Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 7 listopada 2024 r. (Dz. U. poz. 1650)

USTAWA

z dnia 26 maja 2023 r.

o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Art. 1. Ustawa określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, zwanego dalej „świadczeniem”.

Art. 2. 1. Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:



1)1) pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej 7 lat;

2) osiągnęła wiek:

a) w przypadku kobiet - 60 lat,

b) w przypadku mężczyzn - 65 lat.

2. Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

3. (uchylony)2)

4. Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Art. 3. Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł miesięcznie.

Art. 4. 1. Świadczenie jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej.

2. Wniosek o przyznanie świadczenia zawiera:

1) dane wnioskodawcy:

a) imię (imiona) oraz nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), a w przypadku gdy nie nadano tego numeru - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania;

2) wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty;

3) podpis wnioskodawcy.

3. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

1) zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;

2) oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

4. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

5.3) W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 3 osoby zamieszkujące w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenia te zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Art. 5. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

2. Świadczenie przyznaje w drodze decyzji i wypłaca Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

3. Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia jest wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

4. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek o jego przyznanie.

5. Świadczenie należne za okres do dnia wydania decyzji o przyznaniu tego świadczenia jest wypłacane w terminie określonym w tej decyzji, a za kolejne miesiące - do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o przyznanie świadczenia, mając na względzie konieczność zawarcia we wniosku informacji niezbędnych do ustalenia i wypłaty świadczenia.

Art. 6. Prawo do świadczenia ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

Art. 7. 1. Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 marca.

2. Organ wypłacający dokonuje waloryzacji kwoty świadczenia z urzędu.

3. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację, przez wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672 oraz z 2024 r. poz. 834, 858 i 1243).

4. Wysokość kwoty świadczenia, ustalanej w sposób określony w ust. 3, zaokrągla się w górę do pełnych groszy.

5. Waloryzacja kwoty świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

6. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, należną od terminu waloryzacji kwotę świadczenia.

Art. 8. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest uprawniony do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyznawania i wypłacania świadczenia, ustalania ustania prawa do świadczenia oraz żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia i jego dochodzenia.

Art. 9. Świadczenie wraz z kosztami jego obsługi jest finansowane z budżetu państwa.

Art. 10. Do świadczenia stosuje się odpowiednio:

1) art. 134 i art. 135 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) art. 84 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 497, 863 i 1243).

Art. 11. Pierwsza waloryzacja kwoty świadczenia zostanie przeprowadzona w 2024 r.

Art. 12. 1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy wynosi w:

1) 2023 r. - 73 800 000 zł;

2) 2024 r. - 162 852 000 zł;

3) 2025 r. - 172 200 000 zł;

4) 2026 r. - 179 580 000 zł;

5) 2027 r. - 187 452 000 zł;

6) 2028 r. - 195 816 000 zł;

7) 2029 r. - 204 672 000 zł;

8) 2030 r. - 213 528 000 zł;

9) 2031 r. - 222 876 000 zł;

10) 2032 r. - 232 716 000 zł.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1.

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1246), która weszła w życie z dniem 16 września 2024 r.

2) Przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.