Załącznik do rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych

z dnia 21 listopada 2024 r. (Dz. U. poz. 1745)

WSKAŹNIKI CZASU PRZEBIEGU PRZESYŁEK POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM

Rodzaj przesyłek Czas przebiegu przesyłek pocztowych Wskaźnik czasu przebiegu przesyłek pocztowych*) 1 2 3 Przesyłki listowe najszybszej kategorii D+3 90 % Przesyłki listowe niebędące przesyłkami listowymi najszybszej kategorii D+5 97 % Paczki pocztowe najszybszej kategorii D+3 93 % Paczki pocztowe niebędące paczkami pocztowymi najszybszej kategorii D+5 98 %

*) Udział liczby przesyłek pocztowych doręczonych w określonym terminie liczonym od dnia nadania do dnia doręczenia (liczba przesyłek pocztowych doręczonych w określonym terminie i w terminach go poprzedzających) do ogólnej liczby nadanych przesyłek pocztowych, wyrażony w procentach. W odniesieniu do przesyłek rejestrowanych za dzień doręczenia uważa się także pozostawienie w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienia o próbie doręczenia, jeżeli w chwili doręczenia takiej przesyłki stwierdzono nieobecność adresata lub innych osób uprawnionych do odbioru przesyłki.