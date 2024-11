§ 2.

1. Świadczenia są finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia w formie dotacji celowej udzielanej w miesięcznych transzach przekazywanych na podstawie wniosku o uruchomienie dotacji oraz miesięcznego sprawozdania ze sfinansowanych świadczeń, zwanego dalej „sprawozdaniem”, Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”.

2. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udziela się do wysokości maksymalnego limitu środków finansowych ustalonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Minister właściwy do spraw zdrowia niezwłocznie informuje Fundusz w formie pisemnej o ustalonej maksymalnej wysokości limitu.

3. Sprawozdanie obejmuje sfinansowane i rozliczone przez Fundusz świadczenia opieki zdrowotnej i zawiera następujące informacje:

1) podstawę prawną udzielonych świadczeń;

2) łączną wartość świadczeń oraz liczbę osób, którym ich udzielono;

3) wartość świadczeń, ich rodzaje i zakresy oraz liczbę osób, którym ich udzielono, dla każdego z oddziałów wojewódzkich Funduszu, w podziale na podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne.

4. Sprawozdanie jest sporządzane odrębnie za miesiąc kalendarzowy, za który jest składane, oraz narastająco do końca miesiąca kalendarzowego, za który jest składane.

5. Sprawozdania za miesiąc poprzedni sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym Prezes Funduszu przekazuje w formie pisemnej w postaci elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wraz z wnioskiem o uruchomienie dotacji, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu objętym sprawozdaniem. Za datę przekazania sprawozdania uznaje się dzień jego wpływu do ministra właściwego do spraw zdrowia.

6. Wniosek o uruchomienie dotacji, o którym mowa w ust. 1, jest zgodny ze sprawozdaniem i zawiera dodatkowo informację dotyczącą podstawy prawnej uruchomienia dotacji celowej oraz numeru rachunku Funduszu, a także okresu, którego dotyczy.

7. Sprawozdanie za listopad zawiera dodatkowo prognozę wydatków Funduszu na grudzień.

8. Wniosek o uruchomienie dotacji, o którym mowa w ust. 1, za grudzień jest składany w terminie określonym dla wniosku o uruchomienie dotacji za listopad na podstawie prognozy, o której mowa w ust. 7.