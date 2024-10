§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) intermodalnej jednostce ładunkowej - należy przez to rozumieć jednostkę ładunkową umożliwiającą przewóz towarów z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu na całej trasie przewozu bez konieczności przeładunku towarów do innej jednostki ładunkowej przy zmianie gałęzi transportu;

2) operatorze - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę świadczącego usługi terminalowe w zakresie obsługi intermodalnych jednostek ładunkowych;

3) podmiocie udostępniającym tabor kolejowy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu do korzystania taboru kolejowego służącego do wykonywania transportu intermodalnego mającego swój początek lub koniec na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebiegającego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcom wykonującym transport intermodalny, z wyłączeniem samodzielnego wykonywania transportu intermodalnego przez podmiot udostępniający tabor kolejowy;

4) terminalu intermodalnym - należy przez to rozumieć znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych, trwale związany z gruntem, wraz z urządzeniami specjalistycznymi i infrastrukturą, które umożliwiają prowadzenie działalności polegającej na załadunku, wyładunku lub innych czynnościach ładunkowych, a także czasowym składowaniu intermodalnych jednostek ładunkowych;

5) transporcie intermodalnym - należy przez to rozumieć przewóz towarów z wykorzystaniem więcej niż jednej gałęzi transportu, realizowany z wykorzystaniem tej samej intermodalnej jednostki ładunkowej, bez rozformowania tej jednostki, na całej trasie przewozu, z tym że do rozformowania intermodalnej jednostki ładunkowej może dojść jedynie w przypadku jednostki specjalistycznej przeznaczonej do przewozu produktów rolnych lub gazu, podczas ich przeładunku na statek w porcie morskim lub porcie śródlądowym;

6) usługach terminalowych - należy przez to rozumieć usługi polegające na załadunku, wyładunku lub innych czynnościach ładunkowych, a także czasowym składowaniu intermodalnych jednostek ładunkowych.