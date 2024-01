Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji

z dnia 5 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz. 110)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Na podstawie art. 46 ust. 12) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

2.3) Klasyfikację, o której mowa w ust. 1, stosuje się:

1) w roku szkolnym 2019/2020 w:

a) klasach II i III dotychczasowego czteroletniego technikum,

b) klasie I branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczęli naukę z dniem 1 lutego 2019 r.,

c) klasach II i III branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,

d) semestrach II-V szkoły policealnej,

2) w roku szkolnym 2020/2021 w:

a) klasach III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum,

b) klasie II branżowej szkoły I stopnia będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 1 lit. b,

c) klasie III branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,

d) semestrach IV i V szkoły policealnej,

3) w roku szkolnym 2021/2022 w:

a) klasie IV dotychczasowego czteroletniego technikum,

b) klasie III branżowej szkoły I stopnia będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 2 lit. b

- zgodnie z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.4)).

§ 2. Od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) w zawodzie technik farmaceutyczny. Kształcenie w tym zawodzie prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 13 marca 2017 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 110)5)

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego to usystematyzowany układ tabelaryczny obejmujący:

1) nazwy zawodów nauczanych w systemie oświaty, uporządkowanych według grup wielkich, dużych i średnich zgodnych z nazwami grup ustalonymi w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735, 1429, 1723 i 1737);

2) poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych;

3) wnioskodawców - ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody do klasyfikacji (ministrów właściwych w zakresie danego zawodu - wyznaczonych ze względu na odpowiedni dział administracji rządowej, wskazany w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2512 oraz z 2023 r. poz. 2029);

4) obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

5) typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, tj. trzyletnią branżową szkołę I stopnia, dwuletnią branżową szkołę II stopnia, pięcioletnie technikum oraz szkołę policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku;

6) nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie lub brak wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie (zawody szkolnictwa artystycznego);

7) poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji cząstkowych;

8) możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie;

9) szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie, zawarte we wnioskach ministrów właściwych w zakresie zawodów.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa nazwy zawodów dla zawodów nauczanych w systemie oświaty na poziomie branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum i szkoły policealnej oraz przypisany do nich poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadawanych w systemie oświaty, których osiągnięcie potwierdza dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną. Klasyfikacja określa także kwalifikacje cząstkowe wyodrębnione w zawodzie (K1, K2), których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, wraz z przypisanym do nich poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Kwalifikacje w zawodzie wyodrębnione w ramach poszczególnych zawodów są opisane w podstawie programowej kształcenia w zawodach jako zestawy oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalające na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych. Kształcenie w zakresie kwalifikacji jest prowadzone na realizowanych zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach kwalifikacyjnych kursach zawodowych, których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wskazuje także kwalifikacje, dla których nie przewidziano możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Wyłączenie możliwości prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dotyczy zarówno zawodów, w których wyodrębniono kwalifikacje, jak i zawodów, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji. Zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji, to zawody szkolnictwa artystycznego, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określający w drodze odrębnego rozporządzenia podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody jednokwalifikacyjne i dwukwalifikacyjne, w których kwalifikacje oznaczono odpowiednio symbolami porządkowymi K1 i K2.

Zawody jednokwalifikacyjne to przede wszystkim zawody ujęte w grupach wielkich 6, 7 i 8, nauczane w branżowej szkole I stopnia. Ponadto, wśród zawodów jednokwalifikacyjnych znajdują się zawody nauczane zarówno na poziomie technikum, jak i szkoły policealnej, jak również zawody nauczane wyłącznie w technikum oraz zawody nauczane wyłącznie w szkole policealnej.

Wśród zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikum, dominują zawody dwukwalifikacyjne. W zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją (K1) jest w wielu przypadkach kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia, a stanowiąca merytoryczną i programową podbudowę do nabywania kolejnych - wyższych - kwalifikacji w zawodzie w ramach tego samego obszaru kształcenia. W zawodach tzw. szerokoprofilowych, dla których podbudowę merytoryczną i programową stanowi wiele zawodów nauczanych w branżowej szkole I stopnia, przewidziano możliwość alternatywnego wyboru kwalifikacji stanowiących pierwszą kwalifikację w zawodzie (K1), np. w zawodzie technik mechanik jako kwalifikację K1 przewidziano alternatywnie kwalifikacje wyodrębnione dla jednego z trzech zawodów: mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających albo ślusarz.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia będzie odbywało się w zawodach, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły - będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Tym samym w branżowej szkole II stopnia kształcenie będzie prowadzone wyłącznie w tych zawodach, które stanowią kontynuację kształcenia w branżowej szkole I stopnia. W branżowej szkole II stopnia będzie realizowana jedynie druga kwalifikacja cząstkowa (K2) wyodrębniona w danym zawodzie na poziomie technika.

Dla celów kształcenia w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wskazano obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody. Obszary kształcenia obejmują zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji wymaganych do realizacji zadań zawodowych w obrębie danego zawodu. W ramach danego obszaru kształcenia możliwa jest konsolidacja zasobów edukacyjnych i kadrowych w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego, umożliwiająca racjonalne wykorzystanie potencjału szkół i placówek systemu oświaty. Uwzględniając Polską Klasyfikację Działalności (PKD), wyodrębniono następujące obszary kształcenia:

1) administracyjno-usługowy (AU);

2) budowlany (BD);

3) elektryczno-elektroniczny (EE);

4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG);

5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL);

6) turystyczno-gastronomiczny (TG);

7) medyczno-społeczny (MS);

8) artystyczny (ST).

Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto w grupy wielkie, duże i średnie, zgodnie z podziałem zawodów ustalonym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Dla przejrzystości klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zrezygnowano w niej z podziału na grupy elementarne. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawody zostały ujęte w grupach wielkich od 3 do 9. Symbol cyfrowy zawodu przyjęty w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego jest zgodny z symbolem cyfrowym zawodu przyjętym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Zawodom nowo wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które nie są ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zostały nadane nowe symbole cyfrowe, kolejne odpowiednio w danej grupie wielkiej, dużej, średniej i elementarnej klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Dla uproszczenia w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przyjęto tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego, nazwy zaś rodzaju żeńskiego zastosowano tylko w niektórych zawodach, wyraźnie zdominowanych przez kobiety. Nie powinno to mieć wpływu na klasyfikowanie osób do określonych zawodów.

Objaśnienia symboli

PRK Polska Rama Kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005) BS I trzyletnia branżowa szkoła I stopnia BS II dwuletnia branżowa szkoła II stopnia T pięcioletnie technikum1) SP szkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku * ** zastrzeżenia dotyczące szczególnych uwarunkowań lub ograniczeń związanych z kształceniem w danym zawodzie K porządkowe oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach

Dla oznaczenia typu szkoły ponadpodstawowej, w którym może odbywać się kształcenie, przyjęto znak "X" w przypadku branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz technikum. W przypadku szkoły policealnej wskazano długość okresu kształcenia w latach. Znakiem "X" oznaczono także możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody wskazane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w odpowiedniej kolumnie tabeli klasyfikacji właściwej oznaczono w poniższy sposób:

1) AU - administracyjno-usługowy;

2) BD - budowlany;

3) EE - elektryczno-elektroniczny;

4) MG - mechaniczny i górniczo-hutniczy;

5) RL - rolniczo-leśny z ochroną środowiska;

6) TG - turystyczno-gastronomiczny;

7) MS - medyczno-społeczny;

8) ST - artystyczny.

1) Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego ma także zastosowanie do dotychczasowego czteroletniego technikum oraz do klas tego czteroletniego technikum w pięcioletnim technikum:

1) w klasie I czteroletniego technikum - w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020;

2) w klasie II czteroletniego technikum - w latach szkolnych 2018/2019-2020/2021;

3) w klasie III czteroletniego technikum - w latach szkolnych 2019/2020-2021/2022;

4) w klasie IV czteroletniego technikum - w latach szkolnych 2020/2021-2022/2023.

Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Symbol cyfrowy i nazwa grupy wielkiej Symbole cyfrowe i nazwy grup wyodrębnionych w ramach grupy wielkiej Liczba zawodów ujętych w grupie średniej grupy duże grupy średnie 1 2 3 4 3. Technicy i inny średni personel 31. Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 311. Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 54 314. Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności 9 315. Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych) 7 32. Średni personel do spraw zdrowia 321. Technicy medyczni i farmaceutyczni 6 324. Technicy weterynarii 1 325. Inny średni personel do spraw zdrowia 9 33. Średni personel do spraw biznesu i administracji 331. Średni personel do spraw finansowych 2 333. Pośrednicy usług biznesowych 4 334. Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani 1 34. Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 341. Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii 4 343. Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej 10 35. Technicy informatycy 351. Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych 3 352. Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych 3 4. Pracownicy biurowi 41. Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 411. Pracownicy obsługi biurowej 1 42. Pracownicy obsługi klienta 421. Pracownicy obrotu pieniężnego 1 422. Pracownicy do spraw informowania klientów 2 43. Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 431. Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych 1 432. Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu 1 44. Pozostali pracownicy obsługi biura 441. Pozostali pracownicy obsługi biura 1 5. Pracownicy usług i sprzedawcy 51. Pracownicy usług osobistych 512. Kucharze 1 513. Kelnerzy i barmani 1 514. Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 3 515. Gospodarze obiektów 1 516. Pozostali pracownicy usług osobistych 1 52. Sprzedawcy i pokrewni 522. Pracownicy sprzedaży w sklepach 3 53. Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 532. Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni 1 54. Pracownicy usług ochrony 541. Pracownicy usług ochrony 1 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 61. Rolnicy produkcji towarowej 611. Rolnicy produkcji roślinnej 1 612. Hodowcy zwierząt 1 613. Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 1 62. Leśnicy i rybacy 622. Rybacy 1 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 71. Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 711. Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni 9 712. Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni 7 713. Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 2 72. Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 721. Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni 5 722. Kowale, ślusarze i pokrewni 3 723. Mechanicy maszyn i urządzeń 3 73. Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 731. Rzemieślnicy 7 732. Robotnicy poligraficzni 2 74. Elektrycy i elektronicy 741. Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy 3 742. Monterzy-elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 3 75. Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 751. Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni 4 752. Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni 1 753. Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni 6 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 81. Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 811. Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni 4 812. Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu 2 813. Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych 1 814. Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych 1 815. Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych 1 816. Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 1 817. Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru 1 818. Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych 2 83. Kierowcy i operatorzy pojazdów 832. Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli 1 834. Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni 3 9. Pracownicy wykonujący prace proste 91. Pomoce domowe i sprzątaczki 911. Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe 1 93. Robotnicy wykonujący prace proste w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 932. Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 5 Razem 214

Klasyfikacja właściwa