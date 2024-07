§ 1.

Szczegółowymi kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych, zwanej dalej „ofertą”, na dzierżawę ośrodka produkcji rolniczej, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zwanego dalej „ośrodkiem produkcji rolniczej”, są:

1) wysokość rocznego czynszu dzierżawnego, za którą przyznaje się - w przypadku zadeklarowanego w ofercie rocznego czynszu dzierżawnego, którego wysokość jest:

a) równa co najmniej 3-krotnej wysokości wywoławczej tego czynszu - 45 pkt,

b) wyższa niż wysokość wywoławcza tego czynszu, ale niższa niż wysokość tego czynszu określona w lit. a - liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem:





gdzie:

P - oznacza liczbę punktów,

CzO - oznacza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego zadeklarowanego w ofercie,

CzW - oznacza wysokość wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego,

CzM - oznacza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego, która jest równa 3-krotnej wysokości wywoławczej tego czynszu,

c) równa wysokości wywoławczej tego czynszu - 0 pkt;

2) doświadczenie w prowadzeniu produkcji rolnej zgodnej ze wskazanym w ogłoszeniu o przetargu profilem produkcyjnym ośrodka produkcji rolniczej, zwanym dalej „profilem produkcyjnym”, za które przyznaje się - w przypadku oferty, w której uczestnik przetargu:

a) udokumentował co najmniej 5-letni okres prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z profilem produkcyjnym oraz średnioroczną skalę produkcji rolnej prowadzonej przez niego w roku poprzedzającym rok, w którym ogłoszono ten przetarg, wynoszącą co najmniej 50 % średniorocznej docelowej produkcji rolnej ośrodka produkcji rolniczej wskazanej w ogłoszeniu o przetargu - 30 pkt,

b) nie udokumentował okoliczności, o których mowa w lit. a - 0 pkt;

3) wykształcenie, za które przyznaje się - w przypadku oferty, w której uczestnik przetargu:

a) udokumentował posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 423) - 5 pkt,

b) udokumentował posiadanie wykształcenia średniego rolniczego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - 2 pkt,

c) nie udokumentował posiadania wykształcenia rolniczego, o którym mowa w lit. a albo b - 0 pkt;

4) zaplecze techniczne, za które przyznaje się - w przypadku oferty, w której uczestnik przetargu:

a) udokumentował posiadanie wskazanych w ogłoszeniu o przetargu maszyn rolniczych służących do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z profilem produkcyjnym, o najwyższej wartości ustalonej według cen nabycia tych maszyn lub jako suma rat związanych z umową leasingu lub czynszów związanych z umową najmu zapłaconych za okres używania tych maszyn nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż 5 lat przed dniem ogłoszenia przetargu, jeżeli posiada te maszyny co najmniej rok, ale nie dłużej niż 5 lat przed dniem ogłoszenia przetargu - 15 pkt,

b) udokumentował posiadanie wskazanych w ogłoszeniu o przetargu maszyn rolniczych służących do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z profilem produkcyjnym, o wartości ustalonej według cen nabycia tych maszyn lub jako suma rat związanych z umową leasingu lub czynszów związanych z umową najmu zapłaconych za okres używania tych maszyn nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż 5 lat przed dniem ogłoszenia przetargu, mniejszej niż wartość tych maszyn udokumentowana w ofercie, o której mowa w lit. a, które posiada co najmniej rok, ale nie dłużej niż 5 lat przed dniem ogłoszenia przetargu - liczbę punktów stanowiącą iloczyn liczby 15 oraz procentowego stosunku wartości takich maszyn ustalonej według cen nabycia tych maszyn lub jako suma rat związanych z umową leasingu lub czynszów związanych z umową najmu zapłaconych za okres używania tych maszyn nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż 5 lat przed dniem ogłoszenia przetargu, udokumentowanej w tej ofercie w odniesieniu do wartości takich maszyn rolniczych ustalonej według cen nabycia tych maszyn lub jako suma rat związanych z umową leasingu lub czynszów związanych z umową najmu zapłaconych za okres używania tych maszyn nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż 5 lat przed dniem ogłoszenia przetargu, udokumentowanej w ofercie, o której mowa w lit. a,

c) nie udokumentował posiadania wskazanych w ogłoszeniu o przetargu maszyn rolniczych służących do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z profilem produkcyjnym - 0 pkt;

5) współpraca, za którą przyznaje się - w przypadku oferty, w której uczestnik przetargu:

a) udokumentował współpracę w okresie co najmniej 5 lat przed dniem ogłoszenia przetargu z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.2)), lub ze szkołami rolniczymi w rozumieniu art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854), lub z placówkami rolniczymi w rozumieniu art. 4 pkt 15 tej ustawy - 1 pkt za 1 dokument potwierdzający współpracę z danym podmiotem, daną szkołą lub daną placówką i maksymalnie 10 pkt,

b) nie udokumentował współpracy z podmiotami, szkołami lub placówkami określonymi w lit. a - 0 pkt.