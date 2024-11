Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2024 r. poz. 281 i 1229) zarządza się, co następuje:

Ilość oddanych składników krwi odpowiadająca litrowi oddanej krwi, która uprawnia do tytułów i odznak „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.

Sposób przeliczania ilości oddanych składników krwi odpowiadających litrowi oddanej krwi, która uprawnia do tytułów i odznak „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, określony w załączniku do rozporządzenia, stosuje się także do składników krwi oddanych od dnia 27 sierpnia 2024 r.