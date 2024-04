Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 19 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 484)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 39a ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) przełożonych właściwych do przenoszenia funkcjonariuszy Straży Granicznej do dyspozycji;

2) warunki i tryb przenoszenia do dyspozycji;

3) sposób pełnienia służby w okresie pozostawania w dyspozycji.

§ 2.2) 1. W sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, przełożonymi właściwymi są:

1) Komendant Główny Straży Granicznej:

a) dla funkcjonariuszy, których odwołanie lub zwolnienie z dotychczasowego stanowiska służbowego ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwana dalej „ustawą”, zastrzega dla Prezesa Rady Ministrów, dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub dla Komendanta Głównego Straży Granicznej,

b) dla funkcjonariuszy, których wyznaczenie lub odwołanie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.3)) zastrzega dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału, komendant ośrodka szkolenia i komendant ośrodka Straży Granicznej - dla funkcjonariuszy, których zwolnienie z dotychczasowych stanowisk służbowych ustawa zastrzega dla tych komendantów.

2. Komendant Główny Straży Granicznej może przenieść funkcjonariuszy do dyspozycji swojej albo dyspozycji Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału, komendanta ośrodka lub komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej.

3. Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału, komendant ośrodka i komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej mogą przenosić funkcjonariuszy wyłącznie do swojej dyspozycji.

§ 3. 1. Przeniesienie funkcjonariusza do dyspozycji następuje na podstawie rozkazu personalnego.

2. W rozkazie o przeniesieniu do dyspozycji określa się datę, z którą następuje przeniesienie do dyspozycji, oraz przełożonego, do którego dyspozycji funkcjonariusz jest przenoszony, jak również wskazuje, czy przeniesienie następuje w związku z przewidywanym wyznaczeniem funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe, czy też w związku z przewidywanym zwolnieniem ze służby.

3. Do rozkazu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio wydane na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy przepisy dotyczące rozkazu personalnego w sprawie zmiany stosunku służbowego.

§ 4. Dokonując przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji, uwzględnia się następujące warunki:

1) dotychczasowy przebieg służby funkcjonariusza, posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe oraz predyspozycje, jak również istniejące możliwości etatowe i potrzeby ewentualnego mianowania danego funkcjonariusza na inne równorzędne stanowisko służbowe - jeżeli przeniesienie do dyspozycji ma nastąpić w związku z przewidywanym wyznaczeniem tego funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe;

2) podstawy do zwolnienia funkcjonariusza ze służby, przewidywany termin tego zwolnienia oraz występowanie okoliczności uniemożliwiających zwolnienie funkcjonariusza ze służby bezpośrednio po jego zwolnieniu lub odwołaniu go z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego - jeżeli przeniesienie do dyspozycji ma nastąpić w związku z przewidywanym zwolnieniem funkcjonariusza ze służby.

§ 5. 1. Rozkaz w sprawie przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji wydaje się niezwłocznie po podjęciu przez właściwy organ decyzji w sprawie zwolnienia lub odwołania funkcjonariusza z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego.

2. Rozkaz, o którym mowa w ust. 1, wydaje się z urzędu lub na wniosek dotychczasowego bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.

§ 6. 1. W okresie pozostawania w dyspozycji funkcjonariusz może zostać:

1) wyznaczony do wykonywania określonych zadań służbowych, jeżeli charakter tych zadań odpowiada posiadanym przez funkcjonariusza kwalifikacjom lub do pełnienia na określonych warunkach dyżurów;

2) skierowany do odbycia odpowiednich kursów, szkoleń lub praktyk zawodowych.

2. Określając warunki pełnienia dyżurów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się w szczególności:

1) miejsce pełnienia dyżurów i sposób bezpośredniego kontaktowania się w tym czasie z funkcjonariuszem, biorąc pod uwagę wnioski funkcjonariusza, o ile ich uwzględnienie nie wpłynie negatywnie na możliwość niezwłocznego podjęcia przez funkcjonariusza wykonania zadania służbowego podczas dyżuru;

2) terminy dyżurów, z zastrzeżeniem, że czas trwania jednego dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin oraz że w ciągu jednego dnia nie można wyznaczyć więcej niż dwóch dyżurów, trwających łącznie 2 godziny.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, właściwy jest przełożony, do którego dyspozycji funkcjonariusz został przeniesiony.

4. Przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowania do funkcjonariusza przeniesionego do dyspozycji w związku z przewidywanym zwolnieniem ze służby.

§ 7. Przepisy § 6 stosuje się również do funkcjonariuszy przeniesionych do dyspozycji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 321).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1609), które weszło w życie z dniem 1 października 2023 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 września 2005 r.