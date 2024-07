Art. 7.

1. Osobom skierowanym przez organy administracji publicznej do wzmocnienia Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 lipca 2025 r. w celu realizacji zadań związanych z przygotowywaniem i sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa minister właściwy do spraw zagranicznych może zapewnić nieodpłatne zakwaterowanie i zapewnia szkolenia przed wyjazdem, a także udostępnia sprzęt teleinformatyczny i infrastrukturę Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej niezbędne do realizacji powierzonych tym osobom obowiązków.

2. Koszty zakwaterowania i szkolenia, a także udostępnienia sprzętu teleinformatycznego i infrastruktury Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1, w roku 2024 są pokrywane przez ministra właściwego do spraw zagranicznych ze środków rezerwy celowej na pokrycie wydatków związanych z organizacją przewodnictwa, a w roku 2025 - ze środków przekazanych do dyspozycji ministra właściwego do spraw zagranicznych w związku z organizacją przewodnictwa.