Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury

z dnia 27 września 2024 r. (Dz. U. poz. 1496)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

Na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110 oraz z 2024 r. poz. 731 i 1222) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego dla specjalności wymienionych w art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze oraz w stosunku do których został wprowadzony wymóg posiadania świadectwa kwalifikacji na podstawie art. 94 ust. 8 tej ustawy, zwane dalej „wymaganiami zdrowotnymi na świadectwo kwalifikacji”, uważa się za spełnione w przypadku niewystępowania u tych osób schorzeń lub ułomności ograniczających bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych:

1) ujawnionych w wywiadzie lub rozpoznanych klinicznie chorób psychicznych, wrodzonych lub nabytych, oraz nieprawidłowości układu nerwowego, w tym następstw urazów;

2) wrodzonych lub nabytych nieprawidłowości układu sercowo-naczyniowego;

3) wrodzonych lub nabytych zaburzeń układu oddechowego;

4) funkcjonalnych lub organicznych zaburzeń przewodu pokarmowego;

5) chorób krwi;

6) funkcjonalnych lub organicznych chorób układu moczowego i jego przydatków;

7) chorób przenoszonych drogą płciową;

8) funkcjonalnych lub organicznych zaburzeń ginekologiczno-położniczych;

9) chorób kości, stawów, ścięgien i mięśni, wrodzonych lub nabytych;

10) nieprawidłowości wysokości ciała, długości kończyn górnych i dolnych oraz osłabienia siły mięśni, uniemożliwiających bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych;

11) zaburzeń narządu wzroku i jego przydatków, powstałych wskutek chorób wrodzonych lub nabytych oraz w następstwie zabiegów chirurgicznych lub urazów oczu;

12) zaburzeń w prawidłowym postrzeganiu i rozpoznawaniu barw;

13) zaburzeń funkcji uszu, jamy nosowej, zatok obocznych nosa, gardła, jamy ustnej, zębów i krtani, powstałych wskutek chorób wrodzonych lub nabytych oraz w następstwie zabiegów chirurgicznych lub urazów;

14) chorób skórnych;

15) pierwotnej lub wtórnej choroby nowotworowej;

16) chorób zakaźnych;

17) zaburzeń metabolicznych i schorzeń układu wydzielania wewnętrznego.

2.2) Wymagania zdrowotne na świadectwo kwalifikacji dla specjalności, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 1-4 i 5a-7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, oraz dla specjalności, w stosunku do których został wprowadzony wymóg posiadania świadectwa kwalifikacji na podstawie art. 94 ust. 8 tej ustawy, uważa się za spełnione w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadająca świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego spełnia wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla orzeczeń lekarskich dla klasy 1 lub 2 lub dla orzeczeń lekarskich na potrzeby licencji pilota lekkich statków powietrznych (LAPL), określone w Podczęści B Sekcja 2 i 3 załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.3)), potwierdzone orzeczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego.

3. Wymagania zdrowotne na świadectwo kwalifikacji dla specjalności, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, uważa się za spełnione w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadająca świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego spełnia wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej, określone w Podczęści B Sekcja 2 załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1, z późn. zm.4)).

§ 2. Osoby spełniające wymagania zdrowotne dla klasy 3, określone na podstawie dotychczasowych przepisów, potwierdzone orzeczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego na podstawie świadectwa kwalifikacji, uznaje się za spełniające wymagania zdrowotne na świadectwo kwalifikacji, do czasu upływu terminu ważności tych orzeczeń.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia5).6)

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego (Dz. U. poz. 1163), które weszło w życie z dniem 17 sierpnia 2024 r.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 marca 2013 r.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego (Dz. U. poz. 1626).