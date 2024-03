Załącznik nr 5

INFORMACJE DOŁĄCZANE DO ROZLICZENIA FAKTYCZNIE PONIESIONYCH KOSZTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA W PRZYPADKU FINANSOWEGO WSPARCIA UDZIELONEGO WRAZ Z GRANTEM MZG LUB W RAMACH PLANU ROZWOJOWEGO

A. Informacje o tym, czy:

1) urządzenia związane z wodą, zainstalowane poza lokalami mieszkalnymi, spełniają warunki specyfikacji technicznej określone w dodatku E do załącznika I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca

2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje

się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych

(Dz. Urz. UE L 442 z 09.12.2021, str. 1, z późn. zm.1)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2021/2139”;

2) co najmniej 70 % masy innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i rozbiórki wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku materiału, zgodnie z ust. 7.1. pkt 4 załącznika I

do rozporządzenia nr 2021/2139;

3) ograniczono wytwarzanie odpadów w procesach związanych z budową i rozbiórką, zgodnie z ust. 7.1. pkt 4 załącznika I do rozporządzenia nr 2021/2139;

4) w trakcie robót budowlanych lub konserwacyjnych wprowadzono środki służące redukcji emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń.

B. W przypadku budowy budynków o powierzchni przekraczającej 5000 m2 informacja o sporządzeniu raportów z badań, o których mowa w ust. 7.1.2 załącznika I do rozporządzenia nr 2021/2139.

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 188 z 15.07.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2023/2485 z 21.11.2023.