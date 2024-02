§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) CCS - oznacza to CCS w rozumieniu art. 2 pkt 131a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

2) CCU - oznacza to CCU w rozumieniu art. 2 pkt 131b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

3) dniu udzielenia pomocy - oznacza to dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702);

4) dużym przedsiębiorcy - oznacza to duże przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

5) efektywności energetycznej - oznacza to efektywność energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

6) efektywnym energetycznie systemie ciepłowniczym i chłodniczym - oznacza to efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w rozumieniu art. 2 pkt 124 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

7) elemencie budynku - oznacza to system techniczny budynku lub element przegród zewnętrznych budynku;

8) energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - oznacza to energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w rozumieniu art. 2 pkt 102d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

9) energii ze źródeł odnawialnych - oznacza to energię ze źródeł odnawialnych w rozumieniu art. 2 pkt 109 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

10) infrastrukturze dedykowanej - oznacza to infrastrukturę dedykowaną w rozumieniu art. 2 pkt 130 zdanie ostatnie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

11) infrastrukturze energetycznej - oznacza to infrastrukturę energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 130 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

12) infrastrukturze ładowania - oznacza to infrastrukturę ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 102a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

13) infrastrukturze tankowania - oznacza to infrastrukturę tankowania w rozumieniu art. 2 pkt 102b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

14) intensywności pomocy - oznacza to stosunek całkowitej wartości pomocy do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

15) luka w finansowaniu - oznacza to lukę w finansowaniu w rozumieniu art. 2 pkt 118 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

16) mapie pomocy regionalnej na lata 2022-2027 - oznacza to mapę pomocy regionalnej ustaloną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. poz. 2422);

17) małym przedsiębiorcy - oznacza to małe przedsiębiorstwo, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

18) mikroprzedsiębiorcy - oznacza to mikroprzedsiębiorstwo, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

19) średnim przedsiębiorcy - oznacza to średnie przedsiębiorstwo, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

20) pojeździe - oznacza to pojazd w rozumieniu art. 2 pkt 102h rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

21) pojeździe bezemisyjnym - oznacza to pojazd bezemisyjny w rozumieniu art. 2 pkt 102g rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

22) pojeździe ekologicznie czystym - oznacza to pojazd ekologicznie czysty w rozumieniu art. 2 pkt 102f rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

23) procedurze przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji - oznacza to procedurę przetargową zgodną z zasadami konkurencji w rozumieniu art. 2 pkt 38 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

24) standardzie ochrony środowiska UE - oznacza to normę unijną w rozumieniu art. 2 pkt 102 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

25) wartości pomocy - oznacza to ekwiwalent dotacji brutto ustalany zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461);

26) wodorze odnawialnym - oznacza to wodór odnawialny w rozumieniu art. 2 pkt 102c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

27) wysokosprawnej kogeneracji - oznacza to wysokosprawną kogenerację w rozumieniu art. 2 pkt 107 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.