77. Urazy szyi 78. Urazy klatki piersiowej 79. Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy 80. Urazy barku i ramienia 81. Urazy łokcia i przedramienia 82. Urazy nadgarstka i ręki 83. Urazy biodra i uda 84. Urazy kolana i podudzia 85. Urazy stawu skokowego i stopy 86. Urazy obejmujące liczne okolice ciała 87. Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała 88. Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała 89. Oparzenia termiczne i chemiczne 90. Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca 91. Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych 92. Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała 93. Odmrożenie 94. Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi 95. Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych 96. Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych 97. Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych