§ 2.

1. Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej, wnioski o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, wnioski o przyznanie jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy oraz wnioski o przyznanie środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, są rozpatrywane na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Starosta wzywa wnioskodawcę, który złożył wniosek o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania o dokumenty lub informacje, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, a wnioskodawcę prowadzącego działalność gospodarczą, który złożył wniosek o przyznanie jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy lub wniosek o przyznanie środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy, do uzupełnienia wniosku o dokumenty lub informacje, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wniosków o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, wniosków o przyznanie jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy oraz wniosków o przyznanie środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy, rozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dla których nie zawarto umów.