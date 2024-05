Na podstawie art. 532 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) zarządza się, co następuje:

3. W komunikatach szefowie WCR określają dowódców jednostek wojskowych, do których bezpośrednio mogą stawiać się ochotnicy w sprawach zaciągu ochotniczego.

2. Zaciąg ochotniczy ogłaszają szefowie wojskowych centrów rekrutacji, zwani dalej „szefami WCR”, w drodze komunikatów w prasie, radiu, telewizji i Internecie, jak również w inny sposób przyjęty na obszarze ich działania, i podają miejsce i termin przeprowadzania zaciągu oraz preferowane specjalności wojskowe, kwalifikacje zawodowe i predyspozycje oczekiwane od osób, które zgłoszą się do pełnienia służby wojskowej w drodze zaciągu ochotniczego, zwanych dalej „ochotnikami”.

Ochotnik może określić jednostkę wojskową, w której chce pełnić czynną służbę wojskową, jeśli spełnia on warunki wymagane do odbywania tej służby w tej jednostce.

§ 5.

Ochotników, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, szef WCR kieruje do wojskowej komisji lekarskiej w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej.