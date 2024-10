§ 3.

1. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe stosowane do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów obejmuje następujące urządzenia i przyrządy:

1) urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu co najmniej 115 kN w wersji mobilnej wraz z zestawem podkładów do stabilizacji pojazdu podczas badania technicznego albo urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu dostosowane do zakresu badanego pojazdu w wersji mobilnej;

2) opóźnieniomierz do kontroli działania hamulców;

3) miernik poziomu dźwięku;

4) przyrząd do kontroli złącza elektrycznego pojazd - przyczepa;

5) ekran do oceny ustawienia świateł i miernik światłości do oceny światłości świateł pojazdu;

6) przyrząd do pomiaru ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu;

7) przyrząd do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności światła;

8) dymomierz;

9) zestaw narzędzi monterskich;

10) podstawowy zestaw przyrządów mierniczych ogólnego przeznaczenia.

2. Wysokość podnoszenia urządzenia do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu 115 kN, w wersji mobilnej nie powinna być mniejsza niż 300 mm.

3. Ekran do oceny ustawienia świateł pojazdu posiada:

1) tło białe matowe;

2) wymiary dostosowane do wymiarów badanych pojazdów.

4. Miernik światłości do oceny światłości świateł spełnia następujące wymagania:

1) wskazuje światłość w kcd;

2) zakres pomiaru wynosi od 0 do co najmniej 225 kcd;

3) jest wyskalowany z gwarancją dokładności pomiaru do 1 kcd.