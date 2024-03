§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania (Dz. U. poz. 478) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Nawozów w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2024 r. poz. 105), innych substancji zawierających związek lub związki azotu wykorzystywanych rolniczo w celu zwiększenia wzrostu roślinności ani środków ochrony roślin w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 340 i 412), zwanych dalej „środkami ochrony roślin”, nie stosuje się na użytkach rolnych położonych w odległości do 3 m od:”;

2) w § 5:

a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „przy czym przy ustaleniu spełnienia tego warunku bierze się pod uwagę uprawę w plonie głównym prowadzoną nie wcześniej niż w 2023 r.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Warunek określony w ust. 1 uznaje się za spełniony również wtedy, gdy:

1) rolnik:

a) prowadzi na formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i udostępnionym na jej stronie internetowej rejestr zabiegów agrotechnicznych, zwany dalej „rejestrem”, który zawiera numer działki ewidencyjnej, oznaczenie działki rolnej, powierzchnię i rodzaj uprawy, datę i rodzaj wykonanych zabiegów agrotechnicznych, datę zbioru uprawy w plonie głównym oraz informacje niezbędne do potwierdzenia wykonania czynności, o których mowa w pkt 2, lub

b) posiada dokumenty w postaci papierowej lub elektronicznej zawierające informacje określone w lit. a, zwane dalej „innymi dokumentami”

- przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia spełnienia tego warunku;

2) na danej powierzchni:

a) w uprawę w plonie głównym zostanie wprowadzona wsiewka i ta wsiewka będzie utrzymywana co najmniej do wysiewu kolejnej uprawy w plonie głównym lub co najmniej przez 8 tygodni od dnia zbioru uprawy w plonie głównym wskazanego w rejestrze lub w innych dokumentach lub

b) po zbiorze uprawy w plonie głównym zostanie wprowadzony:

- międzyplon ozimy utworzony przez wysiew co najmniej jednego gatunku roślin, który tworzy okrywę roślinną co najmniej od dnia 1 listopada danego roku do dnia 15 lutego kolejnego roku, przy czym po dniu 15 listopada dopuszcza się mulczowanie tych międzyplonów, lub

- międzyplon ścierniskowy:

- - utworzony przez wysiew co najmniej jednego gatunku roślin w okresie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia,

- - utrzymywany co najmniej do dnia 15 października lub co najmniej przez 8 tygodni od dnia wysiewu, o którym mowa w pierwszym podwójnym tiret, wskazanego w rejestrze lub w innych dokumentach.”;

3) w § 6 w ust. 5:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) utrzymywane co najmniej do dnia 15 października lub co najmniej przez 8 tygodni od dnia wysiewu, o którym mowa w lit. a, wskazanego w rejestrze lub w innych dokumentach,”,

b) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) utrzymywane co najmniej do wysiewu kolejnej uprawy w plonie głównym lub co najmniej przez 8 tygodni od dnia zbioru uprawy w plonie głównym wskazanego w rejestrze lub w innych dokumentach,”;

4) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. W 2024 r. warunek, o którym mowa w § 6 ust. 1, uznaje się za spełniony również wtedy, gdy co najmniej 4 % powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie przeznaczy się na obszary lub obiekty nieprodukcyjne lub międzyplony ścierniskowe, lub międzyplony ozime, lub wsiewki w uprawę w plonie głównym, lub rośliny bobowate drobnonasienne lub bobowate grubonasienne, o których mowa w § 6 ust. 5, przy czym dla tych międzyplonów ścierniskowych, międzyplonów ozimych i wsiewek w uprawę w plonie głównym współczynnik ważenia, o którym mowa w § 6 ust. 6, wynosi 1.”.