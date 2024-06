§ 9.

1. W ramach przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa organy, według swojej właściwości, zaspokajają potrzeby dotyczące funkcjonowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa w szczególności na stanowiskach kierowania, realizując przedsięwzięcia, o których mowa w § 5 ust. 1, a ponadto:

1) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej realizuje przedsięwzięcie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, w zakresie telekomunikacji w szczególności przez przygotowanie rekomendacji w zakresie współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych z podmiotami i służbami wykonującymi zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) minister właściwy do spraw informatyzacji koordynuje przygotowanie i wykorzystanie systemów łączności na potrzeby obronne państwa w zakresie telekomunikacji;

3) minister właściwy do spraw łączności realizuje przedsięwzięcia, o których mowa w § 5 ust. 3, a także:

a) koordynuje przygotowanie i wykorzystanie systemów łączności na potrzeby obronne państwa w zakresie poczty,

b) określa, współdziałając z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wymagania eksploatacyjne w zakresie poczty dla urządzeń łączności wykorzystywanych w systemach łączności na potrzeby obronne państwa oraz nadzoruje ich wdrażanie w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

4) Minister Obrony Narodowej:

a) wskazuje potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki i poczty,

b) realizuje przedsięwzięcia, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2;

5) minister właściwy do spraw wewnętrznych opracowuje, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw łączności, Ministrem Obrony Narodowej oraz Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wykaz organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi i przekazuje go, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym oraz operatorowi wyznaczonemu i pozostałym operatorom pocztowym;

6) wojewoda:

a) określa potrzeby w zakresie łączności jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych, przedsiębiorców, dla których jest organem założycielskim, oraz przedsiębiorców niebędących jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez ministrów,

b) planuje, realizuje i organizuje przedsięwzięcia związane z przygotowaniem systemów łączności na potrzeby obronne państwa z podmiotami, o których mowa w lit. a,

c) opracowuje, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, wykaz podmiotów, o których mowa w lit. a, uprawnionych do preferencyjnej obsługi i przekazuje go, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym oraz operatorowi wyznaczonemu i pozostałym operatorom pocztowym.

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz § 5 ust. 1 pkt 1-4, ust. 2 pkt 1 i ust. 3, są realizowane w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.