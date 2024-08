§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównania (Dz. U. poz. 2623 oraz z 2024 r. poz. 488) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wypłatę wyrównania, o którym mowa w art. 12aa ust. 1 ustawy, stanowiącego załącznik nr 1a do rozporządzenia;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rozliczenie wyrównania, o którym mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12aa ust. 1 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

2) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.