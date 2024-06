§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2618) w § 3b w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w terminie do dnia 1 września danego roku, udostępnia z urzędu Agencji wykaz producentów konopi włóknistych wpisanych do rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych, o którym mowa w art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939), zawierający w odniesieniu do każdego z tych producentów następujące dane:”.