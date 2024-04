§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2023 r. poz. 2221) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku instytutu Sieci:

1) powstałego w drodze przekształcenia instytutu badawczego,

2) utworzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

- przy przyznawaniu środków finansowych w okresie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo utworzenia nie uwzględnia się szczegółowych kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.”;

2) w § 3:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Jeżeli przekształcenie instytutu badawczego w instytut Sieci albo utworzenie instytutu Sieci nastąpiło w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia, dyrektor tego instytutu Sieci przygotowuje wniosek dotyczący przyznania środków finansowych na rok następujący po roku przekształcenia albo utworzenia i przekazuje go do zaopiniowania przez prezesa w terminie 7 dni od dnia przekształcenia albo utworzenia.

1b. Instytutowi Sieci mogą zostać przyznane środki finansowe także na rok, w którym nastąpiło przekształcenie instytutu badawczego w ten instytut Sieci albo utworzenie tego instytutu Sieci, pod warunkiem, że wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania przez prezesa nie później niż do dnia 15 listopada.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes wydaje opinię dotyczącą wysokości środków finansowych określonej we wniosku do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który środki te mają zostać przyznane, a w przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1a i 1b, w terminie 10 dni od dnia ich przekazania do zaopiniowania.”;

3) w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, na który środki finansowe mają zostać przyznane, a w przypadku instytutu Sieci, o którym mowa w § 2 ust. 2, w terminie 5 dni od dnia otrzymania opinii prezesa dotyczącej wysokości środków finansowych określonej we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1a albo 1b.”;

4) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1a i 1b, składane przed upływem 12 miesięcy od dnia przekształcenia instytutu badawczego w instytut Sieci albo utworzenia instytutu Sieci nie zawierają informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.”.