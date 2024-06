§ 3.

1. W przypadku skierowania projektu uchwały do rozpatrzenia w trybie obiegowym Przewodniczący Komitetu wyznacza pisemnie termin na przedstawienie stanowiska w sprawie projektu uchwały, nie krótszy niż dziesięć dni roboczych od dnia jego doręczenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony, nie więcej jednak niż do siedmiu dni roboczych.

2. Do projektu uchwały skierowanego do rozpatrzenia w trybie obiegowym dołącza się przekazany przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Korporacją”, wniosek dotyczący udzielenia przez nią ubezpieczenia gwarantowanego, zwany dalej „wnioskiem”, lub zlecenie udzielenia przez nią gwarancji ubezpieczeniowej, zwane dalej „zleceniem”, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa, jeżeli jest to niezbędne do podjęcia uchwały.

3. Wniosek i zlecenie zawierają jednoznaczną rekomendację Korporacji dotyczącą propozycji załatwienia sprawy, a także ocenę występującego ryzyka, w tym ryzyka finansowego.

4. Komitet podejmuje uchwały w trybie obiegowym jednogłośnie.

5. Członek Komitetu uzasadnia uwagi zgłoszone do rozpatrywanego w trybie obiegowym projektu uchwały, w tym do wniosku lub zlecenia.

6. W przypadku zgłoszenia przez członka Komitetu uwag do rozpatrywanego w trybie obiegowym projektu uchwały, w tym do wniosku lub zlecenia, albo nieprzedstawienia stanowiska przez członka Komitetu w terminie, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Komitetu kieruje projekt uchwały do rozpatrzenia na posiedzeniu Komitetu.