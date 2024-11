§ 3.

1. Prezes UKE weryfikuje wniosek w zakresie:

1) kompletności wskazanych danych, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823);

2) dołączenia:

a) uzasadnienia żądania strony,

b) kopii posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku

- o których mowa w art. 384 ust. 3 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej.

2. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku w zakresie, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 10 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia wniosku.

3. Prezes UKE pozostawia wniosek bez rozpoznania, jeżeli wnioskodawca nie uzupełni wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2. O pozostawieniu wniosku bez rozpoznania Prezes UKE informuje wnioskodawcę.