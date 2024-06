§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR (Dz. U. z 2023 r. poz. 1858) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w pkt 2 wyrazy „31 grudnia 2024 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2026 r.”;

2) w § 14:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Funduszu, we współpracy z ośrodkami koordynującymi, sporządza raport:

1) częściowy, zawierający analizę i ocenę realizacji programu pilotażowego z 4-letniego okresu realizacji prog ramu pilotażowego, i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.;

2) końcowy, zawierający analizę i ocenę realizacji programu pilotażowego, i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania temu ministrowi sprawozdania końcowego z realizacji programu pilotażowego, o którym mowa w § 13 ust. 1.”,

b) w ust. 3 wyrazy „o którym mowa w ust. 2” zastępuje się wyrazami „o którym mowa w ust. 2 pkt 2”;

3) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli „Warunki organizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji” w lp. 3 „Zakres świadczeń” w kolumnie 3 w zdaniu pierwszym wyrazy „specjalistyczną opieką bariatryczną” zastępuje się wyrazami „specjalistyczną opiekę bariatryczną”;

4) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w tabeli „Wskaźniki jakości dotyczące opieki i efektów leczenia” w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) procentowa utrata nadmiernej masy ciała obliczana według wzoru: %EWL = {[waga wyjściowa (kg) - waga aktualna (kg)] / [waga wyjściowa (kg) - waga idealna (kg)]} * 100;

3) procentowa utrata nadmiaru BMI obliczana według wzoru: %EBMIL = {[wyjściowy BMI (kg/m2) - aktualny BMI (kg/m2)] / [wyjściowy BMI (kg/m2) - 25]} * 100.”.