§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. poz. 275) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. W przypadku stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami stanowisko zewnętrzne może być wykorzystywane do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, o których mowa w art. 81 ust. 12b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, jeżeli stanowisko zewnętrzne spełnia wymagania, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 2.”.