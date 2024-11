1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 1045), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 629);

2) rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 540);

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 1701).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) odnośnika nr 2 oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 629), które stanowią:

„2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Komisji 2012/45/UE z dnia 3 grudnia 2012 r. dostosowującej po raz drugi do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 332 z 04.12.2012, str. 18).”

„§ 2. 1. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu kończącego kurs na eksperta do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej, eksperta ADN do spraw przewozu gazów i eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie przekazuje przewodniczącemu komisji, o której mowa w § 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego kurs na eksperta do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej, eksperta ADN do spraw przewozu gazów i eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

3. Świadectwa eksperta ADN, świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu gazów i świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodne ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1 zachowują ważność w zakresie i przez okres, na które zostały wydane.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 540), które stanowią:

„§ 2. Do postępowań egzaminacyjnych dotyczących przedłużenia ważności świadectwa eksperta ADN wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

3) § 2-5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 1701), które stanowią:

„§ 2. 1. Świadectwa eksperta do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej, zwanego dalej „ekspertem ADN”, eksperta ADN do spraw przewozu gazów i eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów i ich wtórniki wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że w postępowaniach w sprawie wydawania i przedłużania terminu ważności świadectw eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów i eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz wydawania ich wtórników stosuje się wzór świadectwa eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów i eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów określony w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Do opłat w sprawach egzaminów kończących kurs eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów i eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz wydawania ich wtórników, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Lista egzaminatorów prowadzona przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, o której mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, staje się listą egzaminatorów, o której mowa w § 8 ust. 3a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”.