięcia mogą być przygotowywane i realizowane jako zadania własne jednostki samorządu terytorialnego albo jako zadania zlecone.

Art. 3. Przedsięwzięcia w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych są przygotowywane i realizowane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162, 1890 i 2029).

Art. 4. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, są celami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.1)) i inwestycjami celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.2)).

Art. 5. 1. Do zamówień związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż progi unijne w rozumieniu art. 3 tej ustawy.

2. Udzielając zamówień, o których mowa w ust. 1, zamawiający:

1) zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;

2) zapewnia przejrzystość postępowania i równe traktowanie podmiotów zainteresowanych realizacją zamówienia oraz uwzględnia okoliczności mogące mieć wpływ na jego udzielenie;

3) w odniesieniu do zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych może kierować się, oprócz kryterium ceny, również innymi kryteriami, w szczególności odnoszącymi się do aspektów środowiskowych lub społecznych;

4) nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), jeżeli nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu podmiot zainteresowany realizacją zamówienia zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, z wyjątkiem nazwy (firmy) oraz adresu podmiotu zainteresowanego realizacją zamówienia, a także informacji dotyczących ceny, terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie, które nie mogą zostać zastrzeżone;

5) niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o realizację zamówienia, albo informację o nieudzieleniu zamówienia.

3. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1, podlegają wyłączeniu, jeżeli:

1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;

2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia, jego zastępcą prawnym lub członkiem jego organu zarządzającego lub nadzorczego;

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały lub pozostają w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia lub były członkami jego organu zarządzającego lub nadzorczego;

4) pozostają z wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

4. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1, składają zamawiającemu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie pisemnej, oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

5. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione istotnym interesem bezpieczeństwa państwa, a tego interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

Art. 6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przedsięwzięć, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego i terminowego przygotowania i przeprowadzenia Igrzysk.

Rozdział 2

Finansowanie lub dofinansowanie niektórych kosztów organizacji Igrzysk oraz przygotowania i realizacji przedsięwzięć

Art. 7. 1. Organizację Igrzysk oraz przygotowanie i realizację przedsięwzięć finansuje się w szczególności ze środków:

1) budżetu państwa ustalonych w ustawach budżetowych;

2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego ustalonych w uchwałach budżetowych;

3) pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

2. Podmioty realizujące przedsięwzięcia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 3-5, mogą otrzymywać dotację celową na ich przygotowanie i realizację.

3. W latach 2022 i 2023 minister właściwy do spraw kultury fizycznej może udzielić spółce, o której mowa w art. 9, oraz podmiotom określonym w art. 2 ust. 1, wskazanym w programie, o którym mowa w ust. 6, dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów organizacji Igrzysk lub przygotowanie i realizację przedsięwzięć.

3a. W latach 2022 i 2023 minister właściwy do spraw transportu może udzielić podmiotom określonym w art. 2 ust. 1, wskazanym w programie, o którym mowa w ust. 7, dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i realizację przedsięwzięć.

4. Wydatków bieżących ponoszonych w latach 2021-2023 przez jednostki samorządu terytorialnego na organizację Igrzysk oraz przygotowanie i realizację przedsięwzięć nie uwzględnia się przy ustalaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.3)).

5. Przy ustalaniu relacji, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2021-2023 do planowanych wydatków bieżących nie wlicza się wydatków na organizację Igrzysk oraz przygotowanie i realizację przedsięwzięć.

6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może ogłosić program wsparcia przygotowania Igrzysk, w zakresie realizacji przedsięwzięć.

7. Minister właściwy do spraw transportu może ogłosić program wsparcia przygotowania Igrzysk, w zakresie realizacji przedsięwzięć.

Art. 8. Do dotacji celowych na przygotowanie i realizację przedsięwzięć przez jednostki samorządu terytorialnego nie stosuje się limitu kwoty dotacji, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozdział 3

Zasady tworzenia i działania spółki celowej

Art. 9. 1. W celu przygotowania i realizacji przedsięwzięć oraz wykonywania zadań związanych z organizacją Igrzysk Województwo Małopolskie może, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688), utworzyć spółkę, zwaną dalej „spółką celową”.

2. Spółka celowa może również wykonywać zadania z zakresu koordynowania i kontroli przygotowania i realizacji przedsięwzięć oraz innych przygotowań do Igrzysk.

3. Kapitał zakładowy spółki celowej wynosi co najmniej 3 000 000 zł.

Art. 10. 1. Zarząd spółki celowej składa się z nie więcej niż 4 osób.

2. Rada nadzorcza spółki celowej składa się z 7 osób.

3. W skład rady nadzorczej spółki celowej wchodzą 2 osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, 2 osoby wskazane przez Zarząd Województwa Małopolskiego, osoba wskazana przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, osoba wskazana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz osoba wskazana przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Art. 11. 1. Spółka celowa nie może prowadzić działalności niezwiązanej z organizacją Igrzysk, przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć oraz koordynacją i kontrolą, o których mowa w art. 9 ust. 2.

2. Do spółki celowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2309 oraz z 2023 r. poz. 1723 i 1860).

3. Nie można ogłosić upadłości spółki celowej.

Art. 12. Spółka celowa może zostać rozwiązana:

1) po zrealizowaniu i rozliczeniu wszystkich zadań powierzonych spółce celowej albo

2) w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania zadań powierzonych spółce celowej.

Art. 13. 1. Spółka celowa wykonuje w szczególności zadania inwestora i zadania nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.4)), w tym:

1) pozyskuje i przygotowuje dokumentację wymaganą do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.5)), decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji wymaganych odrębnymi przepisami do przygotowania lub realizacji przedsięwzięć;

2) występuje z wnioskami o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 1, oraz uczestniczy w odpowiednich postępowaniach;

3) dysponuje na cele budowlane nieruchomościami w celu przygotowania lub realizacji przedsięwzięć;

4) zawiera i nadzoruje wykonywanie umów na dostawy, usługi i roboty budowlane niezbędne do przygotowania lub realizacji przedsięwzięć;

5) wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć.

2. W przypadku przygotowania i realizacji przedsięwzięcia na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 3, w zakresie określonym w ust. 1, podmioty realizujące przedsięwzięcia wykonują zadania i podejmują czynności przewidziane w tej ustawie dla zarządcy drogi.

Art. 14. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do spółki celowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18).

Rozdział 4

Umowa o powierzenie organizacji Igrzysk oraz przygotowania i realizacji przedsięwzięć

Art. 15. 1. Powierzenie spółce celowej zadań związanych z organizacją Igrzysk oraz przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć, oraz zadań z zakresu koordynowania i kontroli, o których mowa w art. 9 ust. 2, następuje w drodze umowy zawartej na piśmie między spółką celową a podmiotem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1-4.

2. Zadania powierzone spółce celowej w umowie, o której mowa w ust. 1, w tym zadania określone w art. 13, spółka celowa wykonuje w imieniu i na rzecz podmiotu, z którym zawarła umowę.

3. Podmiot, który powierzył spółce celowej zadania związane z organizacją Igrzysk, przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć lub zadania z zakresu koordynowania i kontroli, o których mowa w art. 9 ust. 2, udziela spółce celowej pełnomocnictw niezbędnych do przygotowania lub wykonania powierzonych zadań.

Art. 16. 1. W umowie, w której powierzono spółce celowej zadania związane z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć, określa się w szczególności:

1) przedsięwzięcia powierzone spółce celowej do przygotowania lub realizacji oraz zakres czynności wykonywanych przez spółkę, a także zakres praw i obowiązków spółki celowej z tym związanych;

2) sposób sprawowania kontroli wykonania zadań powierzonych spółce celowej;

3) harmonogram przygotowania lub realizacji przedsięwzięć powierzonych spółce celowej;

4) założenia przedsięwzięć powierzonych spółce celowej;

5) ostateczny termin wykonania zadań powierzonych spółce celowej, z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych;

6) łączną wartość publicznych środków finansowych przewidzianych na przygotowanie i realizację przedsięwzięć powierzonych spółce celowej, z podaniem warunków, terminów i sposobów ich przekazywania wykonawcom dostaw, usług i robót budowlanych niezbędnych do przygotowania i realizacji tych przedsięwzięć;

7) zakres czynności, jakie spółka celowa może powierzyć, w drodze umowy, do wykonania właściwym przedsiębiorcom i warunki tego powierzenia;

8) opis nieruchomości i innych rzeczy przeznaczonych do wykonania zadań objętych przedsięwzięciami i powierzonych spółce celowej;

9) warunki korzystania przez spółkę celową z nieruchomości i innych rzeczy koniecznych do przygotowania lub realizacji przedsięwzięć powierzonych spółce celowej;

10) sposób zwrotu nieruchomości i innych rzeczy wykorzystanych i niewykorzystanych na przygotowanie lub realizację przedsięwzięć oraz dokumentacji dotyczącej przygotowania lub realizacji tych przedsięwzięć po wykonaniu zadań powierzonych spółce celowej;

11) wysokość, terminy i warunki wypłacania spółce celowej wynagrodzenia oraz warunki jego zwiększenia i zmniejszenia;

12) zasady odpowiedzialności stron w razie niewykonania w całości albo części oraz nienależytego wykonania umowy;

13) warunki i sposób zmiany i rozwiązania umowy;

14) zasady wzajemnych rozliczeń w przypadku rozwiązania umowy;

15) postanowienia dotyczące kontroli wewnętrznej;

16) zasady nabywania własności lub innych praw do nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, niezbędnych do przygotowania lub realizacji przedsięwzięć.

2. W umowie można zastrzec, że wszystkie lub niektóre umowy zawierane z wykonawcami dostaw, usług lub robót budowlanych związanych z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć wymagają zgody odpowiednio:

1) Województwa Małopolskiego;

2) organu administracji rządowej reprezentującego Skarb Państwa;

3) jednostki samorządu terytorialnego;

4) spółki, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;

5) państwowej osoby prawnej.

Art. 17. W umowie, w której powierzono spółce celowej zadania z zakresu koordynowania i kontroli, o których mowa w art. 9 ust. 2, określa się w szczególności:

1) zakres czynności wykonywanych przez spółkę celową, a także zakres praw i obowiązków spółki celowej z tym związanych;

2) okres, na jaki spółce celowej powierza się zadania;

3) postanowienia, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, 7 oraz 11-15;

4) zasady sprawozdawczości dotyczącej realizacji przez spółkę celową powierzonych jej zadań;

5) sposób rozwiązywania sporów wynikłych w związku z realizacją przez spółkę celową powierzonych jej zadań.

Art. 18. Powierzenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 7, wymaga uprzedniej zgody rady nadzorczej spółki celowej, jeżeli wartość zobowiązania przekracza 1 000 000 zł bez podatku od towarów i usług.

Art. 19. 1. W przypadku umowy zawartej na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 7 spółka celowa jest uprawniona, w zależności od charakteru umowy, do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, rozwiązania bez wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy, jeżeli opóźnienie w realizacji tej umowy lub jej nienależyte wykonanie mogłoby utrudnić lub uniemożliwić przeprowadzenie Igrzysk.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spółka celowa po wypowiedzeniu umowy, rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia albo odstąpieniu od umowy jest uprawniona do powierzenia czynności określonych w tej umowie innemu przedsiębiorcy.

3. Przedsiębiorca, któremu wypowiedziano umowę, z którym rozwiązano umowę bez wypowiedzenia albo od umowy z którym odstąpiono, może żądać odszkodowania w zakresie szkody rzeczywiście poniesionej, chyba że umowa stanowi inaczej lub okoliczności stanowiące podstawę do rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy były zawinione przez przedsiębiorcę.

Rozdział 5

Postępowanie administracyjne dotyczące przygotowania i realizacji przedsięwzięć

Art. 20. 1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia, na wniosek podmiotu realizującego przedsięwzięcie, wydaje wojewoda w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dołącza się:

1) kopię mapy zasadniczej obejmującą teren, którego wniosek dotyczy, zawierającą linie rozgraniczające teren przedsięwzięcia z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych i ustanowienia stref ochronnych, o ile mają one zastosowanie;

2) mapę z projektem podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania podziału nieruchomości, oraz wskazanie nieruchomości, które przejdą na własność jednostki samorządu terytorialnego;

3) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana;

4) opinię:

a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do obszarów, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 151, 1688 i 1692),

b) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,

c) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

d) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków chronionych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904),

e) właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury,

f) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowych,

g) właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

h) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890),

i) właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, oraz wymagań dotyczących lokalizacji przedsięwzięcia w bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

j) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do terenów, o których mowa w art. 86 ust. 7 i art. 877 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110);

5) potwierdzenie przeprowadzonego z właściwym zarządcą drogi publicznej uzgodnienia - w zakresie, w jakim projektowane przedsięwzięcie polega na budowie lub przebudowie drogi publicznej, przebiega przez nieruchomości wchodzące w skład pasa drogowego, przylega do nieruchomości wchodzących w skład pasa drogowego lub powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania pasa drogowego;

6) zgodę Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w ust. 8, jeżeli jest wymagana;

7) określenie warunków technicznych realizacji przedsięwzięcia;

8) wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 26 ust. 1, w tym gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów stanowiących teren linii kolejowej, jeżeli realizacja przedsięwzięcia wymaga przejścia przez te grunty.

3. Właściwe organy, na wniosek podmiotu realizującego przedsięwzięcie, wydają opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 4, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia.

4. Opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 4, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami.

5. Właściwy zarządca drogi dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia podmiotu realizującego przedsięwzięcie o uzgodnienie.

6. O wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia wojewoda zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędach gmin i w urzędzie wojewódzkim, w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędu wojewódzkiego oraz urzędu gminy właściwego dla lokalizacji przedsięwzięcia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim.

7. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie tej decyzji doręcza się na adres określony w ewidencji gruntów i budynków. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków jest skuteczne. W przypadku braku w ewidencji gruntów i budynków danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

8. W stosunku do nieruchomości niezbędnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia wymaga zgody Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do przedsięwzięć mogących oddziaływać na tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762), oraz na ich strefy ochronne, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. O udzielenie zgody występuje podmiot realizujący przedsięwzięcie.

Art. 21. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia zawiera w szczególności:

1) określenie linii rozgraniczających teren przedsięwzięcia przedstawiony na załączniku mapowym;

2) zatwierdzenie podziału nieruchomości, w tym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;

3) wskazanie nieruchomości, które przejdą na własność jednostki samorządu terytorialnego;

4) określenie warunków technicznych realizacji przedsięwzięcia;

5) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego;

6) wyznaczenie linii zabudowy, jeżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dotyczy budynków;

7) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków;

8) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich;

9) oznaczanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 26 ust. 1, w tym gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów stanowiących teren linii kolejowej, jeżeli realizacja przedsięwzięcia wymaga przejścia przez te grunty.

2. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu i treści pozostałe strony w drodze obwieszczeń w urzędach gmin i w urzędzie wojewódzkim, w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędu wojewódzkiego oraz urzędu gminy właściwego dla lokalizacji przedsięwzięcia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim.

3. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia doręcza się na adres określony w ewidencji gruntów i budynków. Doręczenie zawiadomienia na adres w ewidencji gruntów i budynków jest skuteczne. W przypadku braku w ewidencji gruntów i budynków danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia zawiera informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji.

4. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 2 i 3, zawierają również pouczenie o rozpoczęciu biegu terminu do wniesienia odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia, liczonego od dnia, w którym zawiadomienia te uważa się za dokonane.

5. Od decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia stronie przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Odwołanie zawiera zarzuty odnoszące się do decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie.

6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia wiąże przy wydawaniu decyzji na podstawie:

1) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1786, 1720 i 2029) i dotyczących lokalizacji linii kolejowej;

2) ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 979 i 2029) i dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego;

3) ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 733 i 1688) i dotyczących lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

7. Do decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się art. 72 ust. 6 i 6a tej ustawy.

8. Przy przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć:

1) nie stosuje się art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193 i 1688), w przypadku gdy przedsięwzięcie obejmuje budowę lub przebudowę drogi publicznej lub polega na budowie lub przebudowie drogi publicznej;

2) w przypadku konieczności uzyskania na potrzeby realizacji przedsięwzięcia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje postanowienie w tej sprawie w terminie 21 dni od dnia otrzymania od ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od tych przepisów lub odmowy upoważnienia do udzielenia zgody na takie odstępstwo.

9. Nieruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt 3, stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia stała się ostateczna. Do postępowania w sprawie należnego odszkodowania oraz ustalenia jego wysokości stosuje się ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

10. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów i budynków. Linie rozgraniczające ustalone decyzją w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowią linie podziału nieruchomości, w zakresie, w jakim podmiot realizujący przedsięwzięcie wystąpił o zatwierdzenie podziału nieruchomości.

11. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia powierza się osobie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Art. 22. 1. W sprawach uregulowanych w niniejszym rozdziale nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Wojewoda wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Przepisy art. 21 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Art. 23. Decyzje administracyjne wydawane w związku z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 24. 1. Do skarg na decyzje administracyjne wydawane w związku z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, 1705 i 1860), z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy, z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

2. Skargę kasacyjną od wyroku albo postanowienia kończącego postępowanie, wydanego w sprawie przygotowywanego i realizowanego przedsięwzięcia, rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia jej wniesienia.

Art. 25. 1. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a podmiot realizujący przedsięwzięcie rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803) stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia budowy sąd administracyjny może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wskazanych w art. 145 § 1 lub w art. 156 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia z:

1) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub

2) postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1.

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia.

Art. 26. 1. W odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia, oznaczonych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 9, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla realizacji na nich przedsięwzięcia, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia ograniczy, za odszkodowaniem, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń.

2. Do ograniczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-7 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

3. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 27. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy w postępowaniach administracyjnych dotyczących przygotowania i realizacji przedsięwzięć stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozdział 6

Zmiany w przepisach, przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy

Art. 28. (pominięty)

Art. 29. (pominięty)

Art. 30. Spółką celową, o której mowa w art. 9, może być spółka utworzona przed dniem wejścia w życie ustawy, o ile będzie spełniać wymogi określone w rozdziale 3 i zostanie wskazana przez Województwo Małopolskie.

Art. 31. 1. W sprawach dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji będącej przedsięwzięciem ujętym w wykazie przedsięwzięć, określonym na podstawie art. 6, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy tej ustawy.

2. W przypadku inwestycji będącej przedsięwzięciem ujętym w wykazie przedsięwzięć, określonym na podstawie art. 6, rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy, przepisy tej ustawy dotyczące decyzji stosuje się, jeżeli podmiot realizujący tę inwestycję wystąpi o wydanie decyzji na zasadach określonych w tych przepisach.

3. Decyzje wydane przed dniem wejścia w życie ustawy oraz czynności dokonane przed tym dniem, w tym w postępowaniach, dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji będącej przedsięwzięciem ujętym w wykazie przedsięwzięć, określonym na podstawie art. 6, zachowują ważność.

Art. 32. 1. W celu wsparcia przygotowania Igrzysk w 2023 roku, w latach 2021 i 2022 Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonać przeniesienia zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatków między częściami budżetu państwa, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji, o której mowa w ustawie.

Art. 33. 1.6) Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 1105,2 mln zł, w tym w:

1) 2022 r. - do kwoty 536,6 mln zł;

2) 2023 r. - do kwoty 568,6 mln zł;



3) w latach 2024-2031 - 0 zł.

2.6) Minister właściwy do spraw kultury fizycznej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, w:

1) 2022 r. - do kwoty 292 mln zł;

2) 2023 r. - do kwoty 463,2 mln zł.

2a. Minister właściwy do spraw transportu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, w:

1) 2022 r. - do kwoty 244,6 mln zł;

2) 2023 r. - do kwoty 105,4 mln zł.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok maksymalnego limitu wydatków wprowadza się mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów organizacji Igrzysk lub przygotowanie i realizację przedsięwzięć.

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest w zakresie wydatków, o których mowa w:

1) ust. 2 - minister właściwy do spraw kultury fizycznej;

2) ust. 2a - minister właściwy do spraw transportu.

Art. 34. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia7).

