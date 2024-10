Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) zarządza się, co następuje:

§ 2.

Z dniem 1 stycznia 2025 r. ustala się w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim - granice gminy Szczawa i gminy Kamienica przez włączenie do gminy Szczawa obszaru obrębu ewidencyjnego Szczawa, części obszaru obrębu ewidencyjnego Kamienica, to jest działek ewidencyjnych nr 54, 55, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 58/3, 59/1, 59/2, 60, 61/2, 61/3, 61/5, 61/6, 61/8, 61/10, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14, 61/16, 61/17, 61/18, 63, 64, 67 i 68, części obszaru obrębu ewidencyjnego Zasadne, to jest działek ewidencyjnych nr 1, 2, 3, 30, 31, 32, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 1421, 1422, 1423, 1424, 1439, 1440/1, 1440/2, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1450/1, 1477, 1478/1, 1479, 1480, 1481/1, 1481/3, 1482/1, 1482/2, 1482/3, 1482/4, 1482/5, 1482/7, 1482/9, 1482/10, 1483/1, 1483/2, 1483/3, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492/1, 1493, 1494, 1495/1, 1496, 1497, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540/3, 1540/4, 1540/5, 1540/6, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1550, 1560/108, 1561/109, 1562/110, 1563/111, 1564/112, 1565/113, 1566/114, 1567/115, 1568/116, 1569/117, 1570/118, 1571/119, 1572/120, 1573/121, 1574/122, 1575/123, 1576/124, 1577/125, 1578/126, 1579/127, 1580/128, 1581/129, 1582/130, 1583/131, 1584/132, 1585/133, 1586/134, 1587/135, 1588/136, 1589/137, 1590/138, 1591/139, 1592/140, 1593/141, 1594/142, 1595/143, 1596/144, 1597/130 i 1598/144, o łącznej powierzchni 4238,82 ha, z gminy Kamienica.