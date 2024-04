Na podstawie art. 20 pkt 9a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu oraz Sąd Okręgowy we Wrocławiu jako właściwe do rozpoznawania spraw w europejskim postępowaniu nakazowym oraz w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń wszczętych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego te postępowania.