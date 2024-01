1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1663), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 2541).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 2541), które stanowią:

„§ 2. 1. Do dnia 31 sierpnia 2027 r. w ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w art. 2 tej ustawy, gromadzi się także dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące awansu zawodowego, które obejmują informację o rozpoczęciu stażu na stopień nauczyciela mianowanego, o którym mowa w art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2022 r.

2. Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do bazy danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, przekazują dane, o których mowa w ust. 1, do tej bazy danych, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego, o którym mowa w art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2022 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.”.