§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) innym organie egzekucyjnym - rozumie się przez to organ egzekucyjny inny niż organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne;

2) innym uprawnionym organie egzekucyjnym - rozumie się przez to inny organ egzekucyjny uprawniony do stosowania środków egzekucyjnych, do których organ egzekucyjny nie jest uprawniony;

3) organie egzekucyjnym - rozumie się przez to organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne;

4) przesyłce rejestrowanej - rozumie się przez to przesyłkę rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467);

5) publicznej usłudze hybrydowej - rozumie się przez to publiczną usługę hybrydową, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, 1860 i 2699);

6) publicznej usłudze rejestrowanego doręczenia elektronicznego - rozumie się przez to publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych;

7) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.