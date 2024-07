§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

"2b) certyfikat akredytacyjny - certyfikat akredytacyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz. U. poz. 1692), ważny na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy;",

b) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) medyczne laboratorium diagnostyczne - medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane w rejestrze, o którym mowa w pkt 18, oraz wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, o której mowa w art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2125);",

c) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) specjalista psychologii klinicznej - psychologa, który posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie psychologii klinicznej lub uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia albo na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 506);",

d) uchyla się pkt 27;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Kryterium "jakość - wyniki kontroli" jest spełnione, jeżeli nieprawidłowość dotyczy umowy realizowanej w dniu złożenia oferty w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie, oraz została stwierdzona w postępowaniu kontrolnym, o którym mowa w dziale IIIA ustawy o świadczeniach, lub w wyniku czynności sprawdzających, o których mowa w art. 61w ust. 1 ustawy o świadczeniach.";

3) użyte w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli "PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA - NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA" w części 1 "Przedmiot postępowania: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców" w lp. II w pkt 1 "Dostęp do badań/świadczeń" w ppkt 1.4 oraz w części 2 "Przedmiot postępowania: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców" w lp. II w pkt 1 "Dostęp do badań/świadczeń" w ppkt 1.4 wyrazy "Laboratorium diagnostyczne wpisane w rejestrze część VIII kodu resortowego: 7100 Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)" zastępuje się wyrazami "medyczne laboratorium diagnostyczne";

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 1 "AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS)":

- w części 8 "Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie gastroenterologii" w lp. I w pkt 2 "Realizacja wybranych świadczeń" w kolumnie nr 4 ppkt 2.3 otrzymuje brzmienie:

"2.3. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne w zakresie Programu badań przesiewowych raka jelita grubego - w lokalizacji.",

- w części 38 "Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie proktologii" w lp. II w pkt 2 "Zapewnienie badań i zabiegów" w kolumnie nr 4 ppkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

"2.1. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne w zakresie Programu badań przesiewowych raka jelita grubego - w lokalizacji.",

b) w tabeli nr 2 "AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS, ASDK) - część wspólna" w części IV "Kompleksowość. Maksymalna suma punktów: 26" w lp. 1 w kolumnie nr 2 wyrazy "laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych" zastępuje się wyrazami "czynności medycyny laboratoryjnej",

c) w tabeli nr 3 "AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE (ASDK)":

- w części 1 "Przedmiot postępowania: Badania przewodu pokarmowego - gastroskopia":

- - w lp. I w pkt 1 "Personel" ppkt 1.1-1.3 otrzymują brzmienie:

1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - co najmniej 50 % czasu pracy pracowni. 12 Jedna odpowiedź do wyboru 1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - co najmniej 75 % czasu pracy pracowni. 16 1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - 100 % czasu pracy pracowni. 20

- - w lp. II w pkt 1 "Zapewnienie badań i zabiegów" dodaje się ppkt 1.3 w brzmieniu:

1.3. Oferent realizuje świadczenia objęte przedmiotem postępowania w znieczuleniu całkowitym dożylnym. 6

- w części 2 "Przedmiot postępowania: Badania przewodu pokarmowego - kolonoskopia" w lp. II w pkt 1 "Zapewnienie badań i zabiegów" dodaje się ppkt 1.4 w brzmieniu:

1.4. Oferent realizuje świadczenia objęte przedmiotem postępowania w znieczuleniu całkowitym dożylnym. 6

- w części 3 "Przedmiot postępowania: Badania tomografii komputerowej (TK)":

- - w lp. I pkt 2 "Sprzęt i aparatura medyczna" otrzymuje brzmienie:

2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. 1) aparat wielowarstwowy o skanie od 1s/360/ i zdolności rozdzielczej wysokokontrastowej w płaszczyźnie x,y min. 15 par linii/cm dla skanu 360, średnica otworu min. 70 cm; 2) dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym, uruchomionym i aktualizowanym oprogramowaniem: MPR, MIP, CTA, 3D SSD, 3D VRT, analiza naczyniowa, wirtualna kolonoskopia; 3) strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego. 10 Jedna odpowiedź do wyboru 2.2. 1) aparat wielowarstwowy o jednoczesnej akwizycji od 16 warstw submilimetrowych w czasie 1 pełnego obrotu włącznie i zdolności rozdzielczej izotropowej min. 0,8 mm, o czasie skanu 360 max 0,6 s - modulacja dawki promieniowania w zależności od badanej anatomii z czasem obrotu nie dłuższym niż 0,4 s; 2) dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym, uruchomionym i aktualizowanym oprogramowaniem: MPR, MIP, CTA, 3D SSD, 3D VRT; 3) dwukomorowa strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego. 12

- - w lp. II pkt 1 "Zapewnienie badań i zabiegów" otrzymuje brzmienie:

1. Zapewnienie badań i zabiegów 1.1. Realizacja umowy w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - w lokalizacji. 10 Jedna odpowiedź do wyboru 1.2. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w lokalizacji. 8 1.3. Oferent realizuje świadczenia objęte przedmiotem postępowania w znieczuleniu całkowitym dożylnym. 5

- - w lp. III kolumna nr 5 otrzymuje brzmienie:

"Maksymalnie 10",

- w części 4 "Przedmiot postępowania: Badania rezonansu magnetycznego (RM)":

- - w lp. I w pkt 3 "Realizacja wybranych świadczeń" kolumna nr 5 otrzymuje brzmienie:

"9",

- - w lp. II pkt 1 "Zapewnienie badań i zabiegów" otrzymuje brzmienie:

1. Zapewnienie badań i zabiegów 1.1. Realizacja umowy w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - w lokalizacji. 10 Jedna odpowiedź do wyboru 1.2. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w lokalizacji. 8 1.3. Oferent realizuje świadczenia objęte przedmiotem postępowania w znieczuleniu całkowitym dożylnym. 6

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 1 "LECZENIE SZPITALNE - HOSPITALIZACJA":

- w części 11 "Przedmiot postępowania: Chirurgia naczyniowa drugi poziom referencyjny/chirurgia naczyniowa drugi poziom referencyjny specjalistyczna" w lp. I w pkt 3 "Pozostałe warunki" w kolumnie nr 4 w ppkt 3.3 wyrazy "w lp. 10 załącznika do rozporządzenia wysokospecjalistycznego" zastępuje się wyrazami "w lp. 53 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego",

- w części 30 "Przedmiot postępowania: Kardiochirurgia/kardiochirurgia dla dzieci":

- - w lp. I w pkt 3 "Realizacja wybranych świadczeń" w kolumnie nr 4 ppkt 3.6 otrzymuje brzmienie:

"3.6. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczenia gwarantowanego nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka przy użyciu systemu MitraClip lub świadczenia gwarantowanego przezcewnikowa naprawa niedomykalności zastawki trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu za pomocą klipsa.",

- - w lp. II w pkt 1 "Poradnie/oddziały/pracownie/gabinety" w kolumnie nr 4 w ppkt 1.6 wyrazy "w lp. 10 załącznika do rozporządzenia wysokospecjalistycznego" zastępuje się wyrazami "w lp. 53 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego",

- dodaje się części 57-63 w brzmieniu:

57. Przedmiot postępowania: Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków 1 2 3 4 5 6 Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Równoważnik co najmniej 2 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 2 Jedna odpowiedź do wyboru 1.2. Równoważnik co najmniej 3 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 3 1.3. Równoważnik co najmniej 4 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 4 1.4. Równoważnik co najmniej 5 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 5 1.5. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia. 3 1.6. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii - całodobowe zapewnienie konsultacji w lokalizacji. 2 1.7. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego. 3 1.8. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. 3 Jedna odpowiedź do wyboru 1.9. Równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. 2 1.10. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub kardiologicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub kardiologicznego. 2 1.11. Równoważnik co najmniej ½ etatu - specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - zapewnienie konsultacji w lokalizacji. 2 2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Hybrydowa sala operacyjna, o której mowa w lp. 53 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego - w lokalizacji. 1 Nie dotyczy świadczeniobiorców do 18 roku życia 2.2. Stanowisko do leczenia nerkozastępczego, co najmniej jedno stanowisko wpisane w rejestrze. 2 Jedna odpowiedź do wyboru 2.3. Stanowisko do leczenia nerkozastępczego, co najmniej jedno stanowisko - w lokalizacji. 1 3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego co najmniej 1440 operacji na otwartym sercu. 3 3.2. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego umowy w zakresie operacji wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym. 3 3.3. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego umowy w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych. 2 Jedna odpowiedź do wyboru 3.4. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego umowy w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku lub oddziale dziennym. 1 3.5. Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne odpowiednio w zakresie kardiochirurgii lub kardiochirurgii dla dzieci - w lokalizacji. 5 4. Pozostałe warunki 4.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym lub izolatka. 1 4.2. Co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej spełniające warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia szpitalnego, wpisane w rejestrze - w miejscu udzielania świadczeń. 2 4.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 3 II. Kompleksowość 1. Poradnie/oddziały/pracownie 1.1. Apteka szpitalna albo zakładowa - wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego. 1 1.2. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii co najmniej sześciostanowiskowy wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4260. 1 1.3. Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego - co najmniej 6-stanowiskowy wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4106 - w lokalizacji. 2 1.4. Oddział kardiologiczny - co najmniej 20-łóżkowy wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4100 - w lokalizacji. 2 1.5. Oddział kardiochirurgiczny - co najmniej 14-łóżkowy wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4560 - w lokalizacji. 2 1.6. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni przyszpitalnej - poradnia wpisana w rejestrze VIII część kodu resortowego: 1560 Poradnia kardiochirurgiczna. 2 1.7. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni przyszpitalnej - poradnia wpisana w rejestrze VIII część kodu resortowego: 1100 Poradnia kardiologiczna. 2 2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem czynności medycyny laboratoryjnej. 2 III. Cena 1. Cena 1.1 Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5 58. Przedmiot postępowania: Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla 1 2 3 4 5 6 Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Równoważnik co najmniej 2 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 2 Jedna odpowiedź do wyboru 1.2. Równoważnik co najmniej 3 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 3 1.3. Równoważnik co najmniej 4 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 4 1.4. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia. 3 1.5. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej - zapewnienie konsultacji całodobowo w lokalizacji. 2 1.6. Lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii - zapewnienie konsultacji w lokalizacji. 2 1.7. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego. 2 1.8. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. 2 1.9. Równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego. 2 1.10. Równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego. 2 1.11. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. 2 1.12. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub chirurgicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. 2 2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Realizacja umowy w zakresie przeszczepienia serca lub mechanicznego wspomagania serca sztucznymi komorami. 2 2.2. Realizacja umowy w zakresie kardiologicznych zabiegów interwencyjnych u dzieci do lat 18, w tym przezskórnego zamykania przecieków z użyciem zestawów zamykających. 2 2.3. Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie neonatologia III poziom referencyjny. 4 2.4. Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie kardiochirurgii dla dzieci - w lokalizacji. 5 3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym lub izolatka. 1 3.2. Co najmniej 4 łóżka intensywnej opieki medycznej spełniające warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia szpitalnego, wpisane w rejestrze - w miejscu udzielania świadczeń. 2 Jedna odpowiedź do wyboru 3.3. Co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej spełniające warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia szpitalnego, wpisane w rejestrze - w miejscu udzielania świadczeń. 1 3.4. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 3 II. Kompleksowość 1. Poradnie/oddziały/pracownie 1.1. Apteka szpitalna albo zakładowa - wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego. 1 1.2. Odpowiednio oddział anestezjologii i intensywnej terapii lub oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci - co najmniej czterołóżkowy wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4260 lub 4261. 3 1.3. Oddział kardiologii dla dzieci - wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4101. 2 1.4. Oddział kardiochirurgii dziecięcej - co najmniej 8-łóżkowy wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4561 - w lokalizacji. 2 1.5. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni przyszpitalnej - poradnia wpisana w rejestrze VIII część kodu resortowego: 1561 Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci. 2 1.6. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni przyszpitalnej - poradnia wpisana w rejestrze VIII część kodu resortowego: 1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci. 2 2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem czynności medycyny laboratoryjnej. 2 III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5 59. Przedmiot postępowania: Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dorosłych 1 2 3 4 5 6 Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Równoważnik co najmniej 2 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 1 Jedna odpowiedź do wyboru 1.2. Równoważnik co najmniej 3 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 2 1.3. Równoważnik co najmniej 4 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 3 1.4. Równoważnik co najmniej 5 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 4 1.5. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 2 1.6. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii - całodobowe zapewnienie konsultacji - w lokalizacji. 2 1.7. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego. 2 Jedna odpowiedź do wyboru 1.8. Równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego. 1 1.9. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego. 2 Jedna odpowiedź do wyboru 1.10. Równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. 1 1.11. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub kardiologicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub kardiologicznego. 1 1.12. Równoważnik co najmniej 1 etatu - specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - zapewnienie konsultacji w lokalizacji. 1 2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Hybrydowa sala operacyjna, o której mowa w lp. 53 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego - w lokalizacji. 1 2.2. Aparat ECMO - w lokalizacji. 2 2.3. Stanowisko do leczenia nerkozastępczego, co najmniej jedno stanowisko wpisane w rejestrze. 2 Jedna odpowiedź do wyboru 2.4. Stanowisko do leczenia nerkozastępczego, co najmniej jedno stanowisko w lokalizacji. 1 3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 600 wykonanych operacji na otwartym sercu - w lokalizacji. 3 3.2. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 300 operacji u świadczeniobiorców powyżej 75 roku życia - w lokalizacji. 3 3.3. Realizacja umowy w zakresie przeszczepienia serca lub mechanicznego wspomagania serca sztucznymi komorami - w lokalizacji. 1,5 3.4. Realizacja umowy w zakresie wideotorakoskopowej ablacji w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków - w lokalizacji. 1,5 3.5. Realizacja umowy w zakresie przezskórnego lub z innego dostępu wszczepiania zastawek serca - w lokalizacji. 1,5 3.6. Realizacja umowy w zakresie przezcewnikowej nieoperacyjnej naprawy zastawek serca u chorych wysokiego ryzyka - w lokalizacji. 1,5 3.7. Realizacja umowy w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych - w lokalizacji. 2 Jedna odpowiedź do wyboru 3.8. Realizacja umowy w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku lub oddziale dziennym. 1 3.9. Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie kardiochirurgii - w lokalizacji. 5 4. Pozostałe warunki 4.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym lub izolatka. 1 4.2. Co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej spełniające warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia szpitalnego, wpisane w rejestrze - w miejscu udzielania świadczeń. 1 Jedna odpowiedź do wyboru 4.3. Co najmniej 4 łóżka intensywnej opieki medycznej spełniające warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia szpitalnego, wpisane w rejestrze - w miejscu udzielania świadczeń. 2 4.4. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 2 II. Kompleksowość 1. Poradnie/oddziały/pracownie 1.1. Apteka szpitalna albo zakładowa - wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego. 1 1.2. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii co najmniej czterostanowiskowy wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4260 - w lokalizacji. 2 Jedna odpowiedź do wyboru 1.3. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii co najmniej sześciostanowiskowy wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4260 - w lokalizacji. 3 1.4. Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego co najmniej sześciostanowiskowy wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4106 - w lokalizacji. 2 1.5. Oddział kardiochirurgiczny - co najmniej 14-łóżkowy wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4560 - w miejscu. 2 1.6. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni przyszpitalnej wpisanej w rejestrze VIII część kodu resortowego: 1560 Poradnia kardiochirurgiczna. 1 1.7. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni przyszpitalnej wpisanej w rejestrze VIII część kodu resortowego: 1100 Poradnia kardiologiczna. 1 1.8. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni przyszpitalnej wpisanej w rejestrze: VIII część kodu resortowego: 1102 Poradnia wad serca. 1 1.9. Udokumentowane zapewnienie kontynuacji rehabilitacji kardiologicznej - w lokalizacji. 1 2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem czynności medycyny laboratoryjnej. 1 III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5 60. Przedmiot postępowania: Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dzieci do lat 18 1 2 3 4 5 6 Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Równoważnik co najmniej 2 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 2 Jedna odpowiedź do wyboru 1.2. Równoważnik co najmniej 3 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 3 1.3. Równoważnik co najmniej 4 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 4 1.4. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej - zapewnienie konsultacji całodobowo w lokalizacji. 2 1.5. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia. 2 1.6. Lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii - zapewnienie konsultacji w lokalizacji. 2 1.7. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego. 2 1.8. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. 2 1.9. Równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa. 2 1.10. Równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego. 1 1.11. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub chirurgicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub chirurgicznego. 2 1.12. Równoważnik co najmniej 1 etatu - specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - zapewnienie konsultacji w lokalizacji. 2 2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Stanowisko do leczenia nerkozastępczego, co najmniej jedno stanowisko wpisane w rejestrze. 2 Jedna odpowiedź do wyboru 2.2. Stanowisko do leczenia nerkozastępczego, co najmniej jedno stanowisko w lokalizacji. 1 3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 150 operacji wad wrodzonych na otwartym sercu wrodzonych w krążeniu pozaustrojowym. 3 3.2. Realizacja umowy w zakresie przeszczepienia serca lub mechanicznego wspomagania serca sztucznymi komorami. 1 3.3. Realizacja umowy w zakresie kardiologicznych zabiegów interwencyjnych u dzieci do lat 18, w tym przezskórnego zamykania przecieków z użyciem zestawów zamykających. 1 3.4. Realizacja umowy w zakresie operacji wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia. 3 3.5. Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie kardiochirurgii dla dzieci - w lokalizacji. 5 4. Pozostałe warunki 4.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym lub izolatka. 1 4.2. Co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej spełniające warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia szpitalnego, wpisane w rejestrze - w miejscu udzielania świadczeń. 2 4.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 2 II. Kompleksowość 1. Poradnie/oddziały/pracownie 1.1. Apteka szpitalna albo zakładowa - wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego. 1 1.2. Odpowiednio oddział anestezjologii i intensywnej terapii lub oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci - co najmniej czterołóżkowy wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4260 lub 4261. 2 1.3. Oddział kardiologii dla dzieci - wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4101. 2 1.4. Oddział kardiochirurgii dziecięcej - co najmniej 8-łóżkowy wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4561 - w lokalizacji. 3 1.5. Oddział neonatologiczny wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4421 - w lokalizacji. 2 1.6. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni przyszpitalnej - poradnia wpisana w rejestrze VIII część kodu resortowego: 1561 Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci. 2 1.7. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni przyszpitalnej - poradnia wpisana w rejestrze VIII część kodu resortowego: 1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci. 2 2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem czynności medycyny laboratoryjnej. 1 III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5 61. Przedmiot postępowania: Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca 1 2 3 4 5 6 Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Równoważnik co najmniej 2 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii lub w dziedzinie kardiologii dziecięcej w przypadku wszczepiania zastawek u dzieci. 1 Jedna odpowiedź do wyboru 1.2. Równoważnik co najmniej 3 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii lub w dziedzinie kardiologii dziecięcej w przypadku wszczepiania zastawek u dzieci. 2 1.3. Równoważnik co najmniej 4 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii lub w dziedzinie kardiologii dziecięcej w przypadku wszczepiania zastawek u dzieci. 3 1.4. Równoważnik co najmniej 3 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub w dziedzinie kardiologii dziecięcej w przypadku wszczepiania zastawek u dzieci. 2 Jedna odpowiedź do wyboru 1.5. Równoważnik co najmniej 4 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub w dziedzinie kardiologii dziecięcej w przypadku wszczepiania zastawek u dzieci. 3 1.6. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii lub kardiologii, lub w przypadku wszczepiania zastawek u dzieci - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej. 2 1.7. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego. 2 1.8. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego. 2 1.9. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub kardiologicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub kardiologicznego. 1 1.10. Równoważnik co najmniej ½ etatu - specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - zapewnienie konsultacji w lokalizacji. 1 2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Blok operacyjny wpisany w rejestrze - w lokalizacji. 2 2.2. Hybrydowa sala operacyjna, o której mowa w lp. 53 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego - w lokalizacji. 1 2.3. Co najmniej 1 stanowisko do leczenia nerkozastępczego - wpisane w rejestrze. 2 Jedna odpowiedź do wyboru 2.4. Co najmniej 1 stanowisko do leczenia nerkozastępczego - w lokalizacji. 1 3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 40 operacji w zakresie przezskórnego wszczepienia zastawek serca. 4 Jedna odpowiedź do wyboru 3.2. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie w sprawie zawarcia umowy co najmniej 20 operacji w zakresie przezskórnego wszczepienia zastawek serca. 2 3.3. Realizacja umowy w zakresie wideotorakoskopowej ablacji w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków. 1 3.4. Realizacja umowy w zakresie operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym. 1 3.5. Realizacja umowy w zakresie przezcewnikowej nieoperacyjnej naprawy zastawek serca u chorych wysokiego ryzyka. 2 3.6. Realizacja umowy w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych. 2 Jedna odpowiedź do wyboru 3.7. Realizacja umowy w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku lub oddziale dziennym. 1 3.8. Realizacja umowy w zakresie kardiochirurgii lub kardiochirurgii dla dzieci, w poradni specjalistycznej przyszpitalnej. 1 3.9. Realizacja umowy w zakresie kardiologii lub kardiologii dla dzieci, w poradni specjalistycznej przyszpitalnej. 1 3.10. Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne odpowiednio w zakresie kardiochirurgii lub kardiochirurgii dla dzieci - w lokalizacji. 5 4. Pozostałe warunki 4.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym lub izolatka. 1 4.2. Co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej spełniające warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia szpitalnego, wpisane w rejestrze - w miejscu udzielania świadczeń. 2 4.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 2 II. Kompleksowość 1. Poradnie/oddziały/pracownie 1.1. Apteka szpitalna albo zakładowa - wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego. 1 1.2. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii co najmniej sześciostanowiskowy wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4260. 2 1.3. Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego - co najmniej sześciostanowiskowy wpisany w rejestrze VIII cześć kodu resortowego: 4106 - w lokalizacji. 2 1.4. Oddział kardiologiczny - co najmniej 20-łóżkowy wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4100 - w lokalizacji. 2 1.5. Oddział kardiochirurgiczny - co najmniej 14-łóżkowy wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4560 - w lokalizacji. 3 1.6. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni przyszpitalnej - poradnia wpisana w rejestrze VIII część kodu resortowego: 1560 Poradnia kardiochirurgiczna lub 1561 Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci. 2 1.7. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni przyszpitalnej - poradnia wpisana w rejestrze VIII część kodu resortowego: 1100 Poradnia kardiologiczna lub 1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci. 2 2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem czynności medycyny laboratoryjnej. 1 III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5 62. Przedmiot postępowania: Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających 1 2 3 4 5 6 Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej - równoważnik co najmniej 2 etatów. 2 Jedna odpowiedź do wyboru 1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej - równoważnik co najmniej 3 etatów. 3 1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej - równoważnik co najmniej 4 etatów. 4 1.4. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii - zapewnienie konsultacji - w lokalizacji. 2 1.5. Lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii - zapewnienie konsultacji w lokalizacji. 2 1.6. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej. 2 1.7. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego. 2 1.8. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. 2 1.9. Równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego. 3 1.10. Równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego. 2 1.11. Równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub chirurgicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. 2 2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie w sprawie zawarcia umowy co najmniej 200 procedur kardiologicznych, w tym co najmniej 100 procedur interwencyjnych. 4 2.2. Realizacja umowy w zakresie przeszczepienia serca lub mechanicznego wspomagania serca sztucznymi komorami. 3 2.3. Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie neonatologia III poziom referencyjny. 5 2.4. Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie kardiochirurgii dla dzieci - w lokalizacji. 5 3. Pozostałe warunki 3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym lub izolatka. 1 3.2. Co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej spełniające warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia szpitalnego, wpisane w rejestrze - w miejscu udzielania świadczeń. 1 3.3. Co najmniej 8 łóżek w oddziale kardiologii dla dzieci lub oddziale kardiochirurgii dla dzieci, wpisanych w rejestrze. 2 3.4. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 2 II. Kompleksowość 1. Poradnie/oddziały/pracownie 1.1. Apteka szpitalna albo zakładowa - wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego. 1 1.2. Odpowiednio oddział anestezjologii i intensywnej terapii lub oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci - co najmniej czterołóżkowy wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4260 lub 4261. 2 1.3. Oddział kardiologii dla dzieci - wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4101 lub Oddział kardiochirurgii dziecięcej - wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4561. 2 1.4. Oddział neonatologiczny wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4421 - w lokalizacji. 2 1.5. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni przyszpitalnej - poradnia wpisana w rejestrze VIII część kodu resortowego: 1561 Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci. 2 1.6. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni przyszpitalnej - poradnia wpisana w rejestrze VIII część kodu resortowego: 1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci. 2 2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem czynności medycyny laboratoryjnej. 1 III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5 63. Przedmiot postępowania: Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawek serca u chorych wysokiego ryzyka 1 2 3 4 5 6 Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Równoważnik co najmniej 2 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 1 Jedna odpowiedź do wyboru 1.2. Równoważnik co najmniej 3 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 2 1.3. Równoważnik co najmniej 4 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 3 1.4. Równoważnik co najmniej 3 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii. 2 Jedna odpowiedź do wyboru 1.5. Równoważnik co najmniej 4 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii. 3 1.6. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii lub kardiologii. 3 1.7. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego. 2 Jedna odpowiedź do wyboru 1.8. Równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego. 1 1.9. Równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego. 2 Jedna odpowiedź do wyboru 1.10. Równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego. 1 1.11. Równoważnik co najmniej 2 etatów pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub kardiologicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub kardiologicznego. 1 1.12. Równoważnik co najmniej ½ etatu - specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - zapewnienie konsultacji w lokalizacji. 2 2. Sprzęt i aparatura medyczna 2.1. Hybrydowa sala operacyjna, o której mowa w lp. 53 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego - w lokalizacji. 2 2.2. Stanowisko do leczenia nerkozastępczego, co najmniej jedno stanowisko wpisane w rejestrze. 2 Jedna odpowiedź do wyboru 2.3. Stanowisko do leczenia nerkozastępczego, co najmniej jedno stanowisko w lokalizacji. 1 3. Realizacja wybranych świadczeń 3.1. Realizacja umowy w zakresie przezskórnego lub z innego dostępu wszczepiania zastawek serca. 5 3.2. Realizacja umowy w zakresie wideotorakoskopowej ablacji w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków. 2 3.3. Realizacja umowy w zakresie operacji wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym. 2 3.4. Realizacja umowy w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych. 2 3.5. Realizacja umowy w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku lub oddziale dziennym. 2 3.6. Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie kardiochirurgii - w lokalizacji. 5 4. Pozostałe warunki 4.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym lub izolatka. 1 4.2. Co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej spełniające warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia szpitalnego, wpisane w rejestrze - w miejscu udzielania świadczeń. 1 4.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 2 II. Kompleksowość 1. Poradnie/oddziały/pracownie 1.1. Apteka szpitalna albo zakładowa - wpis w rejestrze część VIII kodu resortowego. 1 1.2. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii co najmniej czterostanowiskowy wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4260. 2 1.3. Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego - co najmniej sześciostanowiskowy wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4106 - w lokalizacji. 2 1.4. Oddział kardiologiczny - co najmniej 20-łóżkowy wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4100 - w lokalizacji. 2 1.5. Oddział kardiochirurgiczny - co najmniej 14-łóżkowy wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4560 - w lokalizacji. 2 1.6. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni przyszpitalnej - poradnia wpisana w rejestrze VIII część kodu resortowego: 1560 Poradnia kardiochirurgiczna. 2 1.7. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni przyszpitalnej - poradnia wpisana w rejestrze VIII część kodu resortowego: 1100 Poradnia kardiologiczna. 2 2. Zapewnienie badań i zabiegów 2.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem czynności medycyny laboratoryjnej. 1 III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 5

b) w tabeli nr 2 "LECZENIE SZPITALNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA":

- w części III "Jakość - pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 17" lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Certyfikat akredytacyjny. 8

- w części IV "Dostępność. Maksymalna suma punktów 12":

- - lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2. Medyczne laboratorium diagnostyczne, prowadzące szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego - całodobowo w lokalizacji. 5 Jedna odpowiedź do wyboru 3. Medyczne laboratorium diagnostyczne - całodobowo w lokalizacji. 3

- - uchyla się lp. 4,

c) w tabeli nr 4 "LECZENIE SZPITALNE - HOSPITALIZACJA PLANOWA - CZĘŚĆ WSPÓLNA":

- w części III "Jakość - pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 17" lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Certyfikat akredytacyjny. 8

- w części IV "Dostępność. Maksymalna suma punktów: 11":

- - lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2. Medyczne laboratorium diagnostyczne, prowadzące szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego - całodobowo w lokalizacji. 5 Jedna odpowiedź do wyboru 3. Medyczne laboratorium diagnostyczne - całodobowo w lokalizacji. 2

- - uchyla się lp. 4,

d) w tabeli nr 5 "LECZENIE SZPITALNE - LECZENIE JEDNEGO DNIA":

- w części 1 "Przedmiot postępowania: Zespół opieki dziennej:

• Alergologia/alergologia dla dzieci

• Angiologia

• Choroby płuc/choroby płuc dla dzieci

• Choroby wewnętrzne

• Dermatologia i wenerologia/dermatologia i wenerologia dla dzieci

• Diabetologia/diabetologia dla dzieci

• Endokrynologia/endokrynologia dla dzieci

• Gastroenterologia/gastroenterologia dla dzieci

• Geriatria

• Neurologia/neurologia dla dzieci

• Pediatria

• Reumatologia/reumatologia dla dzieci":

- - w lp. I w pkt 3 "Zewnętrzna ocena - akredytacja Ministra Zdrowia" w kolumnie nr 4 ppkt 3.1 otrzymuje brzmienie:

"3.1. Certyfikat akredytacyjny.",

- - w lp. II w pkt 1 "Dostępność" w kolumnie nr 4 ppkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

"1.2. Medyczne laboratorium diagnostyczne - całodobowo w lokalizacji.",

- w części 2 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - chirurgia naczyniowa":

- - w lp. I w pkt 4 "Zewnętrzna ocena - akredytacja Ministra Zdrowia" w kolumnie nr 4 ppkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

"4.1. Certyfikat akredytacyjny.",

- - w lp. II w pkt 1 "Dostępność" w kolumnie nr 4 ppkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

"1.2. Medyczne laboratorium diagnostyczne - całodobowo w lokalizacji.",

- w części 3 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia: - Chirurgia szczękowo-twarzowa/Chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci":

- - w lp. I w pkt 4 "Zewnętrzna ocena - akredytacja Ministra Zdrowia" w kolumnie nr 4 ppkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

"4.1. Certyfikat akredytacyjny.",

- - w lp. II w pkt 1 "Dostępność" w kolumnie nr 4 ppkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

"1.2. Medyczne laboratorium diagnostyczne - całodobowo w lokalizacji.",

- w części 4 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - ginekologia":

- - w lp. I w pkt 4 "Zewnętrzna ocena - akredytacja Ministra Zdrowia" w kolumnie nr 4 ppkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

"4.1. Certyfikat akredytacyjny.",

- - w lp. II w pkt 1 "Dostępność" w kolumnie nr 4 ppkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

"1.2. Medyczne laboratorium diagnostyczne - całodobowo w lokalizacji.",

- w części 5 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Okulistyka/Okulistyka dla dzieci":

- - w lp. I w pkt 4 "Zewnętrzna ocena - akredytacja Ministra Zdrowia" w kolumnie nr 4 ppkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

"4.1. Certyfikat akredytacyjny.",

- - w lp. II w pkt 1 "Dostępność" w kolumnie nr 4 ppkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

"1.2. Medyczne laboratorium diagnostyczne - całodobowo w lokalizacji.",

- w części 6 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu/ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci":

- - w lp. I w pkt 4 "Zewnętrzna ocena - akredytacja Ministra Zdrowia" w kolumnie nr 4 ppkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

"4.1. Certyfikat akredytacyjny.",

- - w lp. II w pkt 1 "Dostępność" w kolumnie nr 4 ppkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

"1.2. Medyczne laboratorium diagnostyczne - całodobowo w lokalizacji.",

- w części 7 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Otorynolaryngologia/Otorynolaryngologia dla dzieci":

- - w lp. I w pkt 4 "Zewnętrzna ocena - akredytacja Ministra Zdrowia" w kolumnie nr 4 ppkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

"4.1. Certyfikat akredytacyjny.",

- - w lp. II w pkt 1 "Dostępność" w kolumnie nr 4 ppkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

"1.2. Medyczne laboratorium diagnostyczne - całodobowo w lokalizacji.",

- w części 8 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Urologia/Urologia dla dzieci":

- - w lp. I w pkt 4 "Zewnętrzna ocena - akredytacja Ministra Zdrowia" w kolumnie nr 4 ppkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

"4.1. Certyfikat akredytacyjny.",

- - w lp. II w pkt 1 "Dostępność" w kolumnie nr 4 ppkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

"1.2. Medyczne laboratorium diagnostyczne - całodobowo w lokalizacji.",

- w części 9 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Chirurgia dziecięca/Chirurgia ogólna":

- - w lp. I w pkt 4 "Zewnętrzna ocena - akredytacja Ministra Zdrowia" w kolumnie nr 4 ppkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

"4.1. Certyfikat akredytacyjny.",

- - w lp. II w pkt 1 "Dostępność" w kolumnie nr 4 ppkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

"1.2. Medyczne laboratorium diagnostyczne - całodobowo w lokalizacji.",

- w części 10 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Chirurgia onkologiczna/Chirurgia onkologiczna dla dzieci":

- - w lp. I w pkt 4 "Zewnętrzna ocena - akredytacja Ministra Zdrowia" w kolumnie nr 4 ppkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

"4.1. Certyfikat akredytacyjny.",

- - w lp. II w pkt 1 "Dostępność" w kolumnie nr 4 ppkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

"1.2. Medyczne laboratorium diagnostyczne - całodobowo w lokalizacji.",

- w części 11 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Chirurgia plastyczna/Chirurgia plastyczna dla dzieci:

- - w lp. I w pkt 4 "Zewnętrzna ocena - akredytacja Ministra Zdrowia" w kolumnie nr 4 ppkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

"4.1. Certyfikat akredytacyjny.",

- - w lp. II w pkt 1 "Dostępność" w kolumnie nr 4 ppkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

"1.2. Medyczne laboratorium diagnostyczne - całodobowo w lokalizacji.",

- w części 12 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Neurochirurgia/Neurochirurgia dla dzieci":

- - w lp. I w pkt 4 "Zewnętrzna ocena - akredytacja Ministra Zdrowia" w kolumnie nr 4 ppkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

"4.1. Certyfikat akredytacyjny.",

- - w lp. II w pkt 1 "Dostępność" w kolumnie nr 4 ppkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

"1.2. Medyczne laboratorium diagnostyczne - całodobowo w lokalizacji.",

e) w tabeli nr 7 "ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWE - część wspólna":

- w części II "Jakość - pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 16" lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Certyfikat akredytacyjny. 8

- w części III "Dostępność. Maksymalna suma punktów: 6":

- - lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2. Medyczne laboratorium diagnostyczne, prowadzące szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego - całodobowo w lokalizacji. 4 Jedna odpowiedź do wyboru 3. Medyczne laboratorium diagnostyczne - całodobowo w lokalizacji. 2

- - uchyla się lp. 4;

6) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 1 "OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ" w części 54 "Przedmiot postępowania: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny / zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny":

- w lp. I w pkt 3 "Wykonanie umowy" w kolumnie nr 4 ppkt 3.1 otrzymuje brzmienie:

"3.1. Realizacja przez oferenta w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, na obszarze którego dotyczy postępowanie, umowy na poziomie co najmniej 80 % kwoty zobowiązania określonej w tej umowie, z wyłączeniem ryczałtu, w zakresie przedmiotu postępowania ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci młodzieży - I poziom referencyjny albo zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny.",

- w lp. II w pkt 1 "Dostępność do świadczeń" w kolumnie nr 4 ppkt 1.1 i 1.2 otrzymują brzmienie:

"1.1. Realizacja przez oferenta w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, na obszarze którego dotyczy postępowanie, co najmniej 20 % wizyt domowych lub środowiskowych oraz innych świadczeń realizowanych w miejscu pobytu świadczeniobiorcy lub jego środowisku w stosunku do liczby wszystkich świadczeń wykonanych w zakresie przedmiotu postępowania ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny albo zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny.

1.2. Realizacja przez oferenta w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, na obszarze którego dotyczy postępowanie, co najmniej 30 % wizyt domowych lub środowiskowych oraz innych świadczeń realizowanych w miejscu pobytu świadczeniobiorcy lub jego środowisku w stosunku do liczby wszystkich świadczeń wykonanych w zakresie przedmiotu postępowania ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny albo zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny.",

b) w tabeli nr 2 "OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części II "Jakość - pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 13 dla części 20-25 i 29a, 11 dla części 1-6, 9-11 i 30, 8 dla części 37-39 oraz 6 dla części 7-8 i 12-19 i 49" lp. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

4. Certyfikat akredytacyjny. 5 Dotyczy tylko przedmiotów postępowania w częściach: 1-6, 9-11, 20-27, 29a i 30 5. Posiadanie rekomendacji lub pozytywnej opinii dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na prowadzenie staży klinicznych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 2 Dotyczy tylko przedmiotów postępowania w częściach: 20-25, 29a, 37-39, 48 i 50

7) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w tabeli nr 1 "LECZNICTWO UZDROWISKOWE":

a) w części 1 "Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat" w lp. I w pkt 3 "Pozostałe warunki" w kolumnie nr 4 ppkt 3.1 otrzymuje brzmienie:

"3.1. Certyfikat akredytacyjny.",

b) w części 4 "Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych" w lp. I w pkt 3 "Pozostałe warunki" w kolumnie nr 4 ppkt 3.1 otrzymuje brzmienie:

"3.1. Certyfikat akredytacyjny.",

c) w części 5 "Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym" w lp. I w pkt 3 "Pozostałe warunki" w kolumnie nr 4 ppkt 3.1 otrzymuje brzmienie:

"3.1. Certyfikat akredytacyjny.",

d) w części 8 "Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym" w lp. I w pkt 3 "Pozostałe warunki" w kolumnie nr 4 ppkt 3.1 otrzymuje brzmienie:

"3.1. Certyfikat akredytacyjny.";

8) w załączniku nr 9 do rozporządzenia w tabeli nr 1 "ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE":

a) w części 7 "Przedmiot postępowania: Badania zgodności tkankowej" w lp. III w pkt 1 "Dostępność" w kolumnie nr 4 w ppkt 1.1 wyraz "laboratorium" zastępuje się wyrazami "medycznego laboratorium diagnostycznego",

b) w części 8 "Przedmiot postępowania: Badania genetyczne":

- w lp. I w pkt 4 "Pozostałe warunki" w kolumnie nr 4 ppkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

"4.1. Medyczne laboratorium diagnostyczne, prowadzące szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych w laboratoryjnej genetyce medycznej, na podstawie porozumienia zawartego z jednostką szkolącą, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej, wpisaną na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.",

- użyte w lp. III w pkt 1 "Dostępność" w kolumnie nr 4 w ppkt 1.1 i 1.2 wyraz "laboratorium" zastępuje się wyrazami "medycznego laboratorium diagnostycznego",

c) w części 15 "Przedmiot postępowania: Leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej" w lp. I w pkt 2 "Zewnętrzna ocena - akredytacja Ministra Zdrowia" w kolumnie nr 4 ppkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

"2.1. Certyfikat akredytacyjny.",

d) w części 16 "Przedmiot postępowania: Teleradioterapia protonowa" w lp. 1 w pkt 1 "Zewnętrzna ocena - akredytacja Ministra Zdrowia" w kolumnie nr 4 ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

"1.1. Certyfikat akredytacyjny.",

e) w części 17 "Przedmiot postępowania: Domowa antybiotykoterapia dożylna" w lp. I w pkt 1 "Zewnętrzna ocena - akredytacja Ministra Zdrowia" w kolumnie nr 4 ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

"1.1. Certyfikat akredytacyjny.",

f) uchyla się części 18 i 19,

g) w części 20 "Przedmiot postępowania: Kompleksowe leczenie ran przewlekłych":

- w lp. I:

- - w pkt 2 "Pozostały personel" w kolumnie nr 4 w ppkt 2.1 wyrazy "zgodnie z § 5 ust. 2 i 4 rozporządzenia szpitalnego" zastępuje się wyrazami "zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 2 oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia szpitalnego",

- - w pkt 5 "Zewnętrzna ocena - akredytacja Ministra Zdrowia" w kolumnie nr 4 ppkt 5.1 otrzymuje brzmienie:

"5.1. Certyfikat akredytacyjny.",

- w lp. II w pkt 2 "Pozostałe warunki" w kolumnie nr 4 w ppkt 2.3 wyrazy "laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych" zastępuje się wyrazami "czynności medycyny laboratoryjnej",

h) w części 21 "Przedmiot postępowania: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC)" w lp. I w pkt 5 "Zewnętrzna ocena - akredytacja Ministra Zdrowia" w kolumnie nr 4 ppkt 5.1 otrzymuje brzmienie:

"5.1. Certyfikat akredytacyjny.",

i) w części 22 "Przedmiot postępowania: Kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej" w lp. I w pkt 3 "Zewnętrzna ocena - akredytacja Ministra Zdrowia" w kolumnie nr 4 ppkt 3.1 otrzymuje brzmienie:

"3.1. Certyfikat akredytacyjny.",

j) w części 23 "Przedmiot postępowania: Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika" w lp. II w pkt 1 "Zapewnienie badań i zabiegów" w kolumnie nr 4 ppkt 1.1 i 1.2 otrzymują brzmienie:

"1.1. Medyczne laboratorium diagnostyczne, prowadzące szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych w laboratoryjnej genetyce medycznej na podstawie porozumienia zawartego z jednostką szkolącą, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej, wpisaną na listę jednostek szkolących posiadających akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z pracownią genetyczną - w lokalizacji.

1.2. Medyczne laboratorium diagnostyczne z pracownią genetyczną - w lokalizacji.",

k) w części 24 "Przedmiot postępowania: Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy" w lp. II w pkt 1 "Zapewnienie badań i zabiegów" w kolumnie nr 4 ppkt 1.1 i 1.2 otrzymują brzmienie:

"1.1. Medyczne laboratorium diagnostyczne, prowadzące szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych w laboratoryjnej genetyce medycznej na podstawie porozumienia zawartego z jednostką szkolącą, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej, wpisaną na listę jednostek szkolących posiadających akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z pracownią genetyczną - w lokalizacji.

1.2. Medyczne laboratorium diagnostyczne z pracownią genetyczną - w lokalizacji.",

l) w części 25 "Przedmiot postępowania: Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel-Lindau (VHL)" w lp. II w pkt 1 "Zapewnienie badań i zabiegów" w kolumnie nr 4 ppkt 1.1 i 1.2 otrzymują brzmienie:

"1.1. Medyczne laboratorium diagnostyczne, prowadzące szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych w laboratoryjnej genetyce medycznej na podstawie porozumienia zawartego z jednostką szkolącą, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej, wpisaną na listę jednostek szkolących posiadających akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z pracownią genetyczną - w lokalizacji.

1.2. Medyczne laboratorium diagnostyczne z pracownią genetyczną - w lokalizacji.",

m) w części 26 "Przedmiot postępowania: Nadzór telemetryczny nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi" w lp. II w pkt 1 "Zapewnienie badań i zabiegów" w kolumnie nr 4 ppkt 1.6 otrzymuje brzmienie:

"1.6. Medyczne laboratorium diagnostyczne - w lokalizacji.";

9) w załączniku nr 12 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 1 "LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE":

- w części 1 "Przedmiot postępowania: Przeszczepienie wątroby" w lp. II w pkt 2 "Zapewnienie badań i zabiegów" w kolumnie nr 4 w ppkt 2.2 wyrazy "świadczeń zdrowotnych dotyczących laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych" zastępuje się wyrazami "czynności medycyny laboratoryjnej",

- w części 2 "Przedmiot postępowania: Przeszczepienie serca lub Mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami":

- - w lp. I w pkt 2 "Sprzęt i aparatura medyczna" w kolumnie nr 4 w ppkt 2.1 wyrazy "w lp. 10 załącznika do rozporządzenia wysokospecjalistycznego" zastępuje się wyrazami "w lp. 53 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego",

- - w lp. II w pkt 2 "Zapewnienie badań i zabiegów" w kolumnie nr 4 w ppkt 2.2 wyrazy "świadczeń zdrowotnych dotyczących laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych" zastępuje się wyrazami "czynności medycyny laboratoryjnej",

- w części 3 "Przedmiot postępowania: Przeszczepienie płuca":

- - w lp. I w pkt 2 "Sprzęt i aparatura medyczna" w kolumnie nr 4 w ppkt 2.1 wyrazy "w lp. 10 załącznika do rozporządzenia wysokospecjalistycznego" zastępuje się wyrazami "w lp. 53 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego",

- - w lp. II w pkt 2 "Zapewnienie badań i zabiegów" w kolumnie nr 4 w ppkt 2.3 wyrazy "świadczeń zdrowotnych dotyczących laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych" zastępuje się wyrazami "czynności medycyny laboratoryjnej",

- w części 4 "Przedmiot postępowania: Przeszczepienie serca i płuca":

- - w lp. I w pkt 2 "Sprzęt i aparatura medyczna" w kolumnie nr 4 w ppkt 2.1 wyrazy "w lp. 10 załącznika do rozporządzenia wysokospecjalistycznego" zastępuje się wyrazami "w lp. 53 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego",

- - w lp. II w pkt 2 "Zapewnienie badań i zabiegów" w kolumnie nr 4 w ppkt 2.3 wyrazy "świadczeń zdrowotnych dotyczących laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych" zastępuje się wyrazami "czynności medycyny laboratoryjnej",

- w części 5 "Przedmiot postępowania: Przeszczepienie komórek wysp trzustkowych" w lp. II w pkt 2 "Zapewnienie badań i zabiegów" w kolumnie nr 4 w ppkt 2.1 wyrazy "świadczeń zdrowotnych dotyczących laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych" zastępuje się wyrazami "czynności medycyny laboratoryjnej",

- w części 6 "Przedmiot postępowania: Przeszczepienie komórek przytarczyc" w lp. II w pkt 2 "Zapewnienie badań i zabiegów" w kolumnie nr 4 w ppkt 2.1 wyrazy "świadczeń zdrowotnych dotyczących laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych" zastępuje się wyrazami "czynności medycyny laboratoryjnej",

- uchyla się części 7-13,

b) w tabeli nr 2 "LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA":

- w części III "Jakość - pozostałe warunki. Maksymalnie Suma punktów: 12" lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Certyfikat akredytacyjny. 5

- w części IV "Dostępność. Maksymalnie Suma punktów: 9" lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Medyczne laboratorium diagnostyczne - całodobowo w lokalizacji. 4

10) w załączniku nr 13 do rozporządzenia w tabeli nr 1 "PROGRAMY ZDROWOTNE":

a) w części 2 "Przedmiot postępowania: Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy" w lp. I w pkt 1 "Personel" w kolumnie nr 4 w ppkt 1.3 wyrazy "techników elektroradiologii" zastępuje się wyrazem: "elektroradiologów",

b) w części 3 "Przedmiot postępowania: Program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki" w lp. I w pkt 1 "Personel" w kolumnie nr 4 w ppkt 1.2 wyrazy "techników elektroradiologii" zastępuje się wyrazem: "elektroradiologów",

c) w części 4 "Przedmiot postępowania: Program badań prenatalnych" w lp. I w pkt 4 "Pozostałe warunki" w kolumnie nr 4 ppkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

"4.1. Medyczne laboratorium diagnostyczne, prowadzące szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych w laboratoryjnej genetyce medycznej na podstawie porozumienia zawartego z jednostką szkolącą, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej, wpisaną na listę jednostek szkolących posiadających akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, lub medyczne laboratorium diagnostyczne jednostki szkolącej posiadającej akredytację, o której mowa w art. 32 tej ustawy.",

d) w części 4a "Przedmiot postępowania: Program badań prenatalnych - część położniczo-ginekologiczna" w lp. I w pkt 3 "Pozostałe warunki" w kolumnie nr 4 ppkt 3.1 otrzymuje brzmienie:

"3.1. Medyczne laboratorium diagnostyczne, prowadzące szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych na podstawie porozumienia zawartego z jednostką szkolącą, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej, wpisaną na listę jednostek szkolących posiadających akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, lub medyczne laboratorium diagnostyczne jednostki szkolącej posiadającej akredytację, o której mowa w art. 32 tej ustawy.",

e) w części 4b "Przedmiot postępowania: Program badań prenatalnych - część genetyczna" w lp. I w pkt 4 "Pozostałe warunki" w kolumnie nr 4 ppkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

"4.1. Medyczne laboratorium diagnostyczne, prowadzące szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych w laboratoryjnej genetyce medycznej na podstawie porozumienia zawartego z jednostką szkolącą, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej, wpisaną na listę jednostek szkolących posiadających akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, lub medyczne laboratorium diagnostyczne jednostki szkolącej posiadającej akredytację, o której mowa w art. 32 tej ustawy.",

f) w części 9 "Przedmiot postępowania: Program badań przesiewowych raka jelita grubego" w lp. II w pkt 1 "Zapewnienie badań i zabiegów" w kolumnie nr 4 w ppkt 1.4 wyrazy "świadczeń zdrowotnych dotyczących laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych" zastępuje się wyrazami "czynności medycyny laboratoryjnej";

11) w załączniku nr 14 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY LEKOWE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części II "Jakość - Pozostałe warunki. Maksymalna liczba punktów 17" lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Certyfikat akredytacyjny. 7

12) w załączniku nr 15 do rozporządzenia w tabeli "LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA" "Przedmiot postępowania: Chemioterapia" w lp. I w pkt 3 "Zewnętrzna ocena - akredytacja Ministra Zdrowia" w kolumnie nr 4 ppkt 3.1 otrzymuje brzmienie:

"3.1. Certyfikat akredytacyjny.".