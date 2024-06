§ 3.

1. Nadanie przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy następuje po uprzednim:

1) złożeniu przez dowódcę jednostki wojskowej właściwemu miejscowo szefowi wojskowego centrum rekrutacji, zwanemu dalej „szefem WCR”, zapotrzebowania na uzupełnienie potrzeb mobilizacyjnych jednostki wojskowej - po przeprowadzonej analizie potrzeb mobilizacyjnych;

2) wytypowaniu przez szefa WCR w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej żołnierzy pasywnej rezerwy, zwanych dalej „żołnierzami PR”, spełniających wymagania do przeznaczenia ich do służby wojskowej na określone stanowiska służbowe lub do pełnienia określonych funkcji wojskowych;

3) skierowaniu, jeżeli zachodzi taka potrzeba lub na wniosek żołnierza PR, wytypowanych żołnierzy PR na badania lekarskie do właściwej wojskowej komisji lekarskiej, w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej;

4) wezwaniu wytypowanych żołnierzy PR do wojskowego centrum rekrutacji w celu nadania przydziału mobilizacyjnego.

2. Przydziały mobilizacyjne nadaje się w pierwszej kolejności:

1) żołnierzom PR najmłodszym wiekiem, zamieszkałym najbliżej miejsca dyslokacji jednostki wojskowej, do której przewiduje się ich powołać w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

2) żołnierzom PR będącym ochotnikami.