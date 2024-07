Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 10 lipca 2024 r. (Dz. U. poz. 1028)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI WETERANA-FUNKCJONARIUSZA

awers

rewers

Opis:

Legitymacja o wymiarach 53,98 × 85,60 × 0,76 mm, wykonana z PVC w formacie karty ID-1, zalaminowana obustronnie folią zabezpieczającą.

Awers:

1) dwukolorowe tło giloszowe, wykonane w technice druku irysowego z elementami mikrodruku;

2) elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;

3) w lewym górnym rogu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

4) napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”;

5) napis „THE REPUBLIC OF POLAND”;

6) napis „MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI”;

7) napis „MINISTRY OF INTERIOR AND ADMINISTRATION”;

8) napis „LEGITYMACJA WETERANA-FUNKCJONARIUSZA”;

9) napis „OFFICER VETERAN'S IDENTITY CARD”;

10) napisy „SERIA” i „NR” wraz z miejscami na wpisanie serii i numeru legitymacji;

11) napis „NAZWISKO / SURNAME” wraz z miejscem na wpisanie nazwiska;

12) napis „SERIES AND NUMBER”;

13) napis „IMIĘ / FIRST NAME” wraz z miejscem na wpisanie imienia;

14) napis „NR PESEL” wraz z miejscem na wpisanie numeru PESEL;

15) napis „PERSONAL NUMBER”.

Rewers:

1) dwukolorowe tło giloszowe, wykonane w technice druku irysowego z elementami mikrodruku;

2) elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;

3) napis „Organ wydający legitymację / Issuing authority:”;

4) napis „MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI”;

5) napis „MINISTER OF INTERIOR AND ADMINISTRATION”;

6) napisy „data wydania:” oraz „r.” wraz z miejscem na wpisanie daty wydania legitymacji;

7) napis „date of issue”;

8) napis „Ważna wraz z dowodem tożsamości”;

9) napis „Valid together with an ID Card”;

10) w prawym dolnym rogu grawerowany laserowo element w postaci oznaczenia indywidualnego blankietu dokumentu.