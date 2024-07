§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 493 i 1926 oraz z 2024 r. poz. 378) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 w lit. e dodaje się przecinek oraz dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) gruntów wyłączonych z produkcji”;

2) w § 2 w ust. 1 i 2 po wyrazach „lit. a-d” dodaje się wyrazy „oraz f”;

3) w § 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy „ , z wyłączeniem powierzchni obszarów nieprodukcyjnych będących gruntami ugorowanymi z roślinami miododajnymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zwanej dalej „ustawą” ”;

4) w § 5:

a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. b wyrazy „alpaka (Vicugna pacos), daniel (Dama dama), jeleń szlachetny (Cervus elaphus), lama (Lama glama), osioł (Equus asinus) i muł (Equus mule)” zastępuje się wyrazami „daniel (Dama dama) i jeleń szlachetny (Cervus elaphus)”,

b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. W przypadku gdy został nadany numer siedzibie stada zwierząt gatunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, a z danych zgromadzonych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika, że liczba posiadanych przez rolnika lub jego małżonka zwierząt gatunków daniel (Dama dama) i jeleń szlachetny (Cervus elaphus) w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, jest mniejsza niż liczba określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części II w pkt 1 w lit. a tiret pierwsze, kierownik biura powiatowego Agencji w przypadku niezłożenia przez rolnika oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, w terminie określonym w tym przepisie, wzywa na piśmie rolnika do złożenia brakującego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.”,

c) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „alpaka (Vicugna pacos), daniel (Dama dama), jeleń szlachetny (Cervus elaphus), lama (Lama glama), osioł (Equus asinus) i muł (Equus mule)” zastępuje się wyrazami „daniel (Dama dama) i jeleń szlachetny (Cervus elaphus)”;

5) w § 7 w ust. 1 w pkt 1:

a) po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:

„ba) płatności do gruntów wyłączonych z produkcji, albo”,

b) w lit. c po wyrazach „art. 42 ust. 1 pkt 7 ustawy” dodaje się wyrazy „z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zwanej dalej „ustawą” ”;

6) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

„§ 15a. W przypadku gdy rolnik we wniosku o przyznanie płatności wskazał powierzchnię gruntów ornych będących w jego posiadaniu, na których nie jest prowadzona produkcja rolna, przekraczającą maksymalną wielkość procentową powierzchni gruntów ornych, o której mowa w art. 35a ust. 2 ustawy, do ustalenia kwoty płatności do gruntów wyłączonych z produkcji przyjmuje się maksymalną wielkość procentową powierzchni gruntów ornych, o której mowa w art. 35a ust. 2 ustawy.”;

7) w § 16:

a) w pkt 1:

- w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „lub”,

- dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) gruntów wyłączonych z produkcji;”,

b) w pkt 3:

- w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „lub”,

- dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) gruntów wyłączonych z produkcji, a w zakresie międzyplonów ozimych określonym w § 6 ust. 1 pkt 1, jeżeli praktyka ta została zrealizowana przed dniem 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności;”,

c) w pkt 4:

- w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „lub”,

- dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) gruntów wyłączonych z produkcji, jeżeli praktyka ta została zrealizowana przed dniem 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności;”,

d) w pkt 6:

- w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „lub”,

- dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) gruntów wyłączonych z produkcji, jeżeli praktyka ta została zrealizowana przed dniem 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności;”,

e) w pkt 7:

- w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „lub”,

- dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) gruntów wyłączonych z produkcji, jeżeli praktyka ta została zrealizowana przed dniem 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności;”,

f) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 7, i płatności do:

a) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 5 lub 8, lub

b) gruntów wyłączonych z produkcji;”,

g) w pkt 9:

- w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „lub”,

- dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) gruntów wyłączonych z produkcji;”,

h) w pkt 11:

- w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „lub”,

- dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) gruntów wyłączonych z produkcji;”,

i) w pkt 12:

- w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „lub”,

- dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) gruntów wyłączonych z produkcji;”,

j) dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) gruntów wyłączonych z produkcji i płatności do:

a) obszarów z roślinami miododajnymi lub

b) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, a w zakresie międzyplonów ozimych określonym w § 6 ust. 1 pkt 1, jeżeli praktyka ta została zrealizowana przed dniem 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, lub

c) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, 5 i 6, jeżeli praktyki te zostały zrealizowane przed dniem 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, lub

d) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 7 i 8, lub

e) integrowanej produkcji roślin, lub

f) biologicznej ochrony upraw.”;

8) w § 17:

a) w ust. 1:

- w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „lub”,

- dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) gruntów wyłączonych z produkcji.”,

b) w ust. 2 wyrazy „pkt 1-4” zastępuje się wyrazami „pkt 1-5”;

9) w § 18 w ust. 2 w pkt 11 w lit. b w tiret drugim kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) gruntów wyłączonych z produkcji, jeżeli rolnik na tej powierzchni realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia RŚK PROW.”;

10) w § 29 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „lit. a-d” dodaje się wyrazy „oraz f”;

11) w § 31 po wyrazach „Przepisów § 28” skreśla się wyrazy „pkt 2”;

12) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części II w pkt 2 w kolumnie trzeciej po wyrazach „w § 3” dodaje się wyrazy „i § 15a”;

13) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

„Wymogi dla poszczególnych płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d oraz f rozporządzenia”,

b) w części II w pkt 4 po wyrazach „nawozu wapniowego” dodaje się wyrazy „lub posiadanie dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej zawierających te informacje”,

c) dodaje się część V w brzmieniu:

„V. Wymogi dla płatności do gruntów wyłączonych z produkcji:

1) nie prowadzi się wypasu i koszenia,

2) nie stosuje się środków ochrony roślin

- w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca.”;

14) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w tabeli:

a) w części II:

- po lp. 4 dodaje się lp. 4a w brzmieniu:

4a. Liczba zwierząt w przeliczeniu na DJP w gospodarstwie wynosi mniej niż 0,3 DJP na hektar trwałych użytków zielonych będących w posiadaniu rolnika - o więcej niż 10 % i nie dłużej niż przez 10 % wymaganego okresu przestrzegania wymogów 25 % - - 2 50 %

- po lp. 7 dodaje się lp. 7a w brzmieniu:

7a. Liczba zwierząt w przeliczeniu na DJP w gospodarstwie wynosi więcej niż 2 DJP na hektar trwałych użytków zielonych będących w posiadaniu rolnika - o więcej niż 10 % i nie dłużej niż przez 10 % wymaganego okresu przestrzegania wymogów 25 % - - 2 50 %

b) dodaje się część V w brzmieniu: