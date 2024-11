Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury

z dnia 4 listopada 2024 r. (Dz. U. poz. 1700)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110 oraz z 2024 r. poz. 731 i 1222) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Krajowy Program Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. 1. Programy szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz program ponownej certyfikacji operatorów kontroli bezpieczeństwa, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podstawie przepisów dotychczasowych:

1) służby podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane, służby podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub przez niego nadzorowane, podmioty prowadzące działalność lotniczą oraz podmioty prowadzące szkoleniową działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego dostosowują do wymogów określonych w rozporządzeniu i przekazują Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego w terminie do dnia 31 października 2021 r.;

2) zatwierdza Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.

2. W przypadku niezatwierdzenia w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r. przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego programów, o których mowa w ust. 1, programy te nie mogą być stosowane.

§ 3. 1. Uprawnienia instruktorów prowadzących szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego uzyskane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Wpisy do wykazu instruktorów dokonane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się wpisami na listę instruktorów prowadzoną na podstawie § 16 ust. 5 załącznika do rozporządzenia.

3. W przypadku gdy w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia instruktor prowadzący szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w ust. 1, zda egzamin dla instruktorów, o którym mowa w § 31 ust. 2 załącznika do rozporządzenia, zachowuje on uprawnienia instruktora prowadzącego szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

4. W przypadku niezdania egzaminu dla instruktorów, o którym mowa w § 31 ust. 2 załącznika do rozporządzenia, w terminie określonym w ust. 3, instruktora prowadzącego szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w ust. 1, skreśla się z listy instruktorów.

5. Wnioski o zatwierdzenie instruktora prowadzącego szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego złożone na podstawie przepisów dotychczasowych, które nie zostały rozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, rozpatruje się na podstawie przepisów dotychczasowych.

6. Instruktorów zatwierdzonych zgodnie z ust. 5 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpisuje na listę instruktorów prowadzoną na podstawie § 16 ust. 5 załącznika do rozporządzenia.

7. Uprawnienia instruktorów zatwierdzonych zgodnie z ust. 5 zachowują ważność przez okres 6 miesięcy od dnia ich zatwierdzenia.

8. W przypadku gdy w okresie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia instruktor zatwierdzony zgodnie z ust. 5 zda egzamin dla instruktorów, o którym mowa w § 31 ust. 2 załącznika do rozporządzenia, zachowuje on uprawnienia instruktora prowadzącego szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

9. W przypadku niezdania egzaminu dla instruktorów, o którym mowa w § 31 ust. 2 załącznika do rozporządzenia, w terminie określonym w ust. 8, instruktora zatwierdzonego zgodnie z ust. 5 skreśla się z listy instruktorów.

10. Do postępowań w sprawie skreślenia instruktora z wykazu instruktorów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. 1. Do szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz ponownej certyfikacji operatorów kontroli bezpieczeństwa rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej niż do dnia zatwierdzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

2. Do szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz ponownej certyfikacji operatorów kontroli bezpieczeństwa rozpoczętych po dniu wejścia w życie rozporządzenia i prowadzonych na podstawie programów zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podstawie przepisów dotychczasowych stosuje się przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej niż do dnia zatwierdzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

§ 5. 1. Do egzaminów dla kandydatów na operatorów kontroli bezpieczeństwa rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia przystąpienia kandydata na operatora kontroli bezpieczeństwa do tego egzaminu.

2. Do postępowań w sprawie wydania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6. Do dnia 30 grudnia 2021 r. instruktor prowadzący szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego:

1) poddaje się sprawdzeniu przeszłości, o którym mowa w pkt 11.5.1 lit. a załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1, z późn. zm.2)), w regularnych odstępach czasu nieprzekraczających pięciu lat, licząc od dnia poprzedniego sprawdzenia przeszłości instruktora;

2) przekazuje Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, nie później niż 14 dni przed upływem pięciu lat od dnia poprzedniego sprawdzenia przeszłości, dokumenty potwierdzające, że sprawdzenie przeszłości instruktora zakończyło się wynikiem pozytywnym.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1852).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3), z wyjątkiem przepisów § 2 pkt 10, § 8 pkt 10, § 9 pkt 10, § 12, § 15 ust. 10 i ust. 11 pkt 1 lit. f oraz § 18 ust. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2021 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1700)

KRAJOWY PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w Krajowym Programie Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego jest mowa o:

1) audytorze krajowym – rozumie się przez to audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

2) audytorze wewnętrznym – rozumie się przez to audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

3) egzaminie – rozumie się przez to egzamin kończący szkolenie lub ponowną certyfikację;

4) egzaminie poprawkowym – rozumie się przez to egzamin przeprowadzany dla osób, które nie zaliczyły egzaminu;

5) instruktorze – rozumie się przez to instruktora prowadzącego szkolenie;

6) jednostce dydaktycznej – rozumie się przez to jednostkę dydaktyczną trwającą 50 minut;

7) kierowniku do spraw ochrony – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za zapewnienie zgodności programu ochrony z przepisami prawa i jego wdrożenie w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą;

8) operatorze kontroli bezpieczeństwa – rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 186b ust. 10 ustawy;

9) pomocy dydaktycznej - rozumie się przez to wyposażenie specjalistyczne i audiowizualne, prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe, rysunki, wykresy, modele, literaturę specjalistyczną, przykłady rozwiązań praktycznych, a także inne wyposażenie służące realizacji szkolenia;

10) ponownej certyfikacji - rozumie się przez to ponowną certyfikację, o której mowa w pkt 11.3.1 lit. b załącznika do rozporządzenia 2015/1998;

11) Prezesie Urzędu – rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

12) PWMW – rozumie się przez to psa do wykrywania materiałów wybuchowych, o którym mowa w pkt 12.9 załącznika do rozporządzenia 2015/1998;

13) rozporządzeniu 2015/1998 – rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1, z późn. zm.4));

14) sprawdzeniu przeszłości - rozumie się przez to sprawdzenie przeszłości, o którym mowa w pkt 11.1 załącznika do rozporządzenia 2015/1998;

15) szkoleniu - rozumie się przez to szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

16) UPZ - rozumie się przez to unijny podmiot zatwierdzający, o którym mowa w pkt 11.6.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998;

17) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110 oraz z 2024 r. poz. 731 i 1222);

18) wskaźniku A' – rozumie się przez to wskaźnik określający skuteczność wykrywania przedmiotów zabronionych w obrazach wygenerowanych przez urządzenia do kontroli bezpieczeństwa i częstotliwość nieprawidłowego zaklasyfikowania obrazu jako zawierającego przedmiot zabroniony;

19) wskaźniku „hit” – rozumie się przez to stosunek prawidłowo rozpoznanych obrazów wygenerowanych przez urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, zawierających przedmioty zabronione, do całkowitej liczby obrazów zawierających te przedmioty;

20) zespole z PWMW – rozumie się przez to zespół składający się z PWMW i jego przewodnika.

Rozdział 2

Rodzaje i zakres programów szkolenia

§ 2. W zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przeprowadza się następujące rodzaje szkoleń:

1) ogólne w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego;

2) świadomości ochrony lotnictwa cywilnego;

3) podstawowe;

4) specjalistyczne zawodowe;

5) specjalistyczne;

6) instruktorów;

7) audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych;

8) zespołu z PWMW;

9) UPZ;

10) osób mających dostęp do krytycznych systemów technologii informacyjno-komunikacyjnych lub danych;

11) okresowe;

12) okresowe dla operatorów kontroli bezpieczeństwa.

§ 3. Zakres programu szkolenia ogólnego w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego obejmuje tematykę pozwalającą na nabycie kompetencji, o których mowa w pkt 11.2.7 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, oraz znajomość kart identyfikacyjnych:

1) portu lotniczego – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie albo zatrudnionej w podmiocie prowadzącym działalność w strefie ogólnodostępnej portu lotniczego i pracującej w tej strefie albo

2) podmiotu prowadzącego działalność lotniczą, w którym osoba jest zatrudniona

- a także praw i obowiązków posiadacza karty identyfikacyjnej wynikających z odpowiedniej instrukcji przepustkowej.

§ 4. Zakres programu szkolenia świadomości ochrony lotnictwa cywilnego obejmuje tematykę pozwalającą na nabycie kompetencji, o których mowa w pkt 11.2.6.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

§ 5. Zakres programu szkolenia podstawowego obejmuje tematykę pozwalającą na nabycie kompetencji, o których mowa w pkt 11.2.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

§ 6. Zakresy programów szkoleń specjalistycznych zawodowych obejmują tematykę pozwalającą na nabycie kompetencji, o których mowa w pkt 11.2.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, odpowiadających przedmiotowi danego szkolenia, oraz:

1) w przypadku szkolenia, o którym mowa w pkt 11.2.3.4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - tematykę pozwalającą na nabycie kompetencji, o których mowa w pkt 11.2.6.2 lit. a–g załącznika do tego rozporządzenia;

2) w przypadku szkolenia, o którym mowa w pkt 11.2.3.5 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - tematykę pozwalającą na nabycie kompetencji, o których mowa w pkt 11.2.6.2 lit. a–d i g załącznika do tego rozporządzenia;

3) w przypadku szkolenia, o którym mowa w pkt 11.2.3.6 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - tematykę pozwalającą na nabycie kompetencji, o których mowa w pkt 11.2.6.2 lit. g i h załącznika do tego rozporządzenia;

4) w przypadku szkolenia, o którym mowa w pkt 11.2.3.7 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - tematykę pozwalającą na nabycie kompetencji, o których mowa w pkt 11.2.6.2 lit. g załącznika do tego rozporządzenia.

§ 7. Zakresy programów szkoleń specjalistycznych obejmują tematykę pozwalającą na nabycie kompetencji, o których mowa w pkt 11.2.4 i 11.2.5 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, oraz:

1) w przypadku szkolenia, o którym mowa w pkt 11.2.4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - tematykę pozwalającą na nabycie kompetencji, o których mowa w pkt 11.2.6.2 lit. a i c–g załącznika do tego rozporządzenia;

2) w przypadku szkolenia, o którym mowa w pkt 11.2.5 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - tematykę pozwalającą na nabycie kompetencji, o których mowa w pkt 11.2.6.2 lit. a i c–h załącznika do tego rozporządzenia.

§ 8. Zakres programu szkolenia instruktorów obejmuje:

1) informacje o wcześniejszych aktach bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktach terrorystycznych i bieżących zagrożeniach;

2) przepisy w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

3) metody i środki stosowane w celu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym;

4) cele i organizację ochrony lotnictwa cywilnego, w tym obowiązki i zakres odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony;

5) wiedzę z zakresu konfiguracji punktu kontroli bezpieczeństwa i procesu kontroli bezpieczeństwa;

6) wiedzę z zakresu świadomości kontroli dostępu i odpowiednich procedur kontroli bezpieczeństwa;

7) wiedzę z zakresu odpowiedniego reagowania na zdarzenia związane z ochroną lotnictwa cywilnego;

8) wiedzę z zakresu kart identyfikacyjnych portu lotniczego stosowanych w porcie lotniczym;

9) wiedzę z zakresu procedur zgłaszania zdarzeń związanych z ochroną lotnictwa cywilnego;

10) tematykę pozwalającą na nabycie kompetencji, o których mowa w pkt 11.2.2 lit. l załącznika do rozporządzenia 2015/1998;

11) wiedzę z zakresu możliwości i ograniczeń stosowanego sprzętu służącego do ochrony lotnictwa cywilnego lub stosowanych metod kontroli bezpieczeństwa;

12) podstawowe zasady dydaktyki, prawidłowości procesu uczenia się, nauczania i instruowania;

13) wiedzę z zakresu pomocy dydaktycznych i form prowadzenia szkoleń oraz umiejętność przygotowania materiałów i pomocy dydaktycznych;

14) metodykę przygotowania, organizacji i prowadzenia szkoleń;

15) metodykę oceny opanowania przekazanej podczas szkolenia wiedzy i zdobytych umiejętności, zasady opracowywania pytań i zadań do egzaminów;

16) ćwiczenia i zajęcia praktyczne, które obejmują co najmniej:

a) przygotowanie programu szkolenia,

b) przygotowanie treści szkoleniowych w formie prezentacji multimedialnej do przeprowadzenia szkolenia,

c) przeprowadzenie wykładu dla uczestników szkolenia na podstawie przygotowanej prezentacji,

d) przygotowanie konspektu do przeprowadzenia zajęć praktycznych w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,

e) przygotowanie zestawu pytań egzaminacyjnych,

f) opracowanie wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,

g) przygotowanie wzoru protokołu z egzaminu kończącego szkolenie.

§ 9. Zakres programu szkolenia audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych obejmuje:

1) informacje o wcześniejszych aktach bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktach terrorystycznych i o bieżących zagrożeniach;

2) przepisy w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

3) metody i środki stosowane w celu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym;

4) cele i organizację ochrony lotnictwa cywilnego, w tym obowiązki i zakres odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony;

5) wiedzę z zakresu konfiguracji punktu kontroli bezpieczeństwa i procesu kontroli bezpieczeństwa;

6) wiedzę z zakresu świadomości kontroli dostępu i odpowiednich procedur kontroli bezpieczeństwa;

7) wiedzę z zakresu odpowiedniego reagowania na zdarzenia związane z ochroną lotnictwa cywilnego;

8) wiedzę z zakresu kart identyfikacyjnych portu lotniczego stosowanych w portach lotniczych;

9) wiedzę z zakresu procedur zgłaszania zdarzeń związanych z ochroną lotnictwa cywilnego;

10) tematykę pozwalającą na nabycie kompetencji, o których mowa w pkt 11.2.2 lit. l załącznika do rozporządzenia 2015/1998;

11) wiedzę z zakresu możliwości i ograniczeń stosowanego sprzętu służącego do ochrony lotnictwa cywilnego lub stosowanych metod kontroli bezpieczeństwa;

12) podstawy prawne i organizację systemu kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na poziomie krajowym, międzynarodowym i Unii Europejskiej;

13) obowiązki i uprawnienia audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

14) metodykę w zakresie planowania, prowadzenia i raportowania wykonywanych czynności kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

15) standardy dotyczące czynności audytorskich;

16) ćwiczenia i zajęcia praktyczne, które obejmują co najmniej:

a) opracowanie harmonogramu rocznego czynności kontroli jakości dla podmiotu nadzorowanego,

b) opracowanie upoważnienia do kontroli podmiotu prowadzącego działalność lotniczą - w przypadku szkolenia audytorów krajowych,

c) opracowanie planu wewnętrznego testu ochrony lotnictwa cywilnego - w przypadku szkolenia audytorów wewnętrznych,

d) wykonanie działań przygotowawczych do przeprowadzenia czynności kontroli jakości,

e) przeprowadzenie wybranych elementów wszystkich rodzajów wewnętrznej kontroli zgodności, o których mowa w pkt 6.1, 7.1 i 8.1 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 72, z późn. zm.5)) - w przypadku szkolenia audytorów wewnętrznych,

f) przeprowadzenie symulacji testu ochrony lotnictwa cywilnego,

g) opracowanie protokołu z czynności kontroli jakości,

h) opracowanie rocznego sprawozdania z wykonanych czynności kontroli jakości - w przypadku szkolenia audytorów wewnętrznych.

§ 10. Zakres programu szkolenia zespołu z PWMW:

1) w ramach szkolenia wstępnego – obejmuje wymagania, o których mowa w pkt 12.9.3.7 i 12.9.3.8 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, i ma na celu zdobycie następujących kwalifikacji przez przewodnika PWMW:

a) umiejętność wydawania komend PWMW i skutecznego egzekwowania ich poprawnego wykonania,

b) umiejętność kierowania pracą PWMW,

c) znajomość i umiejętność stosowania metod motywowania PWMW do pracy,

d) umiejętność interpretowania zachowania PWMW,

e) znajomość i umiejętność stosowania procedur operacyjnych w przypadku wykrycia materiałów wybuchowych;

2) w ramach szkolenia okresowego – obejmuje wymagania, o których mowa w pkt 12.9.3.9–12.9.3.11 załącznika do rozporządzenia 2015/1998;

3) w ramach szkolenia bieżącego – obejmuje wymagania, o których mowa w pkt 12.9.3.14 i 12.9.3.15 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

§ 11. Zakres programu szkolenia UPZ obejmuje tematykę pozwalającą na nabycie kompetencji, o których mowa w pkt 11.6.3.5 lit. c i d załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

§ 12. Zakres programu szkolenia osób mających dostęp do krytycznych systemów technologii informacyjno-komuni-kacyjnych lub danych obejmuje tematykę pozwalającą na nabycie kompetencji, o których mowa w pkt 11.2.8 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

§ 13. 1. Zakres programu szkolenia okresowego dla osób wymienionych w § 15 ust. 4 pkt 4–10 i ust. 5–7 obejmuje elementy odpowiadające szkoleniu, jakie powinna ukończyć osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień.

2. Zakres programu szkolenia okresowego dla osób wymienionych w § 15 ust. 2 obejmuje tematykę szkolenia pozwalającą na nabycie kompetencji, o których mowa w pkt 11.2.6.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

§ 14. Zakres programu szkolenia okresowego dla operatorów kontroli bezpieczeństwa obejmuje tematykę, o której mowa w pkt 11.4.1 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

Rozdział 3

Kategorie osób podlegających szkoleniom

§ 15. 1. Szkoleniu ogólnemu w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego podlegają:

1) osoby ubiegające się o zatrudnienie i zatrudnione w strefie ogólnodostępnej portu lotniczego,

2) osoby ubiegające się o dostęp i mające dostęp bez eskorty do identyfikowalnego ładunku lub identyfikowalnej poczty lotniczej oraz biorące udział w ich przewozie,

3) osoby ubiegające się o dostęp i mające dostęp bez eskorty do zaopatrzenia pokładowego oraz biorące udział w jego przewozie,

4) osoby ubiegające się o dostęp i mające dostęp bez eskorty do zaopatrzenia portu lotniczego oraz biorące udział w jego przewozie,

5) operatorzy kontroli bezpieczeństwa niewymagający dostępu do stref zastrzeżonych lotniska

- nie rzadziej niż raz na 3 lata, licząc od dnia ukończenia poprzedniego szkolenia.

2. Szkoleniu świadomości ochrony lotnictwa cywilnego podlegają osoby inne niż pasażerowie, wymagające dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 4 pkt 4–10 i ust. 5–7.

3. Szkoleniu podstawowemu podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień:

1) operatora kontroli bezpieczeństwa osób, bagażu kabinowego, przewożonych przedmiotów i bagażu rejestrowanego;

2) do sprawdzania pojazdów wjeżdżających do stref zastrzeżonych lotniska;

3) do wykonywania kontroli dostępu, nadzoru oraz patroli;

4) do bezpośredniego nadzorowania osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony;

5) kierownika do spraw ochrony;

6) instruktora.

4. Szkoleniu specjalistycznemu zawodowemu określonemu w pkt:

1) 11.2.3.1 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa osób, bagażu kabinowego, przewożonych przedmiotów i bagażu rejestrowanego;

2) 11.2.3.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa ładunku i poczty;

3) 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego;

4) 11.2.3.4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do sprawdzania pojazdów wjeżdżających do strefy zastrzeżonej lotniska oraz osoby sprawdzające te pojazdy;

5) 11.2.3.5 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do wykonywania kontroli dostępu, nadzoru i patroli oraz osoby wykonujące kontrolę dostępu, nadzór i patrole;

6) 11.2.3.6 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do przeszukiwania statków powietrznych w celu ochrony lotnictwa cywilnego oraz osoby przeszukujące statki powietrzne w celu ochrony lotnictwa cywilnego;

7) 11.2.3.7 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do ochrony statków powietrznych oraz osoby zajmujące się ochroną statków powietrznych;

8) 11.2.3.8 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do realizacji procedury łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem oraz osoby realizujące procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem;

9) 11.2.3.9 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do stosowania środków kontroli w zakresie ochrony ładunku i poczty innych niż kontrola bezpieczeństwa oraz osoby stosujące te środki kontroli;

10) 11.2.3.10 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do stosowania środków kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego innych niż kontrola bezpieczeństwa oraz osoby stosujące te środki kontroli.

5. Szkoleniu specjalistycznemu określonemu w pkt:

1) 11.2.4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do bezpośredniego nadzorowania osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony oraz osoby bezpośrednio nadzorujące osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony - niezależnie od ukończenia szkolenia przeznaczonego dla osób, które nadzorują;

2) 11.2.5 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień kierownika do spraw ochrony oraz osoby będące kierownikami do spraw ochrony.

6. Szkoleniu instruktorów podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień instruktora oraz instruktorzy.

7. Szkoleniu audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień audytora krajowego albo audytora wewnętrznego oraz audytorzy krajowi i audytorzy wewnętrzni.

8. Szkoleniu określonemu w pkt 12.9.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień zespołu z PWMW oraz zespoły z PWMW.

9. Szkoleniu UPZ podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień UPZ oraz UPZ.

10. Szkoleniu osób mających dostęp do krytycznych systemów technologii informacyjno-komunikacyjnych lub danych podlegają osoby ubiegające się o dostęp do krytycznych systemów technologii informacyjno-komunikacyjnych lub danych oraz osoby mające dostęp do tych krytycznych systemów lub danych u zarządzających lotniskami, przewoźników lotniczych, zarejestrowanych agentów, zarejestrowanych dostawców zaopatrzenia pokładowego, znanych nadawców oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.

11. Szkoleniu okresowemu podlegają:

1) nie rzadziej niż raz na 3 lata, licząc od dnia uzyskania uprawnień lub dnia ukończenia poprzedniego szkolenia okresowego:

a) audytorzy krajowi i audytorzy wewnętrzni,

b) instruktorzy,

c) osoby, o których mowa w ust. 2,

d) osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 4–10 i ust. 5,

e) UPZ,

f) osoby mające dostęp do krytycznych systemów technologii informacyjno-komunikacyjnych lub danych;

2) przed powrotem do obowiązków w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego - osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 4–10 i ust. 5, które miały przerwę w wykonywaniu zadań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

12. Szkoleniu okresowemu dla operatorów kontroli bezpieczeństwa podlegają operatorzy kontroli bezpieczeństwa.

13. Operator kontroli bezpieczeństwa, który nie realizował szkolenia, o którym mowa w ust. 12, odbywa to szkolenie w wymiarze co najmniej 8 godzin za każdy sześciomiesięczny okres rozliczeniowy, w którym nie realizował tego szkolenia, przed powrotem do wykonywania zadań w zakresie, o którym mowa w pkt 11.2.3.1–11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, stosownie do posiadanych uprawnień.

14. Osoby wymienione w ust. 11 i 12, które nie ukończyły w terminie szkolenia okresowego, oraz osoby wymienione w ust. 1 pkt 2–5, które nie ukończyły w terminie szkolenia ogólnego w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, nie wykonują czynności z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.

Rozdział 4

Wymagania dla instruktorów

§ 16. 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień instruktora powinna spełniać następujące wymagania:

1) pozytywnie przejść sprawdzenie przeszłości obejmujące:

a) ustalenie tożsamości osoby na podstawie dokumentu umożliwiającego potwierdzenie jej tożsamości,

b) uzyskanie informacji z rejestrów karnych ze wszystkich państw pobytu, w rozumieniu pkt 11.0.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, z 5 poprzedzających lat oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa - uzyskanie informacji o braku negatywnych przesłanek na podstawie art. 188a ust. 46) ustawy,

c) uzyskanie informacji o zatrudnieniu i kształceniu oraz o wszystkich okresach przerw w zatrudnieniu i kształceniu, w rozumieniu pkt 11.0.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, z 5 poprzedzających lat;

2) posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie:

a) funkcjonowania ochrony podmiotów prowadzących działalność lotniczą, uzyskane w wyniku co najmniej pięcioletniego wykonywania zadań związanych z ochroną lotnictwa cywilnego, albo

b) wykorzystania lub szkolenia psów do wykrywania materiałów wybuchowych, uzyskane w wyniku co najmniej trzyletniego wykonywania zadań związanych z wykorzystaniem lub szkoleniem psów do wykrywania materiałów wybuchowych - w przypadku prowadzenia wyłącznie szkoleń, o których mowa w § 2 pkt 8;

3) posiadać kwalifikacje w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia dla instruktorów;

4) posiadać certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa - w przypadku prowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt 11.2.3.1–11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

2. Uzyskanie informacji o braku negatywnych przesłanek na podstawie art. 188a ust. 46) ustawy zwalnia z wymagania uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o którym mowa w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 276).

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, przedkłada dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, odpowiednio do:

1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo służb podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

2) ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo służb podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

3) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

4) podmiotu prowadzącego działalność lotniczą;

5) podmiotu prowadzącego szkoleniową działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

4. Informacja z rejestrów karnych ze wszystkich państw pobytu, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinna być opatrzona datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem informacji.

5. Organy i podmioty, o których mowa w ust. 3, przekazują Prezesowi Urzędu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2, wraz z wnioskiem o wpis na listę instruktorów prowadzoną przez Prezesa Urzędu zawierającym dane określone w § 18 ust. 3, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, pod rygorem niedopuszczenia do egzaminu.

6. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w stosunku do funkcjonariuszy lub pracowników służb podległych organom określonym w ust. 3 pkt 1–3 lub przez te organy nadzorowanych potwierdza przełożony funkcjonariusza lub pracownika.

7. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, w stosunku do osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień instruktora, co do której z wnioskiem o zatwierdzenie jako instruktora występuje podmiot określony w ust. 3 pkt 4 i 5, potwierdza ten podmiot.

8. Prezes Urzędu w przypadku osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień instruktora występuje do komendanta oddziału Straży Granicznej o udzielenie informacji o braku negatywnych przesłanek na podstawie art. 188a ust. 46) ustawy.

§ 17. Weryfikacja posiadania przez osobę ubiegającą się o uzyskanie uprawnień instruktora kwalifikacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 3, następuje w drodze egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień instruktora, o którym mowa w § 31 ust. 2, przeprowadzanego w sposób, o którym mowa w rozdziale 6.

§ 18. 1. Prezes Urzędu wpisuje na listę instruktorów:

1) pracownika Urzędu Lotnictwa Cywilnego - z urzędu, po spełnieniu wymagań określonych w § 16 ust. 1, 2, 4, 7 i 8 i § 17;

2) inną osobę ubiegającą się o uzyskanie uprawnień instruktora - na wniosek, po spełnieniu wymagań określonych w § 16 i § 17.

2. Prezes Urzędu, na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt 4 i 5, wpisuje na listę instruktorów osobę, co do której uznał kompetencje instruktora nabyte w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, po przedłożeniu dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w pkt 11.5.1 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 oraz w niniejszym rozporządzeniu.

3. Lista instruktorów zawiera następujące dane:

1) nazwę podmiotu wnioskującego o wpisanie osoby na listę instruktorów;

2) miejsce zatrudnienia instruktora;

3) imię i nazwisko instruktora;

4) numer PESEL instruktora, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

5) datę uzyskania uprawnień;

6) numer certyfikatu;

7) datę i numer zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego;

8) datę przejścia sprawdzenia przeszłości zakończonego wynikiem pozytywnym;

9) adres poczty elektronicznej instruktora.

4. Instruktor niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 3 i 9, informuje Prezesa Urzędu o zmianie tych danych.

5. Prezes Urzędu udostępnia na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego listę instruktorów zawierającą dane, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 6.

6. Instruktor poddaje się sprawdzeniu przeszłości w regularnych odstępach czasu nieprzekraczających 12 miesięcy, licząc od dnia poprzedniego sprawdzenia przeszłości instruktora.

7. Instruktor przekazuje Prezesowi Urzędu dokument potwierdzający, że sprawdzenie przeszłości instruktora zakończyło się wynikiem pozytywnym, nie później niż 14 dni przed upływem 12 miesięcy od dnia poprzedniego sprawdzenia przeszłości. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy sprawdzenie przeszłości przeprowadza Prezes Urzędu.

8. W przypadku instruktora będącego funkcjonariuszem lub pracownikiem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Policji oraz Służby Celno-Skarbowej spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt 11.1.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, potwierdza jego przełożony.

9. Instruktor, o którym mowa w ust. 8, przekazuje Prezesowi Urzędu dokument potwierdzający, że sprawdzenie przeszłości instruktora zakończyło się wynikiem pozytywnym, nie później niż 14 dni przed upływem 12 miesięcy od dnia poprzedniego sprawdzenia przeszłości.

§ 19. 1. Prezes Urzędu skreśla instruktora z listy instruktorów w przypadku:

1) śmierci instruktora;

2) rezygnacji złożonej pisemnie Prezesowi Urzędu;

3) uzyskania informacji, że sprawdzenie przeszłości instruktora nie zakończyło się wynikiem pozytywnym;

4) stwierdzenia, że szkolenie lub ponowna certyfikacja były prowadzone przez instruktora niezgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego lub programem szkolenia zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu;

5) nieprzekazania Prezesowi Urzędu w terminie, o którym mowa w § 18 ust. 7, dokumentu potwierdzając, że sprawdzenie przeszłości instruktora zakończyło się wynikiem pozytywnym;

6) nieukończenia przez instruktora szkolenia okresowego, o którym mowa w § 15 ust. 11 pkt 1 lit. b;

7) niezaliczenia egzaminu dla instruktorów, o którym mowa w § 31 ust. 2.

2. O skreśleniu osoby z listy instruktorów Prezes Urzędu informuje osobę zainteresowaną oraz:

1) podmiot, który wnioskował o wpisanie tej osoby na listę instruktorów - w przypadku gdy ten podmiot nadal zatrudnia tę osobę, albo

2) obecnego pracodawcę tej osoby - w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w pkt 1, nie jest już pracodawcą tej osoby.

§ 20. 1. Osoba skreślona przez Prezesa Urzędu z listy instruktorów może ponownie ubiegać się o wpis na listę instruktorów w przypadku:

1) ustąpienia przesłanki, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, 3, 5–7, lub

2) upływu 12 miesięcy od dnia skreślenia z listy instruktorów z powodu, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 4.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przepisy § 16–18 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5

Organizacja szkoleń

§ 21. 1. Szkolenia, o których mowa w § 2, przeprowadza organ lub podmiot posiadający program szkolenia zatwierdzony zgodnie z pkt 11.2.1.3 lit. a załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

2. Szkolenia, o których mowa w § 2, prowadzi instruktor.

3. Zajęcia teoretyczne z tematyki, o której mowa w pkt 11.2.3.1 lit. g, h, j oraz k, pkt 11.2.3.2 lit. l–o oraz pkt 11.2.3.3 lit. i–l załącznika do rozporządzenia 2015/1998, a także zajęcia praktyczne dla osób, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 1–3, prowadzi instruktor posiadający certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa.

4. Zajęcia teoretyczne z tematyki, o której mowa w pkt 11.2.2 lit. j i k, pkt 11.2.3.1 lit. f, pkt 11.2.3.5 lit. g, pkt 11.2.4 lit. f i g, pkt 11.2.5 lit. c załącznika do rozporządzenia 2015/1998 oraz w § 8 pkt 12, 13 i 15, a także zajęcia praktyczne w zakresie umiejętności posługiwania się sprzętem służącym do ochrony lotnictwa cywilnego może prowadzić osoba niebędąca instruktorem, posiadająca udokumentowaną wiedzę specjalistyczną w danym zakresie.

5. Zajęcia teoretyczne i praktyczne podczas szkoleń, o których mowa w § 2 pkt 8, może prowadzić osoba niebędąca instruktorem, posiadająca udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z psem do wykrywania materiałów wybuchowych.

6. Zajęcia prowadzone przez osobę niebędącą instruktorem nadzoruje instruktor prowadzący szkolenie.

§ 22. Instruktor prowadzący szkolenie:

1) odpowiednio dobiera środki metodyczne stosowne do celu, treści i rodzaju szkolenia, a także dostosowuje je do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia;

2) przygotowuje materiały i pomoce dydaktyczne;

3) dba o właściwą formę oraz wysoki poziom prowadzonego szkolenia;

4) stosuje, w miarę potrzeb, aktywizujące formy szkolenia w postaci dyskusji oraz ćwiczeń grupowych;

5) realizuje zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego i programem szkolenia zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu;

6) realizuje zajęcia praktyczne dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa z wykorzystaniem komputerowych programów szkoleniowych;

7) dokonuje bieżącej oceny postępów osób szkolonych, prowadzonej między innymi w formie pytań sprawdzających opanowanie materiału szkoleniowego;

8) opracowuje i stosuje obiektywne metody pomiaru efektywności szkolenia;

9) przestrzega sprawiedliwego i obiektywnego oceniania osób szkolonych;

10) zapewnia poufność indywidualnych ocen osób szkolonych;

11) sporządza dokumentację z prowadzonych szkoleń.

§ 23. 1. Program szkolenia, o którym mowa w § 21 ust. 1, podlega zatwierdzeniu w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi określone w ust. 2, z zastrzeżeniem przepisów wydanych na podstawie art. 187 ustawy, dotyczących zatwierdzenia zakresu szkolenia zespołu z PWMW.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) na informatycznym nośniku danych umożliwiającym edytowanie, kopiowanie i zapisywanie jego zawartości program szkolenia określający:

a) tematykę szkolenia, w tym wymagany wykaz zagadnień,

b) dane dotyczące podmiotu organizującego szkolenie, w tym nazwę podmiotu i adres siedziby podmiotu,

c) kategorie osób, dla których szkolenie jest organizowane,

d) czas trwania szkolenia,

e) maksymalną liczbę osób wchodzących w skład grupy szkoleniowej,

f) formę szkolenia,

g) sposób zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem do szkoleń udostępnianych na platformie e-learningowej,

h) rozkład zajęć,

i) treści szkolenia przedstawione w formie prezentacji lub szczegółowego opisu przekazywanych informacji,

j) ćwiczenia i zajęcia praktyczne, jeżeli są przewidziane, wraz z ich dokładnym opisem,

k) pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami,

l) wzór zaświadczenia wydawanego po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu, zawierający co najmniej miejsce na wpisanie:

- nazwy przeprowadzonego szkolenia,

- daty szkolenia,

- imienia i nazwiska osoby, której jest wydawane zaświadczenie,

- daty wydania zaświadczenia,

- imienia i nazwiska oraz podpisu instruktora prowadzącego szkolenie,

- numeru PESEL osoby, której jest wydawane zaświadczenie, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - daty urodzenia,

- okresu, w jakim zrealizowano szkolenie - w przypadku szkolenia, o którym mowa w § 2 pkt 12;

2) dowód wniesienia opłaty lotniczej.

3. Czas trwania szkolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d, wynosi w przypadku szkolenia, o którym mowa w:

1) pkt 11.2.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - nie mniej niż 6 jednostek dydaktycznych;

2) pkt 11.2.3.1 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - nie mniej niż 80 jednostek dydaktycznych;

3) pkt 11.2.3.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - nie mniej niż 64 jednostki dydaktyczne;

4) pkt 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - nie mniej niż 64 jednostki dydaktyczne;

5) pkt 11.2.3.1–11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - nie mniej niż 120 jednostek dydaktycznych;

6) pkt 11.2.3.1 i 11.2.3.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - nie mniej niż 96 jednostek dydaktycznych;

7) pkt 11.2.3.1 i 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - nie mniej niż 96 jednostek dydaktycznych;

8) pkt 11.2.3.2 i 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - nie mniej niż 96 jednostek dydaktycznych;

9) pkt 11.2.3.4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - nie mniej niż 16 jednostek dydaktycznych;

10) pkt 11.2.3.5 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - nie mniej niż 6 jednostek dydaktycznych;

11) pkt 11.2.3.6 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - nie mniej niż 16 jednostek dydaktycznych, w tym 10 jednostek dydaktycznych zajęć praktycznych dla grupy szkoleniowej liczącej co najmniej 15 osób;

12) pkt 11.2.3.7 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - nie mniej niż 6 jednostek dydaktycznych;

13) pkt 11.2.3.8 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - nie mniej niż 6 jednostek dydaktycznych;

14) pkt 11.2.3.9 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - nie mniej niż 6 jednostek dydaktycznych;

15) pkt 11.2.3.10 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - nie mniej niż 6 jednostek dydaktycznych;

16) pkt 11.2.4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - nie mniej niż 8 jednostek dydaktycznych;

17) pkt 11.2.5 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - nie mniej niż 8 jednostek dydaktycznych;

18) pkt 11.2.6 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - nie mniej niż 4 jednostki dydaktyczne;

19) pkt 11.2.7 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - nie mniej niż 3 jednostki dydaktyczne;

20) pkt 11.4.1 lit. a załącznika do rozporządzenia 2015/1998:

a) co najmniej 80 minut w każdym miesiącu sześciomiesięcznego okresu rozliczeniowego albo

b) co najmniej 160 minut w co drugim miesiącu sześciomiesięcznego okresu rozliczeniowego

- przy czym początek sześciomiesięcznego okresu rozliczeniowego liczy się od dnia wydania certyfikatu, o którym mowa w art. 186b ust. 10 ustawy;

21) § 2 pkt 6 - nie mniej niż 40 jednostek dydaktycznych;

22) § 2 pkt 7 - nie mniej niż 40 jednostek dydaktycznych;

23) § 2 pkt 9 - nie mniej niż 16 jednostek dydaktycznych.

4. Egzamin w formie testu pisemnego kończący szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 1–5 i 9, dla osób, o których mowa w § 15:

1) ust. 1 i 2 - zawiera co najmniej 10 pytań;

2) ust. 3 oraz ust. 4 pkt 4–10 - zawiera co najmniej 20 pytań;

3) ust. 5 - zawiera co najmniej 30 pytań.

5. Egzamin w formie testu pisemnego wielokrotnego wyboru kończący szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 6, 7, 9 i 11, dla osób, o których mowa w § 15 ust. 6, 7 i 9, zawiera co najmniej 50 pytań.

6. Egzamin w formie testu pisemnego wielokrotnego wyboru dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa oraz egzamin w formie testu pisemnego wielokrotnego wyboru kończący ponowną certyfikację dla operatorów kontroli bezpieczeństwa:

1) w jednym z zakresów, o których mowa w pkt 11.2.3.1–11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - zawiera co najmniej 20 pytań;

2) w dwóch zakresach, o których mowa w pkt 11.2.3.1–11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - zawiera co najmniej 30 pytań;

3) we wszystkich trzech zakresach, o których mowa w pkt 11.2.3.1–11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - zawiera co najmniej 40 pytań.

7. Sprawdzian umiejętności praktycznych dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa i operatorów kontroli bezpieczeństwa w zakresie, o którym mowa w:

1) pkt 11.2.3.1 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - zawiera co najmniej 320 obrazów prześwietlonych bagaży kabinowych i bagaży rejestrowanych;

2) pkt 11.2.3.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - zawiera co najmniej 320 obrazów prześwietlonych ładunków i poczty;

3) pkt 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - zawiera co najmniej 320 obrazów prześwietlonej poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego;

4) pkt 11.2.3.1 i 11.2.3.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - zawiera co najmniej 320 obrazów prześwietlonych bagaży kabinowych i bagaży rejestrowanych oraz prześwietlonych ładunków i przesyłek pocztowych;

5) pkt 11.2.3.1 i 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - zawiera co najmniej 320 obrazów prześwietlonych bagaży kabinowych i bagaży rejestrowanych oraz prześwietlonej poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego;

6) pkt 11.2.3.2 i 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - zawiera co najmniej 320 obrazów prześwietlonych ładunków i przesyłek pocztowych oraz prześwietlonej poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego;

7) pkt 11.2.3.1–11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - zawiera co najmniej 400 obrazów prześwietlonych bagaży kabinowych i bagaży rejestrowanych, ładunków i przesyłek pocztowych oraz poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego.

8. Organy i podmioty, o których mowa w § 16 ust. 3, aktualizują programy szkolenia, uwzględniając zmiany w regulacjach prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego oraz biorąc pod uwagę wcześniejsze akty bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, akty terrorystyczne i bieżące zagrożenia. Zmiany w programach szkolenia zatwierdza Prezes Urzędu, a w przypadku programu szkolenia, o którym mowa w § 2 pkt 8, realizowanego w Straży Granicznej dla zespołu z PWMW:

1) niewykorzystywanego w Straży Granicznej – Prezes Urzędu w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Straży Granicznej;

2) wykorzystywanego w Straży Granicznej – Komendant Główny Straży Granicznej w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu.

§ 24. 1. Szkolenia, o których mowa w § 2, są prowadzone w formie:

1) wykładów;

2) ćwiczeń lub zajęć praktycznych;

3) kształcenia z wykorzystaniem komputerowych programów szkoleniowych;

4) e-learningu.

2. Szkolenia, o których mowa w § 15 ust. 1–3, ust. 4 pkt 5 i 7–10, ust. 5, ust. 9 i 10, są prowadzone w formie wykładów.

3. Szkolenia, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 4 i 6 i ust. 6–8, są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń lub zajęć praktycznych.

4. Szkolenia, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 1–3, są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń lub zajęć praktycznych oraz kształcenia z wykorzystaniem komputerowych programów szkoleniowych.

5. Szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 12, jest prowadzone w formie kształcenia z wykorzystaniem komputerowych programów szkoleniowych i polega na doskonaleniu umiejętności operatorów kontroli bezpieczeństwa w rozpoznawaniu obrazów rentgenowskich bagażu kabinowego, przewożonych przedmiotów i bagażu rejestrowanego, ładunku i poczty oraz poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego, stosownie do zakresu posiadanych uprawnień.

6. Powtarzane szkolenie ogólne w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w § 15 ust. 1, oraz szkolenia okresowe dla osób, o których mowa w § 15 ust. 2, ust. 4 pkt 5 i 7–10, ust. 5, 9 i 10, mogą być prowadzone w formie e-learningu.

§ 25. 1. Wykłady polegają na przekazaniu wiedzy teoretycznej i w zależności od potrzeb mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków multimedialnych.

2. Ćwiczenia prowadzi się z wykorzystaniem przygotowanych wzorców formularzy, pomocy dydaktycznych oraz zagadnień problemowych, wymagających pracy zespołowej, z uwzględnieniem tematyki prowadzonego wykładu.

§ 26. 1. W trakcie zajęć praktycznych osoba szkolona:

1) wykonuje czynności kontrolne na stanowisku treningowym;

2) obserwuje czynności realizowane na stanowisku pracy, do którego objęcia jest przeznaczona.

2. Osoba szkolona uczestnicząca w zajęciach praktycznych podlega ocenie instruktora, pod którego kierunkiem była szkolona.

3. Ocena, o której mowa w ust. 2, jest sporządzana przez instruktora w formie pisemnej, ma charakter opisowy i zawiera jednoznaczne sformułowanie, czy osoba szkolona może przystąpić do samodzielnej pracy na danym stanowisku związanym z ochroną lotnictwa cywilnego.

§ 27. 1. Szkolenia, o których mowa w § 2 pkt 1–7 i 9–12, organizuje pracodawca, podmiot prowadzący działalność lotniczą lub podmiot prowadzący szkoleniową działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

2. Szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 7, dla audytorów krajowych organizuje Prezes Urzędu.

3. Szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 8, organizuje się z zachowaniem wymogów, o których mowa w pkt 12.9.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

4. Koszty szkoleń, o których mowa w § 2, pokrywa pracodawca. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą koszty szkoleń może pokryć podmiot prowadzący działalność lotniczą, na rzecz którego osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą realizuje zadania wymagające ukończenia szkolenia.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do podmiotów prowadzących jednoosobową szkoleniową działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

§ 28. 1. Podmiot prowadzący szkoleniową działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego:

1) prowadzi dokumentację z przeprowadzonych szkoleń lub przeprowadzonej ponownej certyfikacji;

2) przekazuje Prezesowi Urzędu informację o planowanym szkoleniu lub planowanej ponownej certyfikacji w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem ich rozpoczęcia.

2. Organy i podmioty, o których mowa w § 16 ust. 3 pkt 1–4:

1) prowadzą dokumentację z przeprowadzonych szkoleń lub przeprowadzonej ponownej certyfikacji;

2) wprowadzają do akt osobowych osób wymienionych w § 15 ust. 1–10 informacje dotyczące odbytych szkoleń i ukończonej ponownej certyfikacji, w tym dołączają kopie uzyskanych zaświadczeń, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracodawcę przyjmującego te dokumenty, do akt osobowych;

3) przekazują Prezesowi Urzędu informacje o planowanym szkoleniu lub planowanej ponownej certyfikacji w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem ich rozpoczęcia.

3. Przepisu ust. 2 pkt 3 nie stosuje się do organów, o których mowa w § 16 ust. 3 pkt 1–3.

4. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 nie stosuje się do szkoleń, o których mowa w § 2 pkt 1, 2, 10 i 12.

5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, stosownie do rodzaju szkolenia, zawiera co najmniej:

1) protokół z egzaminu kończącego szkolenie lub ponowną certyfikację, zawierający następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko osoby egzaminowanej,

b) imię i nazwisko instruktora przeprowadzającego egzamin;

2) listę obecności zawierającą następujące dane osoby egzaminowanej:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL,

c) podpis;

3) wypełnione arkusze odpowiedzi z egzaminu teoretycznego;

4) ocenę wyników operacyjnych, o której mowa w § 46 ust. 3 pkt 3;

5) ocenę z zajęć praktycznych, o której mowa w § 26 ust. 2;

6) wyniki sprawdzianu umiejętności praktycznych z ponownej certyfikacji, o którym mowa w § 49 ust. 1 pkt 2 lit. b, w formie wydruku komputerowego.

6. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3, zawiera następujące dane:

1) rodzaj szkolenia;

2) nazwę podmiotu kierującego osobę na szkolenie;

3) imię i nazwisko instruktora prowadzącego szkolenie;

4) czas i miejsce przeprowadzenia szkolenia.

7. Dokumentację osób wymienionych w § 15 ust. 1–10, o której mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 - przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od dnia ukończenia szkolenia;

2) ust. 2 pkt 1 - przechowuje się przez okres ich zatrudnienia.

§ 29. Prezes Urzędu zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego wykaz podmiotów posiadających zatwierdzone przez Prezesa Urzędu programy szkolenia.

Rozdział 6

Sposób przeprowadzania egzaminu i jego zakres

§ 30. 1. Osoba należąca do kategorii osób, o których mowa w § 15, przystępuje do egzaminu po odbyciu szkolenia właściwego dla jej kategorii.

2. Osoba należąca do kategorii osób, o których mowa w § 15 ust. 1, przystępuje do egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 1, polegającego na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej w formie testu pisemnego.

3. Osoba należąca do kategorii osób, o których mowa w § 15 ust. 2, przystępuje do egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 2, polegającego na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej w formie testu pisemnego.

4. Osoba należąca do kategorii osób, o których mowa w § 15 ust. 3, przystępuje do egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 3, polegającego na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej w formie testu pisemnego.

5. Osoba należąca do kategorii osób, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 1–3, przystępuje do egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 4, przeprowadzanego w formie:

1) testu pisemnego wielokrotnego wyboru sprawdzającego wiedzę teoretyczną;

2) sprawdzianu umiejętności praktycznych prowadzonego z wykorzystaniem egzaminacyjnego programu komputerowego, który zawiera obrazy wygenerowane przez urządzenia do kontroli bezpieczeństwa.

6. Osoba należąca do kategorii osób, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 4 i 6, przystępuje do egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 4, przeprowadzanego w formie:

1) testu pisemnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną;

2) sprawdzianu umiejętności praktycznych polegającego na zademonstrowaniu umiejętności sprawdzania pojazdów lub przeszukania statku powietrznego pod kątem ujawnienia ukrytych przedmiotów zabronionych.

7. Osoba należąca do kategorii osób, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 5 i 7–10, przystępuje do egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 4, polegającego na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej w formie testu pisemnego.

8. Osoba należąca do kategorii osób, o których mowa w § 15 ust. 5, przystępuje do egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 5, polegającego na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej w formie testu pisemnego.

9. Osoba należąca do kategorii osób, o których mowa w § 15 ust. 6, przystępuje do egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 6, przeprowadzanego w formie testu pisemnego wielokrotnego wyboru sprawdzającego wiedzę teoretyczną.

10. Osoba należąca do kategorii osób, o których mowa w § 15 ust. 7, przystępuje do egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 7, przeprowadzanego w formie testu pisemnego wielokrotnego wyboru sprawdzającego wiedzę teoretyczną.

11. Operator kontroli bezpieczeństwa przystępuje do egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 12, przeprowadzanego w formie testu praktycznego, odpowiadającego zakresowi posiadanych uprawnień, sprawdzającego umiejętności rozpoznawania obrazów wygenerowanych przez urządzenia do kontroli bezpieczeństwa.

12. Osoba należąca do kategorii osób, o których mowa w § 15 ust. 11, przystępuje do egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 11, przeprowadzanego w formie testu pisemnego wielokrotnego wyboru sprawdzającego wiedzę teoretyczną.

13. Osoba należąca do kategorii osób, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 1–3, osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień instruktora i osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień UPZ przystępują do egzaminu w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia.

14. Nieprzystąpienie osób należących do kategorii osób, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 1–3, osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień instruktora i osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień UPZ do egzaminu w terminie określonym w ust. 13 powoduje konieczność powtórzenia szkolenia.

15. Zakres egzaminu odpowiada zakresowi programu szkolenia, a w przypadku egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień instruktora do prowadzenia wyłącznie szkoleń, o których mowa w § 2 pkt 8, albo dla instruktorów prowadzących wyłącznie szkolenia, o których mowa w § 2 pkt 8, zakres egzaminu obejmuje zakres programu szkolenia, o którym mowa w § 8 pkt 1, 3, 12, 13 i 15, oraz:

1) przepisy z obszaru ochrony lotnictwa cywilnego dotyczące zespołów z PWMW;

2) wiedzę z zakresu:

a) możliwości i ograniczeń wykorzystania zespołów z PWMW,

b) przygotowywania programu szkolenia oraz treści szkoleniowych w formie prezentacji multimedialnej do przeprowadzania szkolenia zespołów z PWMW,

c) przeprowadzania wykładu dla uczestników szkolenia na podstawie prezentacji, o której mowa w lit. b,

d) przygotowywania konspektu do przeprowadzenia zajęć praktycznych w zakresie szkolenia zespołu z PWMW,

e) zasad opracowywania pytań i zadań do egzaminu.

16. Egzamin przeprowadza instruktor z wyjątkiem egzaminu, o którym mowa w § 31 ust. 1 i 2.

§ 31. 1. Egzamin dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień audytora krajowego i audytora wewnętrznego przeprowadza się zgodnie z trybem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy.

2. Prezes Urzędu w celu przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa, egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień instruktora, egzaminu dla instruktorów, egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień UPZ oraz egzaminu dla UPZ powołuje komisję egzaminacyjną w drodze zarządzenia, które podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

3. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza zespół egzaminacyjny w składzie minimum dwuosobowym, wyznaczony przez przewodniczącego albo zastępcę przewodniczącego komisji spośród osób wchodzących w skład komisji.

4. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

5. W przypadku osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa będących funkcjonariuszami Straży Granicznej egzamin przeprowadza się w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, w którym było prowadzone specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatorów kontroli bezpieczeństwa.

6. W przypadku grupy liczącej co najmniej 5 osób egzamin dla instruktorów będących funkcjonariuszami lub pracownikami służb podległych organom określonym w § 16 ust. 3 pkt 1–3 lub przez te organy nadzorowanych może być przeprowadzony w ośrodku szkolenia tych służb.

§ 32. 1. Terminy egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa, osób ubiegających się uzyskanie uprawnień instruktora, instruktorów, osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień UPZ oraz dla UPZ ustala Prezes Urzędu do dnia 15 stycznia każdego roku kalendarzowego, a informację o tych terminach zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

2. Terminy egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa będących funkcjonariuszami Straży Granicznej, przeprowadzanych w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, ustala Komendant Główny Straży Granicznej.

3. Terminy egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień instruktora oraz instruktorów będących funkcjonariuszami lub pracownikami organów określonych w § 16 ust. 3 pkt 1 i 2, przeprowadzanych w ośrodku szkolenia tych organów, ustalają te organy w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu.

§ 33. 1. Zgłoszenia na wybrany termin egzaminu, o którym mowa w § 31 ust. 2, dokonuje się drogą elektroniczną przez wypełnienie zgłoszenia na egzamin. Wypełnione zgłoszenie przesyła się na adres poczty elektronicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

2. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, oraz adres poczty elektronicznej są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku:

1) osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa - dokonuje jej pracodawca lub ośrodek szkoleniowy, w którym ta osoba ukończyła specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa, a w przypadku osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa będącej funkcjonariuszem Straży Granicznej – jej przełożony w ośrodku szkoleniowym, w którym ta osoba ukończyła specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa;

2) osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień instruktora oraz instruktora - dokonuje organ albo podmiot, o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt 1–4, lub ośrodek szkoleniowy, w którym ta osoba odbyła stosowne szkolenie;

3) osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień UPZ oraz UPZ - dokonuje zainteresowany podmiot lub ośrodek szkoleniowy, w którym ta osoba odbyła stosowne szkolenie.

4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać do momentu wyczerpania miejsc i nie później niż 2 dni robocze przed terminem egzaminu. O liczbie miejsc na dany termin egzaminu każdorazowo decyduje przewodniczący komisji egzaminacyjnej albo zastępca przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

5. Dowodem rejestracji na egzamin, o którym mowa w § 31 ust. 2, jest otrzymanie przez dokonującego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, wiadomości drogą elektroniczną z Urzędu Lotnictwa Cywilnego z potwierdzeniem rejestracji na wyznaczony termin egzaminu.

6. Wyznaczony termin egzaminu, o którym mowa w § 31 ust. 2, może ulec zmianie. O zmianie przewodniczący albo zastępca przewodniczącego komisji egzaminacyjnej informuje dokonującego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

§ 34. 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa jest:

1) ustalenie przez egzaminatora tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin - na podstawie okazanego przez nią dowodu osobistego lub paszportu;

2) przedstawienie dokumentu potwierdzającego brak negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 46) ustawy;

3) przedstawienie dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia, o którym mowa w § 15 ust. 4 pkt 1–3.

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień instruktora jest:

1) ustalenie przez egzaminatora tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin - na podstawie okazanego przez nią dowodu osobistego lub paszportu;

2) spełnienie wymagań, o których mowa w § 16 ust. 1 i 3;

3) przedstawienie dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia dla instruktorów.

3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dla instruktorów jest:

1) ustalenie przez egzaminatora tożsamości instruktora zgłaszającego się na egzamin - na podstawie okazanego przez niego dowodu osobistego lub paszportu;

2) okazanie dokumentu potwierdzającego, że sprawdzenie przeszłości instruktora zgłaszającego się na egzamin zakończyło się wynikiem pozytywnym, chyba że sprawdzenie przeszłości przeprowadza Prezes Urzędu;

3) przedstawienie dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego dla instruktorów.

4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień UPZ jest:

1) ustalenie przez egzaminatora tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin - na podstawie okazanego przez nią dowodu osobistego lub paszportu;

2) okazanie dokumentu potwierdzającego, że sprawdzenie przeszłości osoby zgłaszającej się na egzamin zakończyło się wynikiem pozytywnym, chyba że sprawdzenie przeszłości przeprowadza Prezes Urzędu;

3) przedstawienie dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia UPZ.

5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu osoby posiadającej uprawnienia dla UPZ jest:

1) ustalenie przez egzaminatora tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin - na podstawie okazanego przez nią dowodu osobistego lub paszportu;

2) okazanie dokumentu potwierdzającego, że sprawdzenie przeszłości osoby zgłaszającej się na egzamin zakończyło się wynikiem pozytywnym, chyba że sprawdzenie przeszłości przeprowadza Prezes Urzędu;

3) przedstawienie dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego dla UPZ.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 1–5, są przedstawiane przez osobę zgłaszającą się na egzamin, o którym mowa w § 31 ust. 2, do wglądu członkom zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu.

7. Osoba zgłaszająca się na egzamin, o którym mowa w § 31 ust. 2, która nie przedstawi dokumentów, o których mowa w ust. 1–5, nie może przystąpić do tego egzaminu.

8. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatorów kontroli bezpieczeństwa będących funkcjonariuszami Straży Granicznej.

9. W egzaminie, o którym mowa w § 31 ust. 2, nie może uczestniczyć osoba, której stan lub zachowanie uzasadnia podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub innego środka odurzającego.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wzywa organy uprawnione do przeprowadzenia badania osoby zgłaszającej się na egzamin w celu ustalenia zawartości alkoholu lub innego środka odurzającego w organizmie tej osoby.

11. Osoba przystępująca do egzaminu, o którym mowa w § 31 ust. 2, nie może wnosić na salę egzaminacyjną telefonu komórkowego ani innego urządzenia elektronicznego służącego do komunikacji lub rejestracji dźwięku lub obrazu.

§ 35. 1. Przed rozpoczęciem egzaminu, o którym mowa w § 31 ust. 2, osoba przystępująca do tego egzaminu składa podpis na liście obecności.

2. Po zajęciu miejsc wskazanych przez zespół egzaminacyjny w sali egzaminacyjnej przez wszystkie osoby przystępujące do egzaminu, o którym mowa w § 31 ust. 2, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wyjaśnia organizację i przebieg egzaminu przeprowadzanego w formie testu pisemnego, z uwzględnieniem objaśnień dotyczących prawidłowego sposobu wypełniania arkusza odpowiedzi oraz sposobu jego oceny.

3. W przypadku konieczności poprawienia odpowiedzi przez osobę egzaminowaną poprawka powinna być naniesiona na arkusz odpowiedzi w sposób czytelny oraz potwierdzona podpisem osoby egzaminowanej i nie powinna nasuwać wątpliwości co do ostatecznie udzielonej odpowiedzi.

4. W czasie trwania egzaminu przeprowadzanego w formie testu pisemnego członkowie zespołu egzaminacyjnego nie udzielają wyjaśnień dotyczących pytań egzaminacyjnych ani nie wypowiadają się na ich temat.

5. W czasie trwania egzaminu przeprowadzanego w formie testu pisemnego osoba egzaminowana nie może opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu egzaminacyjnego udziela zgody na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się osoby egzaminowanej z osobami trzecimi.

6. Na czas nieobecności w sali egzaminacyjnej osoba egzaminowana przekazuje arkusz odpowiedzi oraz zestaw pytań egzaminacyjnych zespołowi egzaminacyjnemu. Czas nieobecności w sali egzaminacyjnej odnotowuje się na arkuszu odpowiedzi.

7. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin przeprowadzany w formie testu pisemnego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza jego koniec, a następnie zespół egzaminacyjny zbiera arkusze odpowiedzi oraz zestawy pytań egzaminacyjnych.

8. W przypadku wcześniejszego zakończenia egzaminu przeprowadzanego w formie testu pisemnego osoba egzaminowana przekazuje zespołowi egzaminacyjnemu arkusz odpowiedzi i zestaw pytań egzaminacyjnych, a następnie opuszcza salę egzaminacyjną.

9. Po zakończeniu egzaminu przeprowadzanego w formie testu pisemnego i oddaniu arkusza odpowiedzi zespołowi egzaminacyjnemu nie zezwala się na zwrot arkusza odpowiedzi osobie egzaminowanej.

§ 36. 1. Przed rozpoczęciem egzaminu, o którym mowa w § 31 ust. 2, w formie sprawdzianu umiejętności praktycznych prowadzonego z wykorzystaniem egzaminacyjnego programu komputerowego, który zawiera obrazy wygenerowane przez urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, zespół egzaminacyjny, jeżeli zachodzi taka potrzeba, potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej na podstawie okazanego przez tę osobę dowodu osobistego lub paszportu.

2. Po zajęciu miejsc wskazanych przez zespół egzaminacyjny w sali egzaminacyjnej przez wszystkie osoby przystępujące do egzaminu, o którym mowa w § 31 ust. 2, w formie sprawdzianu umiejętności praktycznych prowadzonego z wykorzystaniem egzaminacyjnego programu komputerowego, który zawiera obrazy wygenerowane przez urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wyjaśnia organizację i przebieg tego egzaminu, w tym liczbę sesji egzaminacyjnych, z uwzględnieniem instrukcji obsługi komputerowego programu egzaminacyjnego.

3. W czasie trwania egzaminu, o którym mowa w § 31 ust. 2, w formie sprawdzianu umiejętności praktycznych prowadzonego z wykorzystaniem egzaminacyjnego programu komputerowego, który zawiera obrazy wygenerowane przez urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, członkowie zespołu egzaminacyjnego nie udzielają wyjaśnień.

4. Pomiędzy poszczególnymi sesjami egzaminu, o którym mowa w § 31 ust. 2, w formie sprawdzianu umiejętności praktycznych prowadzonego z wykorzystaniem egzaminacyjnego programu komputerowego, który zawiera obrazy wygenerowane przez urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, osoba egzaminowana ma prawo do przerw i opuszczania sali egzaminacyjnej na czas nie dłuższy niż 10 minut. Po powrocie na salę egzaminacyjną zespół egzaminacyjny potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej, chyba że zespół egzaminacyjny nie ma wątpliwości co do tożsamości tej osoby.

5. W przypadku zakończenia egzaminu, o którym mowa w § 31 ust. 2, w formie sprawdzianu umiejętności praktycznych prowadzonego z wykorzystaniem egzaminacyjnego programu komputerowego, który zawiera obrazy wygenerowane przez urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, osoba egzaminowana informuje o tym fakcie członka zespołu egzaminacyjnego i opuszcza salę egzaminacyjną.

6. W przypadku przerwania egzaminu spowodowanego siłą wyższą egzamin kontynuuje się w terminie określonym odpowiednio przez egzaminatora albo przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, jednak nie później niż w terminie miesiąca od dnia przerwania egzaminu.

§ 37. 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może wykluczyć z egzaminu, o którym mowa w § 31 ust. 2, osobę egzaminowaną, która podczas jego trwania korzystała z pomocy innych osób, posługiwała się niedozwolonymi materiałami, korzystała z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego służącego do komunikacji lub rejestracji dźwięku lub obrazu, udzielała pomocy innym osobom egzaminowanym lub w inny sposób zakłócała przebieg egzaminu.

2. Fakt niedopuszczenia osoby przystępującej do egzaminu lub wykluczenia z egzaminu osoby egzaminowanej przewodniczący zespołu egzaminacyjnego odnotowuje w protokole z egzaminu, wskazując przyczynę i godzinę niedopuszczenia albo wykluczenia z tego egzaminu.

§ 38. 1. Przebieg egzaminu, o którym mowa w § 31 ust. 2, jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego obraz w sali egzaminacyjnej.

2. Zapis obrazu z przebiegu egzaminu przechowuje się przez okres 30 dni od dnia tego egzaminu.

§ 39. Z przebiegu egzaminu, o którym mowa w § 31 ust. 2, sporządza się protokół, do którego dołącza się następujące dokumenty:

1) listę obecności zawierającą następujące dane osoby egzaminowanej:

a) imię i nazwisko,

b) numer dokumentu tożsamości,

c) podpis;

2) wypełnione arkusze odpowiedzi z egzaminu przeprowadzonego w formie testu pisemnego;

3) wydruk komputerowy z wynikami egzaminu, o którym mowa w § 36 ust. 1 – w przypadku egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa.

§ 40. Po zakończeniu egzaminu, o którym mowa w § 31 ust. 2, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego informację o wyniku tego egzaminu zawierającą:

1) datę i miejsce egzaminu;

2) indywidualny numer uczestnika egzaminu;

3) liczbę uzyskanych punktów z podziałem na część teoretyczną i część praktyczną;

4) ocenę końcową.

§ 41. Prezes Urzędu ustala w drodze obwieszczenia:

1) liczbę pytań na egzamin przeprowadzany w formie testu pisemnego,

2) czas przeznaczony na rozwiązanie testu pisemnego,

3) liczbę obrazów wygenerowanych przez urządzenia do kontroli bezpieczeństwa na egzamin, o którym mowa w § 30 ust. 5 pkt 2 i § 49 ust. 1 pkt 2 lit. b

- z zachowaniem wymogów, o których mowa w § 23 ust. 5–7.

§ 42. 1. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź na pytanie w teście, o którym mowa w § 30 ust. 5 pkt 1, ust. 9 i 12, osoba egzaminowana uzyskuje 1 punkt. Za prawidłowo udzieloną odpowiedź uznaje się odpowiedź obejmującą wszystkie prawidłowe rozwiązania w danym pytaniu. Zaznaczenie jednego rozwiązania w danym pytaniu błędnie skutkuje brakiem punktu.

2.7) W przypadku egzaminu przeprowadzonego w formie, o której mowa w § 30 ust. 5 pkt 2, jako części egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w § 15 ust. 4 pkt 1–3, wymagane minimum uzyskanych punktów pozwalające na uzyskanie oceny pozytywnej jest ustalane przez Prezesa Urzędu przy wartości wskaźnika A' na poziomie nie mniejszym niż 0,7 i przy wartości wskaźnika „hit” nie mniejszym niż 60 %.

3. Zakres egzaminu przeprowadzonego w formie, o której mowa w § 30 ust. 5 pkt 2 albo § 49 ust. 1 pkt 2 lit. b, obejmuje analizę przez osobę egzaminowaną następujących obrazów:

1) bagaży kabinowych oraz bagaży rejestrowanych w celu dokonania oceny tych obrazów pod kątem zawartości w nich przedmiotów zabronionych, o których mowa w dodatkach 4-C i 5-B załącznika do rozporządzenia 2015/1998;

2) ładunków i poczty w celu dokonania oceny tych obrazów pod kątem zawartości w nich przedmiotów zabronionych, o których mowa w pkt 6.0.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998;

3) poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego w celu dokonania oceny tych obrazów pod kątem zawartości w nich przedmiotów zabronionych, o których mowa w dodatku 4-C załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

§ 43. Egzamin uznaje się za zaliczony, jeżeli osoba egzaminowana:

1) uzyskała z testu pisemnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną nie mniej niż 70 % możliwych do uzyskania punktów za udzielenie prawidłowych odpowiedzi;

2) uzyskała wymagane minimum punktów, o którym mowa w § 42 ust. 2, z każdego zakresu analizy obrazów określonego w § 42 ust. 3 - w przypadku szkoleń, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 1–3;

3) zaliczyła egzamin przeprowadzony w formie, o której mowa w § 30 ust. 6 pkt 2, na zasadach określonych w programie szkolenia - w przypadku szkoleń, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 4 i 6;

4) uzyskała wymagane minimum punktów, o którym mowa w § 47 ust. 1 pkt 2, z każdego zakresu analizy obrazów określonego w § 42 ust. 3, stosownie do posiadanych uprawnień - w przypadku szkolenia, o którym mowa w § 2 pkt 12.

§ 44. 1. W przypadku niezaliczenia egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w § 15 ust. 1–7 i 9, osoba egzaminowana może dwukrotnie przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia egzaminu.

2. W przypadku niezaliczenia egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w § 15 ust. 11 pkt 1 lit. a–e i pkt 2, osoba egzaminowana może dwukrotnie przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia egzaminu, jednak nie później niż przed upływem 3 lat od dnia ostatnio ukończonego szkolenia z wynikiem pozytywnym.

3. Dwukrotne niezaliczenie egzaminu poprawkowego, o którym mowa w ust. 1 i 2, powoduje konieczność powtórzenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu.

4. W przypadku niezaliczenia egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w § 15 ust. 12, do wykonywania czynności, o których mowa w pkt 11.2.3.1–11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, uprawnia uzyskanie, w tym zakresie, minimum punktów, o którym mowa w § 47 ust. 1 pkt 2.

5. Dwukrotne niezaliczenie egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w § 15 ust. 12, powoduje konieczność przystąpienia do ponownej certyfikacji.

§ 45. 1. W przypadku zaliczenia egzaminu osoba szkolona otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, wydane przez organizatora szkolenia.

2. W przypadku zaliczenia egzaminu dla:

1) osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień instruktora - osoba szkolona otrzymuje certyfikat potwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji do prowadzenia szkoleń,

2) osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień UPZ – osoba szkolona otrzymuje certyfikat potwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji do sprawowania funkcji UPZ

- wydawany przez Prezesa Urzędu.

3. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego przez instruktora i UPZ wydaje Prezes Urzędu.

4. Certyfikat, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na wniosek osoby szkolonej.

5. Wniosek składa się w terminie nieprzekraczającym miesiąca od dnia zaliczenia egzaminu.

6. Audytor wewnętrzny w terminie 14 dnia od dnia ukończenia szkolenia okresowego dla audytorów wewnętrznych przekazuje Prezesowi Urzędu kopię zaświadczenia potwierdzającego ukończenie tego szkolenia.

7. Zaświadczenie o ukończeniu jednego ze szkoleń, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 4–10 i ust. 5–7, potwierdza spełnienie wymogu ukończenia szkolenia świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w pkt 11.2.6.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

§ 46. 1. Operatorzy kontroli bezpieczeństwa podlegają ponownej certyfikacji w sposób określony dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatorów kontroli bezpieczeństwa, nie później niż na 3 miesiące przed upływem 3 lat od dnia uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa albo ukończenia ponownej certyfikacji z wynikiem pozytywnym.

2. Ponowną certyfikację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza organ lub podmiot, o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt 1, 4 i 5, posiadający:

1) program ponownej certyfikacji zatwierdzony przez Prezesa Urzędu;

2) program komputerowy umożliwiający przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w § 49 ust. 1 pkt 2 lit. b, w sposób określony w § 42 ust. 3.

3. Warunkiem przystąpienia operatora kontroli bezpieczeństwa do ponownej certyfikacji jest:

1) ustalenie przez instruktora prowadzącego ponowną certyfikację tożsamości tego operatora - na podstawie okazanego przez niego dowodu osobistego lub paszportu;

2) przedstawienie aktualnego dokumentu potwierdzającego brak negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 46) ustawy;

3) przedstawienie dokumentu potwierdzającego otrzymanie pozytywnej oceny wyników operacyjnych;

4) przedstawienie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa lub zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym ostatniej ponownej certyfikacji.

4. Ocena wyników operacyjnych, o której mowa w ust. 3 pkt 3, jest sporządzana w formie pisemnej przez osobę bezpośrednio nadzorującą osobę stosującą środki kontroli w zakresie ochrony i obejmuje co najmniej:

1) wyniki prowadzenia kontroli bezpieczeństwa na podstawie wyników oprogramowania służącego do projekcji wirtualnych obrazów zagrożeń za okres ostatnich trzech lat;

2) wyniki testów praktycznych, o których mowa w pkt 11.4.1 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, za okres ostatnich trzech lat;

3) znajomość przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

4) umiejętności w zakresie prowadzenia działań kontrolnych;

5) skuteczność w czasie niezapowiedzianych testów ochrony lotnictwa cywilnego za okres ostatnich trzech lat;

6) umiejętność komunikowania się z osobami poddawanymi kontroli bezpieczeństwa.

5. W odniesieniu do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy realizują w imieniu Prezesa Urzędu zadania związane z nadzorem nad operatorami kontroli bezpieczeństwa, wymogu określonego w ust. 4 pkt 1 i 5 nie stosuje się.

§ 47. 1. Egzamin przeprowadzony w formie, o której mowa w § 49 ust. 1 pkt 2, uznaje się za zaliczony, jeżeli operator kontroli bezpieczeństwa uzyskał:

1) z testu pisemnego wielokrotnego wyboru sprawdzającego wiedzę teoretyczną nie mniej niż 70 % możliwych do uzyskania punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi;

2) ze sprawdzianu umiejętności praktycznych wymagane minimum punktów ustalone przez Prezesa Urzędu przy wartości wskaźnika A' na poziomie nie mniejszym niż 0,85 i przy wartości wskaźnika „hit” nie mniejszym niż 75 % z każdego zakresu analizy obrazów, o którym mowa w § 42 ust. 3, stosownie do posiadanych uprawnień.

2. W przypadku niezaliczenia egzaminu, o którym mowa w § 49 ust. 1 pkt 2, operator kontroli bezpieczeństwa może dwukrotnie przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia egzaminu, jednak nie później niż przed upływem trzech lat od dnia uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa albo ukończenia ponownej certyfikacji z wynikiem pozytywnym.

3. Do czasu zaliczenia egzaminu poprawkowego operator kontroli bezpieczeństwa nie wykonuje czynności, o których mowa w pkt 11.2.3.1–11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

4. Dwukrotne niezaliczenie egzaminu poprawkowego, o którym mowa w ust. 2, powoduje konieczność powtórzenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu.

5. W przypadku zaliczenia ponownej certyfikacji operator kontroli bezpieczeństwa otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym ponownej certyfikacji.

6. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 5, zawiera co najmniej informacje, o których mowa w § 23 ust. 2 pkt 1 lit. l tiret pierwszym–szóstym.

7. Kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, operator kontroli bezpieczeństwa przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie 14 dni od dnia ukończenia ponownej certyfikacji.

Rozdział 7

Warunki wydania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa

§ 48. 1. Warunkiem wydania przez Prezesa Urzędu certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa osobie, o której mowa w § 15 ust. 4:

1) pkt 1 - jest odbycie szkolenia specjalistycznego zawodowego obejmującego zagadnienia określone w pkt 11.2.3.1 załącznika do rozporządzenia 2015/1998,

2) pkt 2 - jest odbycie szkolenia specjalistycznego zawodowego obejmującego zagadnienia określone w pkt 11.2.3.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998,

3) pkt 3 - jest odbycie szkolenia specjalistycznego zawodowego obejmującego zagadnienia określone w pkt 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998

- oraz zaliczenie egzaminu, o którym mowa w § 30 ust. 5.

2. Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek osoby, której ma być on wydany, oraz po uiszczeniu opłaty lotniczej, o której mowa w części III podczęści 3.13 ust. 9 tabeli nr 1 załącznika nr 6 do ustawy.

3. Wniosek składa się w terminie nieprzekraczającym miesiąca od dnia zaliczenia egzaminu. Do wniosku dołącza się dowód uiszczenia opłaty lotniczej.

§ 49. 1. Proces ponownej certyfikacji operatorów kontroli bezpieczeństwa obejmuje:

1) ocenę wyników operacyjnych, o której mowa w pkt 11.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998;

2) egzamin prowadzony w formie:

a) testu pisemnego wielokrotnego wyboru sprawdzającego wiedzę teoretyczną,

b) sprawdzianu umiejętności praktycznych prowadzonego z wykorzystaniem egzaminacyjnego programu komputerowego, który zawiera obrazy wygenerowane przez urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, w zakresie analizy obrazów, o którym mowa w § 42 ust. 3, stosownie do posiadanych uprawnień.

2. Egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej dwóch członków będących instruktorami powołana przez organ albo podmioty, o których mowa w § 16 ust. 3 pkt 1, 4 i 5.

3. Obrazy wykorzystywane do egzaminowania operatora kontroli bezpieczeństwa w zakresie sprawdzianu umiejętności praktycznych mogą być użyte tylko jeden raz w stosunku do tego samego operatora kontroli bezpieczeństwa w okresie trzydziestu miesięcy od dnia zaliczenia przez niego egzaminu w ramach ponownej certyfikacji.

Rozdział 8

Zakres danych ujętych na liście operatorów kontroli bezpieczeństwa i sposób prowadzenia tej listy

§ 50. 1. Lista operatorów kontroli bezpieczeństwa jest prowadzona w postaci elektronicznej i zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL lub w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - datę urodzenia;

3) datę uzyskania uprawnień;

4) numer certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa;

5) rodzaj uzyskanych uprawnień;

6) datę i numer zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym ponownej certyfikacji.

2. Prezes Urzędu zapewnia Straży Granicznej dostęp do listy operatorów kontroli bezpieczeństwa w celu skutecznego prowadzenia nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa.

3. Prezes Urzędu skreśla operatora kontroli bezpieczeństwa z listy operatorów kontroli bezpieczeństwa w przypadku:

1) śmierci operatora kontroli bezpieczeństwa;

2) nieukończenia z wynikiem pozytywnym ponownej certyfikacji;

3) stwierdzenia wystąpienia negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 46) ustawy.

Rozdział 9

Nadzór nad realizacją szkoleń oraz nad procesem ponownej certyfikacji

§ 51. Prezes Urzędu sprawuje nadzór nad realizacją szkoleń oraz nad procesem ponownej certyfikacji, w szczególności w zakresie:

1) sposobu i poziomu przekazywania wiedzy;

2) zgodności prowadzonych szkoleń i ponownej certyfikacji z zatwierdzonymi programami szkolenia;

3) wyników szkolenia pod kątem uzyskanej wiedzy i zdobytych umiejętności;

4) kwalifikacji osób prowadzących szkolenia;

5) wyposażenia technicznego, za którego pomocą są prowadzone szkolenie lub ponowna certyfikacja;

6) pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas szkolenia;

7) dokumentacji ze zrealizowanych szkoleń i ponownej certyfikacji.

§ 52. 1. Nadzór, o którym mowa w § 51, Prezes Urzędu sprawuje przez:

1) przegląd wyników i dokumentacji szkoleniowej oraz dokumentacji z ponownej certyfikacji;

2) przegląd wyposażenia technicznego i pomocy dydaktycznych;

3) rozmowy z uczestnikami szkolenia.

2. W ramach wykonywanego nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji szkoleń lub ponownej certyfikacji Prezes Urzędu:

1) uznaje szkolenie lub ponowną certyfikację za niespełniające wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu;

2) nakazuje ponowne niezwłoczne ich przeprowadzenie oraz

3) stosuje przepis § 19 ust. 1 pkt 4.

§ 53. Podmioty, o których mowa w § 16 ust. 3 pkt 4 i 5, prowadzące szkolenia, na wniosek podmiotu kontrolowanego przez Prezesa Urzędu, udostępniają niezwłocznie dokumentację z przeprowadzonego szkolenia, w którym uczestniczyły osoby zatrudnione w podmiocie kontrolowanym, podlegające szkoleniom.

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 334 z 22.12.2015, str. 5, Dz. Urz. UE L 165 z 23.06.2016, str. 23, Dz. Urz. UE L 122 z 13.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 125 z 18.05.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 21 z 24.01.2019, str. 13, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2019, str. 98, Dz. Urz. UE L 21 z 27.01.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 208 z 01.07.2020, str. 43, Dz. Urz. UE L 58 z 19.02.2021, str. 23, Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 94 z 23.03.2022, str. 3, Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2022, str. 35, Dz. Urz. UE L 74 z 13.03.2023, str. 47, Dz. Urz. UE L 2024/1255 z 06.05.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2024/2108 z 31.07.2024.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 sierpnia 2021 r.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 334 z 22.12.2015, str. 5, Dz. Urz. UE L 165 z 23.06.2016, str. 23, Dz. Urz. UE L 122 z 13.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 125 z 18.05.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 21 z 24.01.2019, str. 13, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2019, str. 98, Dz. Urz. UE L 21 z 27.01.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 208 z 01.07.2020, str. 43, Dz. Urz. UE L 58 z 19.02.2021, str. 23, Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 94 z 23.03.2022, str. 3, Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2022, str. 35, Dz. Urz. UE L 74 z 13.03.2023, str. 47, Dz. Urz. UE L 2024/1255 z 06.05.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2024/2108 z 31.07.2024.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 7 z 12.02.2010, str. 3, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 126, Dz. Urz. UE L 258 z 03.10.2015, str. 18, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 20 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1689 z 12.07.2024.

6) Uchylony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1898), która weszła w życie z dniem 31 grudnia 2021 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. poz. 1283), które weszło w życie z dniem 21 lipca 2023 r.