§ 3.

Do 30 listopada 2024 r. za spełniające wymagania jakościowe uznaje się:

1) węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85 % węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 63 ÷ 200 mm: kęsy, kostka, kostka I, kostka II, węgiel kostka) o maksymalnej zawartości popiołu (symbol Ar) na poziomie 12,00 %, maksymalnej zawartości siarki całkowitej (symbol S t r) na poziomie 1,70 %, minimalnej wartości opałowej (symbol Q i r) na poziomie 22,00 MJ/kg, maksymalnej zawartości wilgoci całkowitej (symbol W t r) na poziomie 20,00 % oraz o wymiarze ziarna, zawartości podziarna i zawartości nadziarna określonych w tabeli nr 1 w załączniku do rozporządzenia;

2) węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85 % węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 25 ÷ 80 mm: orzech, orzech I, orzech II, węgiel orzech) o maksymalnej zawartości popiołu (symbol Ar) na poziomie 12,00 %, maksymalnej zawartości siarki całkowitej (symbol S t r) na poziomie 1,70 %, minimalnej wartości opałowej (symbol Q i r) na poziomie 22,00 MJ/kg, maksymalnej zawartości wilgoci całkowitej (symbol W t r) na poziomie 20,00 % oraz o wymiarze ziarna, zawartości podziarna i zawartości nadziarna określonych w tabeli nr 2 w załączniku do rozporządzenia;

3) węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85 % węgla kamiennego (sortymenty średnie o wymiarze ziarna 5 ÷ 40 mm: groszek, groszek I, groszek II, węgiel groszek) o maksymalnej zawartości popiołu (symbol Ar) na poziomie 14,00 %, maksymalnej zawartości siarki całkowitej (symbol S t r) na poziomie 1,70 %, minimalnej wartości opałowej (symbol Q i r) na poziomie 22,00 MJ/kg, maksymalnej zawartości wilgoci całkowitej (symbol W t r) na poziomie 20,00 %, maksymalnej zdolności spiekania (symbol RI) na poziomie 90,00 oraz o wymiarze ziarna, zawartości podziarna i zawartości nadziarna określonych w tabeli nr 4 w załączniku do rozporządzenia;

4) węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85 % węgla kamiennego (sortymenty średnie o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,50 mm: groszek premium) - spełniające wymagania jakościowe określone w tabeli nr 5 w załączniku do rozporządzenia;

5) węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85 % węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów (kwalifikowane paliwa stałe o wymiarze ziarna 3 ÷ 31,50 mm: miał plus) - spełniające wymagania jakościowe określone w tabeli nr 6 w załączniku do rozporządzenia.