§ 2.

Kwalifikacjami przydatnymi w Siłach Zbrojnych, o których mowa w art. 318 i w art. 320 ustawy, są następujące kwalifikacje wymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475):

1) 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych, w tym posiadający zaświadczenie ADR do przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach oraz kierowcy posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do przewozu materiałów niebezpiecznych;

2) 833101 Kierowca autobusu;

3) 833190 Pozostali kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów;

4) 3131 Operatorzy urządzeń energetycznych;

5) 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;

6) 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni;

7) 7541 Nurkowie;

8) 315314 Skoczek spadochronowy;

9) 325601 Ratownik medyczny;

10) 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany;

11) 351103 Technik teleinformatyk;

12) 351301 Operator sieci komputerowych;

13) 215303 Inżynier teleinformatyk;

14) 252302 Inżynier systemów i sieci komputerowych;

15) 315214 Technik nawigator morski;

16) 315302 Nawigator lotniczy;

17) 315390 Pozostali piloci statków powietrznych i personel pokrewny, w tym pilot bezzałogowego statku powietrznego;

18) 315104 Stermotorzysta żeglugi śródlądowej;

19) 264304 Tłumacz;

20) 264305 Tłumacz przysięgły;

21) 264310 Tłumacz języka migowego.